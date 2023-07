Update: Und bei dir so?

Von: Kathrin Passig

Es sind immer die anderen Menschen, die zu viel reden und zu wenig sagen. © Getty Images

Den Vorwurf, dass nur Banalitäten getauscht werden, gibt es bei jeder Kommunikationstechnik. Was steckt dahinter?

Florian Illies schreibt in seinem 2005 erschienenen Buch „Generation Golf zwei“ über das Handy, es sei „zu einer Art Fastfood-Telefon geworden. Wie ein Imbiss, den man im Gehen isst und dessen Reste man notfalls in den Mülleimer werfen kann, wenn man in die Straßenbahn springen muss. Die Unverbindlichkeit des Handys ist verführerisch, die Möglichkeit zur Dauerkommunikation trügerisch: Sagen jedenfalls tut man so gut wie nichts“.

Ich weiß nicht genau, was Illies auf die Idee gebracht hat, dass am Festnetztelefon oder in persönlicher Anwesenheit allgemein tiefschürfendere Gespräche geführt werden als am Handy. Mit seiner Kritik am Nichtssagen steht er jedenfalls in einer langen Tradition. Kurz vor Illies hatte sich Hans Magnus Enzensberger im Spiegel geäußert: „Jeder denkbare Lauscher wird an einer prinzipiellen Eigenschaft der Datenströme ersticken, nämlich an ihrer überwältigenden Banalität. 99,999 Prozent aller Botschaften sind allenfalls für ihre Empfänger von Interesse, und selbst das ist noch übertrieben. Auch insofern trügt die Prophezeiung von der emanzipatorischen Kraft der neuen Medien. Nicht jedem fällt etwas ein, nicht jeder hat etwas zu sagen, was seine Mitmenschen interessieren könnte. Die viel beschrieene Interaktivität findet hier ihre Grenze.“ Wer schon vor dem Internet nichts mitzuteilen hatte, waren laut Enzensberger die Kurzwellen-Amateure und die „zahllosen Sprüher“. Henry David Thoreau kritisierte 1854 mit dem gleichen Argument die Telegrafie: „Wir haben es äußerst eilig, eine telegrafische Verbindung zwischen Maine und Texas herzustellen, aber vielleicht haben Maine und Texas sich gar nichts mitzuteilen.“ Um Thoreau ging es in dieser Kolumne im März schon einmal ausführlicher. Aber es ist noch nicht alles gesagt zum Nichtssagen!

Es sind immer die anderen Menschen, die zu viel reden und zu wenig sagen, und zwar vor allem auf Kommunikationswegen, die die Kritisierenden selbst nicht nutzen. Theoretisch könnte ja auch mal jemand berichten: „Ich bin jederzeit und überall informativ und geistreich. Nur wenn ich zum Telegrafen / Internet / Handy greife, kommt bloß ‚Und bei dir so?‘ raus.“ Das habe ich aber noch nirgendwo gelesen.

Hier schreibt Kathrin Passig jede Woche über Themen des digitalen Zeitalters. Sie ist Mitbegründerin des Blogs „Techniktagebuch“. www.kathrin.passig.de © Norman Posselt

Hinter dieser Kritik an den Mitteilungen anderer scheinen mir verschiedene Irrtümer über Kommunikation zu stecken. Erstens: Ich kann grundsätzlich ohne Vorkenntnisse alles verstehen, was andere Menschen einander im Internet, am Handy oder auf Hauswänden mitteilen. So etwas wie Kontext oder Insider-Anspielungen gibt es nicht. Zweitens: Für die anderen ist dasselbe wichtig wie für mich. Wenn ich eine Nachricht nicht interessant finde, kann sie auch für die eigentlich Gemeinten nicht interessant sein. Diese seltsamen Gestalten müssen einfach Banalitäten sehr gern mögen. Drittens ist der Ausschnitt aus der fremden Kommunikation, den ich mitbekomme, repräsentativ. Wenn die anderen jetzt gerade nur Banalitäten austauschen, tun sie bestimmt nie etwas anderes in ihrem zweifelhaften Kommunikationsmedium.

Der Vorwurf, dass andere zu viel telefonieren und dabei zu wenig zu sagen haben, ist so alt wie das Festnetztelefon, zu dem es mittlerweile gut hundert Jahre Forschung gibt. Es wurde von Anfang an überwiegend für soziale Zwecke benutzt, von Menschen, die darauf angewiesen waren, wenn sie ein Sozialleben trotz räumlicher Distanz pflegen wollten. Die Pflege von Sozialleben besteht nicht unbedingt aus dem Austausch von Fakten, die für Außenstehende wichtig klingen. In Interviews geben die Befragten aber außerdem an, dass sie am Telefon leichter über sehr persönliche Angelegenheiten sprechen können als mit Anwesenden. Auch das passiert also. Nur ziemlich sicher nicht in Situationen, in denen Dritte mithören und „Aha! Hier geht es ja mal um was Interessantes!“ denken könnten.

Illies’ Kritik am Handy ist jetzt fast zwanzig Jahre alt. Die Kritik am Handygebrauch hat etwas nachgelassen. Ich bin vorsichtiger als früher mit der Behauptung, dass irgendetwas bisher so war und deshalb auch immer so weitergehen wird. Aber es werden definitiv weiterhin neue Kommunikationswege entstehen, und es werden neue Menschen auf die Idee kommen, dass auf diesen Wegen nur Banalitäten mitgeteilt werden. Man muss dazu nicht erst alt werden. Henry David Thoreau und Florian Illies waren Mitte 30, als sie die zitierten Texte geschrieben haben. Die Idee ist aber falsch und empathielos und, da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, sie wird es auch immer bleiben. Ganz egal, wie die nächsten hundert Kommunikationsgeräte und -gebräuche aussehen.