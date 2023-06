Militärstrategie in Frankreich: Science-Fiction-Romane für die französische Armee

Von: Eileen Kelpe

Frankreichs Militär setzt auf die Zusammenarbeit mit Science-Fiction-Autoren, um Militärstrategien für zukünftige Kriege zu entwickeln. © IMAGO/designprojects

Frankreich erhöht seine Militärausgaben und wird voraussichtlich weiterhin Science-Fiction-Autoren einstellen. Diese sollen zukünftige Bedrohungsszenarien entwerfen.

Paris – Die Französin Virginie Tournay schreibt Science-Fiction-Geschichten und ist Politikwissenschaftlerin. Auf eine Stellenanzeige, die auf LinkedIn veröffentlicht wurde, bewirbt sie sich beim Ministère des Armées (Ministerium für Verteidigung) für eine ungewöhnliche Postion: Science-Fiction-Autorin. Sie hatte bereits einen Roman veröffentlicht – und wurde eingestellt, um im sogenannten „Red-Team“ Zukunftsszenarien für den Ernstfall zu entwerfen, berichtet France 24 .

Militärstrategie in Frankreich: Science-Fiction-Literatur als Vorlage für die Armee

Das französische Verteidigungsministerium machte sich im Jahr 2019 auf die Suche nach Autorinnen und Autoren im Bereich Science-Fiction-Literatur, um sich mit zukünftigen Bedrohungen in dem Zeitraum 2030 und 2060 auseinanderzusetzen. Das somit gebildete „Red Team“, bestehend aus Autorinnen und Autoren sowie Grafikdesignerinnen und Designern, hat sich ausschließlich damit beschäftigt, Science-Fiction-Geschichten zu schreiben und grafisch darzustellen. Bislang haben sie mehr als ein Dutzend Geschichten geschrieben und zwei Bücher veröffentlicht. Darin beschäftigen sie sich mit Themen wie Kriegsführung, Fake News und Bioterrorismus.

Science-Fiction und Militär: Frankreich setzt auf kreative Perspektiven, um zukünftige Bedrohungen zu entwerfen. © ktsdesign via imago-images.de

Auch Präsident Macron liest die Science-Fiction Geschichten für das Militär

Die Geschichten, die das „Red Team“ entwirft, werden im Anschluss an das „Blue Team“ weitergegeben. Hier setzen sich Militäranalysten mit den Szenarien auseinander und versuchen militärische Lehren aus den Stoffen zu ziehen. Das Projekt wird von der Universität Paris Sciences et Lettres verwaltet, die die Autorinnen und Autoren im Vorwege ausgewählt hat und gleichzeitig ein Team mit Forschenden und Wissenschaftlern bereithält, falls spezifisches Fachwissen benötigt werde. Jean-Baptiste Colas von der Agentur für Innovation der Verteidigung (AID) bewertet laut France 24 das Projekt als Erfolg, das einen Perspektivwechsel ermögliche. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron solle ein großes Interesse an den Geschichten haben und habe auch immer den direkten Kontakt zu dem Red Team gesucht, so Colas.

Höherer Militärhaushalt beschlossen – Projekt wird voraussichtlich fortgeführt

Frankreich stimmt diese Woche über einen neuen Militärhaushalt ab – dieser soll rund ein Drittel höher ausfallen und auf 413 Milliarden Euro für den Zeitraum 2024 bis 2030 heraufgesetzt werden. Davon sind zehn Milliarden für den Bereich „Innovation“ vorgesehen, in dem auch das Science-Fiction-Projekt fällt. Dieses endet im Juli dieses Jahres, doch es wird bereits über eine Fortführung nachgedacht, bekräftigt Colas gegenüber France 24. Im kommenden Jahr sollen außerdem zwei Geschichten für die Öffentlichkeit aufbereitet in den Buchhandel kommen. (eike)