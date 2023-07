Wie ein Bumerang: Besonderer Meteorit kehrte wohl nach 10.000 Jahren zur Erde zurück

Von: Tanja Banner

Teilen

Ein Meteorit, der vor Jahren gefunden wurde, stellt sich als ein Stein mit einer besonders kuriosen Geschichte heraus: Er ist nicht zum ersten Mal auf der Erde.

Lyon – Meteoriten sind Steine, die es aus dem Weltall durch die Erdatmosphäre bis auf den Erdboden geschafft haben, und dort gefunden wurden. Jeder dieser Meteoriten ist einzigartig. Einige wurden identifiziert und können beispielsweise zum Planeten Mars oder dem Mond zurückverfolgt werden. Andere wiederum sind Fragmente von Asteroiden, die aus dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter kommen. Diese Himmelskörper stammen größtenteils aus der Frühzeit des Sonnensystems vor etwa 4,5 Milliarden Jahren.

Der Meteorit mit dem Namen „Northwest Africa 13188 (NWA 13188)“ ist ein ganz besonderes Exemplar: Dieser 646 Gramm schwere Meteorit wurde im Jahr 2018 in Marokko entdeckt. Fachleute vermuten aufgrund seiner Zusammensetzung, dass er irdischen Ursprungs ist und möglicherweise eine vulkanische Vergangenheit hat. Ein Forschungsteam unter der Leitung von Jérôme Gattacceca vom französischen Forschungszentrum CNRS hat nun eine faszinierende Entdeckung gemacht, die diesen Meteoriten ganz besonders macht: Es scheint, dass er der erste Meteorit ist, der ursprünglich von der Erde stammt.

Der Meteorit NWA 13188. © Jerome Gattacceca/The Meteorological Society

Wie ein Bumerang: Meteorit stammt eigentlich von der Erde

Auf der Goldschmidt-Konferenz in Lyon präsentierte das Forschungsteam die neue Entdeckung: Sie enthüllten den ersten irdischen Meteoriten. Begleitet wurde die Präsentation von einem Abstract, verfasst vom Forschungsteam. Darin schreibt das Team: „Das Vorhandensein einer gut entwickelten Schmelzkruste deutet stark darauf hin, dass NWA 13188 tatsächlich ein Meteorit ist.“

Neben der gewöhnlichen Schmelzkruste, die bei einem Stein entsteht, der durch die Erdatmosphäre fällt und anfängt zu glühen, machten die Forscher eine weitere aufschlussreiche Entdeckung: Hohe Konzentrationen der Isotope Beryllium-10, Helium-3 und Neon-21 sind in dem Gestein vorhanden, was nur durch einen etwa 10.000 Jahre langen Aufenthalt im Weltraum erklärt werden kann. Es sei „ausgeschlossen, dass es sich bei NWA 13188 um einen künstlich hergestellten, ‚falschen‘ Meteoriten handelt“, so die Forschenden.

Fällt ein Stein durch die Erdatmosphäre, wird er erhitzt und fängt an zu glühen und zu schmelzen. Kommt ein Teil von ihn auf der Erde an, wird es Meteorit genannt. (Symbolbild) © IMAGO/J.R. Bale

Wie ist der Bumerang-Meteorit ins Weltall und zurück zur Erde gekommen?

Wie der Meteorit wie ein Bumerang von der Erde ins Weltall und später wieder zur Erde zurückkehrte, bleibt ein Rätsel. Es wird vermutet, dass der Stein möglicherweise durch den Einschlag eines Himmelskörpers von der Erde ins Weltall geschleudert wurde. Eine alternative Theorie besagt, dass er bei einem Vulkanausbruch aus der Erde ins Weltall geschleudert wurde.

Weltraum-Newsletter Abonnieren Sie den kostenlosen Weltraum-Newsletter und bleiben Sie auf dem Laufenden.

Wie auch immer der Prozess ablief, der den Stein ins Weltall beförderte und ihn als Meteoriten zur Erde zurückkehren ließ: Das französische Forschungsteam hat vor, den ersten irdischen Meteoriten noch genauer zu untersuchen, um seine Entstehungsgeschichte, den Zeitpunkt und die Umstände zu enthüllen.

In einem anderen Meteoriten haben Forschende ebenfalls eine überraschende Entdeckung gemacht: Sie haben zwei neue Mineralien gefunden. (tab)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Tanja Banner sorgfältig überprüft