Wie Übergewicht das Krebsrisiko erhöht

Von: Pamela Dörhöfer

Bei Frauen gab es die stärkste Verknüpfung von Adipositas mit Krebs der Gallenblase, Gebärmutterkrebs (nicht Gebärmutterhalskrebs) und Speiseröhrenkrebs. Bei Männern war der Zusammenhang mit Leberzellkrebs, Brustkrebs (den auch sie bekommen können, wenngleich selten) und Nierenzellkrebs am stärksten. © Science Photo Library/Imago

Bei Männern und Frauen wirkt sich Adipositas unterschiedlich aus, stellt eine schwedische Studie fest.

Dass starkes Übergewicht ein Risikofaktor nicht allein für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sondern auch für Krebs ist, weiß man in der Medizin bereits seit längerem. Laut Deutschem Krebsinformationsdienst gilt das mittlerweile für mindestens 13 Krebsarten als erwiesen, darunter so häufige wie Brust- und Dickdarmkrebs.

Doch der Forschungsbedarf ist noch groß; die Zusammenhänge, was das eine mit dem anderen zu tun hat, sind komplex. So haben frühere Arbeiten bislang nur selten die unterschiedlichen Risiken von Männern und Frauen mit Adipositas unter die Lupe genommen und analysiert.

Eine aktuelle, im Fachmagazin „Cancer Cell“ veröffentlichte Studie mit dem Titel „Adipositas und geschlechtsspezifisches Krebsrisiko“ hat genau das getan. Das Forschungsteam um Mathias Rask-Andersen von der Universität Uppsala (Schweden) kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl die allgemeine Fettmenge als auch die Verteilung von Fett in verschiedenen Regionen des Körpers bei Männern und Frauen unterschiedliche Krebsrisiken mit sich bringen. Außerdem berichten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass die Risiken durch Adipositas je nach Krebsart variieren.

„Ärzte und Wissenschaftler sind sich bewusst, dass Fettleibigkeit das Krebsrisiko erhöht, aber dieser Zusammenhang ist in der Öffentlichkeit weniger bekannt“, wird Studienautor Rask-Andersen in einer Mitteilung des Verlags „Cell Press“ zitiert, in dem auch das Magazin „Cancer Cell“ erscheint. Diese Zusammenhänge zu beobachten, sei „wichtig für die Risikoabschätzung“ und um „ein tieferes Verständnis der Adipositas-bedingten Krankheitsrisiken zu erlangen“.

Eine wesentliche Rolle spiele dabei die Verteilung von Fett, erklärt die Krebsepidemiologin Åsa Johansson von der Universität Uppsala, die an der Studie mitgearbeitet hat. So gelte Fett, das im Bauchraum gespeichert ist, im Vergleich zu subkutanem – unter der Haut befindlichen – Fett als krankmachender.

Für ihre Studie nutzten die Forschenden die britische Biobank, konkret die Daten von rund 500 000 Männern und Frauen im Alter zwischen 37 und 73 Jahren, die zwischen 2006 und 2010 rekrutiert und über einen durchschnittlichen Zeitraum von 13,4 Jahren beobachtet wurden.

Zu den Informationen, die von diesen Menschen gesammelt wurden, gehörten Details zur Fettverteilung und zur Frage, ob sie an Krebs erkrankt waren. Die Analyse dieser Daten ergab, dass sich für sämtliche Krebsarten mit Ausnahme von bösartigen Tumoren des Gebärmutterhalses, der Hoden und des Gehirns ein Zusammenhang mit starkem Übergewicht herstellen ließ. Dabei zeigten sich deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede: Bei Frauen gab es die stärkste Verknüpfung von Adipositas mit Krebs der Gallenblase, Gebärmutterkrebs (nicht Gebärmutterhalskrebs) und Speiseröhrenkrebs. Bei Männern war der Zusammenhang mit Leberzellkrebs, Brustkrebs (den auch sie bekommen können, wenngleich selten) und Nierenzellkrebs am stärksten. Auch bei der Korrelation zwischen Fettverteilung und dem Risiko für bestimmte Krebsarten gab es geschlechtsspezifische Unterschiede. So erwies sich etwa Bauchfett bei Frauen, nicht aber bei Männern als Risikofaktor für Speiseröhrenkrebs. Umgekehrt verhielt es sich bei Leberzellkrebs.

Eine weitere Beobachtung: Starkes Übergewicht wirkt sich bei Frauen vor und nach der Menopause unterschiedlich aus. Das prominenteste Beispiel ist Brustkrebs: Hier wird Adipositas erst nach der Menopause zum Risikofaktor, Johansson vermutet, dass der Grund dafür die Veränderung der Östrogenproduktion während der Wechseljahre ist. Grundsätzlich sei es sinnvoll, in weiteren Studien die unterschiedlichen Auswirkungen von Adipositas vor und nach der Menopause genauer zu untersuchen.

Die Forschenden weisen als Einschränkung ihrer Studie darauf hin, dass diese fast ausschließlich auf weißen Männern und Frauen beruht, deren Daten 95 Prozent der britischen Biobank ausmachen. Die Ergebnisse könnten deshalb bei anderen Ethnien anders ausfallen. Zudem räumen die Forschenden ein, dass ihre Resultate möglicherweise auch nicht auf junge Menschen übertragbar seien.

Das Team der Universität Uppsala plant nun weitere Studien, um ein besseres Verständnis der molekularen Mechanismen zu entwickeln, die hinter dem Zusammenhang zwischen starkem Übergewicht und Krebsrisiko stehen. Einige Erkenntnisse dazu gibt es bereits: Fettzellen empfangen Botenstoffe und setzen auch selbst Hormone frei. Je nach Umfang und Art dieser Prozesse kann es dadurch zu Störungen im Stoffwechsel, zur Fehlregulation von Hormonen, zu verstärkter Bildung von Insulin sowie zu Entzündungsreaktionen und oxidativem Stress kommen – was wiederum eine Tumorbildung begünstigen könnte. Aber viele Fragen sind noch offen.