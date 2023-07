Wettlauf zum Mond: Sowjets und Amerikaner waren erst Rivalen, dann Partner

Von: Viktor Funk

Teilen

Der russische Satellit Sputnik kurz vor dem Start. © Esa

Die Sowjetunion hatte lange die Nase vorn im Weltraumprogramm, doch den Wettlauf um den Mond verlor Moskau gegen Washington. Wenig später sahen die beiden Weltmächte ein, dass Kooperation sie weiterbringt als Feindschaft – zumindest im Weltall.

Es gibt interessante Parallelen zwischen dem sowjetischen und dem US-amerikanischen Weltraumprogramm. Hie wie da nutzten die Weltmächte das Wissen deutscher Ingenieure für die Entwicklung der Raumfahrt – die Sowjets setzten deutsche Kriegsgefangene ein, die US-Amerikaner mehr oder weniger freiwillig angeworbene Deutsche nach dem Krieg; und hie wie dort hing die Konstruktion von Raketen entscheidend von zwei Männern ab: Wernher von Braun in den USA und Sergej Koroljow in der Sowjetunion. Wie wichtig sie beide für das jeweilige Programm waren, wurde nach ihrem Tod deutlich: Als von Braun im Juni 1977 starb, verschwand auch das Wissen über die Konstruktion der Saturn-V-Rakete; und nachdem Koroljow im Januar 1966 gestorben war, erlebte das sowjetische Mond-Programm große Rückschritte.

Noch 1964 waren die sowjetischen Spezialisten zuversichtlich, dass sie bis Ende 1968 einen Kosmonauten auf den Mond bringen würden. Schließlich hatten sie seit dem Sputnik-Erfolg von 1957 diverse weitere Etappen gemeistert: erste harte Landung einer Sonde auf dem Mond (September 1959), erste Bilder von der Rückseite des Mondes (Oktober 1959), erster bemannter Flug (Juri Gagarin 1961), erste Frau im Weltraum (Walentina Tereschkowa 1963), erste weiche Landung einer Sonde auf dem Mond 1966 und noch einiges mehr. Die Spitze des Staates, allen voran der Parteichef der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Nikita Chruschtschow, feierten diese Entwicklungsschritte und unterstützten das Weltraumprogramm – schließlich war daran auch immer ein militärischer Nutzen gekoppelt.

Koroljows Tod war ein Wendepunkt

Mit Koroljows Tod erlebten die Sowjets aber die ersten großen und vorerst nicht lösbaren Probleme im Wettbewerb mit den Amerikanern. Und die Ursache für seinen Tod war lange ein Geheimnis. Offiziell musste Koroljow sich wegen eines Darmtumors einer Operation unterziehen. Die Operation zog sich hin, er musste künstlich beatmet werden – was nicht gelang. Er starb.

Erst viele Jahre später erzählte seine Frau Nina Koroljowa, dass ihr Mann in Folge einer Haftverletzung seinen Kiefer schlecht weiten konnte. Die Ärzte konnten ihn nicht intubieren.

Foto-Serie:

Die Mondlandung von „Apollo 11“ in Bildern Fotostrecke ansehen

Koroljows Schicksal ist beispielhaft für das vieler sowjetischer Wissenschaftler, die in der Ära Stalin verfolgt worden waren. In seinem Roman „Der Erste Kreis der Hölle“ lässt der Autor und Dissident Alexander Solschenizyn die Zwangsgefangenen sinnieren, dass sie in Freiheit bessere Ingenieure wären. Auch Koroljow war Gefangener des stalinschen Terrorapparats gewesen, er wurde gefoltert und dabei am Kiefer verletzt.

Scheitern an der Trägerrakete

Ein großes Problem bereitete den Sowjets die Konstruktion einer Trägerrakete für die Mondkapsel. Beim ersten Testflug der Rakete N-1 im Februar 1969 explodierte sie nach 70 Sekunden, beim zweiten Testflug im Juli desselben Jahres explodierte sie nach nur 18 Sekunden und zerstörte dabei die Startrampe auf dem Gelände Baikonur in der kasachischen Steppe. Es dauerte zwei Jahre, bis wieder eine neue Rampe stand. Insgesamt gab es vier Versuche, die N-1 als Trägerrakete ins Weltall zu bringen – und alle schlugen wegen eines ähnlichen Problems fehl. Die Rakete bestand aus fünf Stufen (die Saturn-V aus drei Stufen). Die N-1 explodierte immer beim Betrieb der ersten Stufe. Vibrationen und der Druckstoß beim Zünden der Antriebe waren zu heftig. Ab 1974 wurden die Pläne, Kosmonauten auf den Mond zu bringen, aufgegeben.

Lesen Sie auch: „Earthrise“: „Apollo 8“ fotografierte den Erdaufgang

Während der große Plan also nicht aufgegangen war, gelangen den Sowjets andere, weniger aufsehenerregende Projekte. So landete mit Luna-16 im September 1970 das bis dahin erste und schwerste automatische Mond-Modul auf dem Trabanten und kehrte auch wieder auf die Erde zurück.

Veto Washingtons gegen Chinas Teilnahme

Nachdem der Mond für die USA keine Herausforderung mehr darstellte und die Sowjets das Projekt aufgegeben hatten, wetteiferten beide Mächte um die erste Weltraumstation. Nach ersten eigenen Projekten mit teils tragischen Folgen – so kamen 1971 drei sowjetische Kosmonauten nach der Rückkehr von der ersten Weltraumstation Saljut-1 ums Leben - begann eine Kooperation zwischen den Weltmächten.

Trotz teils heftiger Konfrontationen auf der Erde scheint die Zusammenarbeit im Weltall zu fruchten. Nachdem schon die sowjetische, später russische Station Mir auch internationalen Astronauten geöffnet wurde, arbeiten nun auf der Internationalen Raumstation ISS Amerikaner, Europäer, Russen, Kanadier und Japaner zusammen – und hätte Washington nicht sein Veto eingelegt, dann wäre auch China mit im Boot, oben im Weltraum.

Auch interessant

50 Jahre Mondlandung: Das Multimedia-Special

Momente der Mission Apollo 11 lösen auch 50 Jahre später Gänsehaut aus. Unser Web-Special erzählt die Geschichte der Mondlandung mit Original-Aufnahmen der Nasa, Grafiken und zahlreichen Fotos - und liefert ein Stück Zeitgeschichte mit Original-FR-Ausgaben von damals.

Frauen bei der Nasa: Als Computer Röcke trugen

Ohne Frauen wie Margaret Hamilton oder Katherine Johnson wäre die Mondlandung nicht möglich gewesen.

Wie das Mädchen, das gern zählte, Astronauten zum Mond brachte

Die Mathematikerin und Nasa-Legende Katherine Johnson war eine der „menschlichen Computer“ der Nasa. Nun ist sie im Alter von 101 Jahren gestorben.