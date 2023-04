Weltraumteleskop „Gaia“ entdeckt zwei erdnahe schwarze Löcher – obwohl sie „unsichtbar“ sind

Esa-Mission

Von Tanja Banner schließen

Zwei neu entdeckte schwarze Löcher befinden sich näher an der Erde als jedes bisher bekannte Objekt. Die Forschung fand sie nur über eine indirekte Methode.

Heidelberg – Mithilfe der Esa-Raumsonde „Gaia“ hat ein Forschungsteam zwei schwarze Löcher entdeckt, die sich näher an der Erde aufhalten als jedes bisher bekannte schwarzes Loch. „Gaia BH1“ befindet sich in einer Entfernung von 1560 Lichtjahren im Sternbild Schlangenträger, während „Gaia BH2“ 3800 Lichtjahre entfernt im Sternbild Zentaur gefunden wurde. „Aus galaktischer Sicht befinden sich diese schwarzen Löcher in unserem kosmischen Hinterhof“, schreibt die Esa in einer Mitteilung.

Die beiden schwarzen Löcher sind sprichwörtlich „unsichtbar“, da kein Licht aus ihnen herausdringt, das man wahrnehmen könnte. Daher konnten sie nur anhand des Einflusses auf ihre Umgebung überhaupt entdeckt werden. Jedes der schwarzen Löcher hat etwa zehn Sonnenmassen – eine derart große Masse wirkt sich beispielsweise auf Sterne aus. Das Forschungsteam, das die beiden Objekte entdeckt hat, wurde auf ein seltsames „Taumeln“ in der Bewegung von Sternen am Himmel aufmerksam. Für die Fachleute war die seltsame Bewegung ein Anzeichen dafür, dass die Sterne ein sehr massereiches Objekt umkreisen mussten. Weil kein hell leuchtendes Objekt zu sehen war, schloss die Forschungsgruppe aus, dass es sich um Doppelsternsysteme handelt.

Zwei erdnahe schwarze Löcher entdeckt

Stattdessen handelt es sich offenbar um eine neue Gruppe von schwarzen Löchern: Ihr Abstand zu den Sternen, die sie umkreisen, ist viel größer als bei anderen bisher bekannten Doppelsystemen, die aus schwarzem Loch und Stern bestehen. „Was diese neue Gruppe von schwarzen Löchern von den bereits bekannten unterscheidet, ist ihr großer Abstand zu ihren Begleitsternen. Diese schwarzen Löcher haben wahrscheinlich eine völlig andere Entstehungsgeschichte als Röntgendoppelsterne“, erklärt Kareem El-Badry, der am Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in den USA und am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg forscht und die beiden schwarzen Löcher entdeckt hat. Die Studie wurde im Fachjournal Monthly Notices of the Royal Astronomical Society publiziert.

Die „Gaia“-Sonde vermisst die Position und Bewegung von Milliarden Sternen im Weltall. Anhand der Bewegung von Sternen können Fachleute herausfinden, ob diese durch die Schwerkraft anderer Objekte beeinflusst werden. „Die Genauigkeit der Gaia-Daten war wichtig für diese Entdeckung“, betont Timo Prust, der an der „Gaia“-Mission beteiligt ist.

Schwarzes Loch „Gaia BH2“ ist tatsächlich „unsichtbar“

Auch wenn schwarze Löcher kein sichtbares Licht abgeben, sind sie meistens doch in bestimmten Wellenlängen sichtbar. Wenn sie Material verschlingen, geben sie möglicherweise Röntgenstrahlung ab oder können mithilfe von Radioteleskopen wahrgenommen werden. Doch selbst das „Chandra“-Röntgenteleskop der US-Raumfahrtorganisation Nasa und das „MeerKAT“-Radioteleskop in Südafrika konnten beim schwarzen Loch „Gaia BH2“ keinerlei Strahlung feststellen.

„Auch wenn wir nichts entdeckt haben, ist diese Information unglaublich wertvoll, weil sie uns viel über die Umgebung eines schwarzen Lochs verrät“, freut sich die Astronomin Yvette Cendes, die an der Entdeckung des zweiten schwarzen Lochs beteiligt war. „Da wir kein Radiolicht gesehen haben, sagt uns das, dass das schwarze Loch kein großer Fresser ist und nicht viele Teilchen seinen Ereignishorizont passieren.“ Das Forschungsteam will nun herausfinden, warum das so ist.

Die schwarzen Löcher „Gaia BH1“ und „Gaia BH2“ haben die am weitesten voneinander entfernten Umlaufbahnen aller bekannten schwarzen Löcher und wurden verhältnismäßig nah an der Erde gefunden. Das lässt die Fachleute vermuten, dass viele weitere ähnliche schwarze Löcher auf ihre Entdeckung warten.

Weltraum-Newsletter Abonnieren Sie den kostenlosen Weltraum-Newsletter und bleiben Sie auf dem Laufenden.

„Das ist sehr aufregend, denn es deutet darauf hin, dass diese schwarzen Löcher in weiten Umlaufbahnen tatsächlich häufiger vorkommen – häufiger als Doppelsterne, bei denen das schwarze Loch und der Stern näher beieinander liegen. Aber das Problem ist, sie zu entdecken“, erklärt Cendes, die bereits nach vorne blickt auf die nächste Datenveröffentlichung der „Gaia“-Mission: „Sie wird viele weitere dieser Sterne mit mysteriösen schwarzen Löchern enthalten“, ist sie sich sicher. (tab)

Erst kürzlich wurde ein schwarzes Loch entdeckt, das Material ins Weltall „rülpst“.