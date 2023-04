Was die Herzform mit Krankheiten zu tun hat

Gesundheit

Von Pamela Dörhöfer schließen

US-Forschende finden einen Zusammenhang zwischen der Struktur des Herzens und dem Risiko für Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz.

Die Form des Herzens kann Aufschluss darüber geben, ob man ein erhöhtes Risiko für bestimmte Herzerkrankungen hat. Forschende des Smidt Heart Institute in Cedars-Sinai, einem Non-Profit-Krankenhaus in Los Angeles, fanden heraus, dass Menschen „mit runden Herzen, die wie Baseballs geformt sind, eher eine Herzinsuffizienz und Vorhofflimmern entwickeln werden als solche mit längeren Herzen, die wie das traditionelle Valentinsherz geformt sind“, wie die Klinik mitteilt. Für ihre Studie, die im Fachjournal „Med“ veröffentlicht wurde, verwendeten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Künstliche Intelligenz, konkret Deep Learning, und fortschrittliche Bildgebungsanalysen, um die Genetik der Herzstruktur zu untersuchen.

Bilder aus der UK-Biobank

Basis der Analyse waren die MRT-Bilder von knapp 39 000 gesunden Menschen aus der UK-Biobank. „Wir fanden heraus, dass Personen mit kugelförmigen Herzen eine um 31 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit hatten, Vorhofflimmern zu entwickeln und eine um 24 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit für eine Kardiomyopathie, eine Art von Herzmuskelerkrankung“, wird der Kardiologe David Ouyang vom Smidt Heart Institute und Forscher in der Abteilung für Künstliche Intelligenz in der Medizin in der Mitteilung zitiert.

Die Forschenden weisen auch darauf hin, dass sich die Form des Herzens im Laufe des Lebens verändert und in der Regel immer runder wird, insbesondere aber nach schweren kardialen Ereignissen wie einem Herzinfarkt.

„Eine Veränderung der Herzform kann ein erstes Anzeichen einer Krankheit sein“, erklärt Christine Albert, Leiterin der Abteilung für Kardiologie am Smidt Heart Institute: Zu verstehen, „wie sich ein Herz verändert, wenn es mit einer Krankheit konfrontiert wird“, sei – gepaart mit einer zuverlässigen Bildgebung – ein entscheidender Schritt, um Vorhofflimmern und Kardiomyopathie vorzubeugen.

David Ouyang sieht in großen Biobanken, kardialen Bildgebungsdaten und dem Einsatz Künstlicher Intelligenz das Potenzial, genetische Varianten zu identifizieren, die das Herz betreffen und so Anfälligkeiten zu erkennen, „Jahre oder sogar Jahrzehnte, bevor sich eine offensichtliche Herzerkrankung entwickelt“. pam

Link zur Studie : https://t1p.de/mrn3e