Blitzsuche aus dem Orbit

Wetterbeobachtung

Der europäische „Lightning Imager“, seit Dezember an Bord eines Meteosat-Satelliten, soll bei der frühzeitigen Vorhersage schwerer Unwetter helfen.

Gelbliche Lichtpunkte flackern über dem Mittelmeer und Skandinavien. Auch über Großbritannien ist einiges los und noch viel mehr am Himmel über Zentralafrika, der blitzreichsten Region der Erde: Vor kurzem haben die europäische Weltraumorganisation Esa und die Europäische Organisation für die Nutzung von Wettersatelliten (Eumetsat) die ersten Animationen des „Lightning Imagers“ veröffentlicht, der sich an Bord eines neuen Meteosat-Satelliten zur Wetterbeobachtung befindet. Dieser ist am 13. Dezember 2022 in den Orbit gestartet und befindet sich gerade in der Phase der Inbetriebnahme, in der die Instrumente kalibriert werden.

Bei dem „Lightning Imager“ handelt es sich um das erste Instrument auf einem Satelliten, das in der Lage ist, Blitze kontinuierlich zu erfassen. Gebaut wurde es vom italienischen Rüstungs-, Informationsssicherheits- und Luft- und Raumfahrtkonzern Leonardo. Laut Esa werde der „Lightning Imager“ die „Erkennung und Vorhersage von schweren Stürmen revolutionieren“. So sollen die Daten dieses „Blitzjägers“ Meteorologinnen und Meteorologen mehr Sicherheit bei der Vorhersage schwerer Unwetter geben, insbesondere in abgelegenen Regionen und auf Ozeanen, wo die Möglichkeiten, Blitze zu erkennen, bislang begrenzt sind.

Die Daten aus der Wetterbeobachtung sollen dem Luftverkehr zugutekommen

Daneben soll der „Lightning Imager“ aber auch dem Luftverkehr zugutekommen, wo Blitze ein hohes Risiko für die Bordinstrumente in Flugzeugen darstellen. Die gelieferten Informationen sind zudem von wissenschaftlichem Interesse, sie sollen helfen zu verstehen, wie sich die beobachteten Phänomene auf den Klimawandel auswirken beziehungsweise wie umgekehrt dieser das Blitzaufkommen beeinflusst.

Der „Lightning Imager“ wird rund um die Uhr die Blitzaktivität vom Weltraum aus beobachten. Das Gerät ist in der Lage, permanent schnelle Lichtblitze in der Erdatmosphäre aus einer Entfernung von 36 000 Kilometern aufzuspüren – und das bei Tag und bei Nacht. Zu diesem Zweck wurde das Instrument mit vier Kameras ausgestattet, die Europa, Afrika, den Nahen Osten und Teile von Südamerika abdecken. Jede dieser Kameras kann bis zu tausend Bilder pro Sekunde aufnehmen. Spezielle Algorithmen sollen die Daten an Bord so verarbeiten, dass nur relevante Informationen zur Erde gesendet werden.

Die Animationen, die jetzt erstmals zu bestaunen sind, kommen zustande, indem Blitzmessungen, die der „Lightning Imager“ in der Zeitspanne von einer Minute aufgenommen und erfasst hat, sich zu einer Abfolge von Bildern fügen, die mit einem einzigen Bild der Erde überlagert werden. Bei der Esa ist man begeistert von den Animationen, die das neuartige Instrument geliefert hat: Sie zeigten, dass es in der Lage sei, „die Blitzaktivität über das gesamte Sichtfeld der Kameras, das 84 Prozent der Erdscheibe abdeckt, genau und effektiv zu erfassen“, sagt Simonetta Cheli, Direktorin des Erdbeobachtungsprogramms.

Meteosat Der Satellit mit dem „Lightning Imager“ an Bord ist der erste von insgesamt sechs Satelliten des „Meteosat Third Generation-Imager“-Systems der Esa. Dieses soll in den nächsten 20 Jahren Daten für die kurzfristige und frühzeitige Erkennung potenziell extremer Wettereignisse liefern. Zu dem neuen Satelliten-System gehören auch sogenannte Sondierungssatelliten mit einem Infrarot-Sounder und einem Spektrometer für Messungen im ultravioletten, sichtbaren und nahinfraroten Bereich. Der Infrarot-Sounder wird aus der Umlaufbahn des Satelliten Informationen über die Zusammensetzung der Atmosphäre aus Ozon, Kohlenmonoxid und Vulkanasche liefern. Durch eine dreidimensionale Überwachung von atmosphärischer Instabilität in den Wolken soll er laut Esa zudem bei der Frühwarnung vor schweren Gewitter „einen großen Schritt nach vorn“ darstellen. pam

Phil Evans, Generaldirektor von Eumetsat, betont die Bedeutung, die das Erfassen von Blitzen für das rechtzeitige Warnen vor Unwettern hat: Schweren Stürmen gingen oft „abrupte Veränderungen der Blitzaktivität voraus“, erklärt er: „Durch die Beobachtung dieser Aktivitätsveränderungen geben die ,Lightning Imager’-Daten den Meteorologen zusätzlich Sicherheit bei der Vorhersage von schweren Unwettern.“ Verknüpfe man diese Daten mit denen des „Flexible Combinde Imager“, ließe sich zudem die Entwicklung schwerer Stürme „besser verfolgen“ – was eine längere Vorlaufzeit verschaffe, um Behörden und Kommunen zu warnen. Der Flexible Combined Imager ist ein weiteres Instrument zur Erdbeobachtung im neuen Meteosat-Satelliten. Es liefert Daten zur Vorhersage von Unwettern und zur Überwachung der Atmosphäre, der Landoberflächen in Europa und Asien sowie der die an die beiden Kontinente grenzenden Ozeane – und das nahezu in Echtzeit.

Der Blitzjäger hilft der Wissenschaft, bei der Erforschung von Wetterextremen

Bei der Frühwarnung vor Wetterextremen und der Erforschung des Klimawandels spielen Satelliten eine zunehmend bedeutende Rolle. Ein „Blitzjäger“ wie der „Lightning Imager“ kann dabei auch der Wissenschaft in hohem Maße dienlich sein. In vielen Regionen der Erde hat die Häufigkeit von Gewittern und Blitzen in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zugenommen; Tendenz weiter steigend. Viele Fachleute sehen einem Zusammenhang zwischen dieser Entwicklung und den steigenden Temperaturen. So soll sich etwa laut einer Studie der Universität Innsbruck die Blitzaktivität in den Hochalpen in den 2010er Jahren im Vergleich zu den 1980er Jahren verdoppelt haben.

Link zu den Animationen des „Lightning Imagers“. https://www.esa.int /ESA_Multimedia/Sets/MTG_Lightning_Imager_animations