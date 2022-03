Ukraine-Krieg: Satelliten-Unternehmen liefern Daten, die früher nur Geheimdienste hatten

Dieses Satellitenbild hat das Unternehmen Planet Labs PBC zur Verfügung gestellt. Zu sehen sind Feuer und Rauch am internationalen Flughafen und Luftwaffenstützpunkt Cherson in der Ukraine. (Bild vom 15.03.2022)

Gestochen scharfe Bilder

Von Tanja Banner schließen

Private Satelliten-Unternehmen liefern scharfe Aufnahmen aus dem Ukraine-Krieg. Daten, die früher nur Geheimdienste hatten, gibt es heute im Internet.

Frankfurt – Die Bilder sind gestochen scharf und beinhalten möglicherweise strategisch wichtige Informationen im Ukraine-Krieg: Satelliten-Aufnahmen der Ukraine. So gibt es beispielsweise Bilder, die den kilometerlangen Konvoi russischer Militärfahrzeuge vor der ukrainischen Hauptstadt Kiew zeigen, andere Bilder zeigen das Atomkraftwerk Tschernobyl oder zerstörte Brücken, Flughafengebäude oder Flugzeuge. Fotografiert wurden diese Bilder nicht etwa von Satelliten staatlicher Stellen wie der CIA, sie unterliegen – wie man angesichts ihrer strategischen Bedeutung vermuten könnte – auch nicht der Geheimhaltung.

Hinter den Satelliten-Aufnahmen aus dem Ukraine-Konflikt stehen private Satelliten-Firmen, wie beispielsweise das Unternehmen Planet Labs. Die US-Firma hat eigenen Angaben zufolge mehr als 200 Satelliten im Erdorbit, die auf die Erde herabschauen und unseren Planeten fotografieren. Die Bilder sind teilweise im Internet abrufbar und werden Medien zur Verfügung gestellt – und sie sind offenbar so wertvoll, dass der ukrainische Vizepräsident Mychajlo Fedorow mehrere Satellitenunternehmen öffentlich auf Twitter darum bat, ihre Satellitenaufnahmen mit dem ukrainischen Militär zu teilen. Zuvor hatte Fedorow SpaceX-Gründer Elon Musk per Twitter um Zugang zum „Starlink“-Internet aus dem All gebeten.

Ukraine-Krieg: Private Satelliten-Unternehmen steuern Aufnahmen aus der Kriegsregion bei

„Wir brauchen dringend die Möglichkeit, die Bewegung russischer Truppen zu beobachten, vor allem nachts“, schrieb Fedorow in einem offenen Brief an die Satelliten-Unternehmen und fuhr fort: „Dies ist der erste große Krieg, in dem kommerziell verfügbare Satellitenbilder eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Informationen über Truppenbewegungen, militärische Aufrüstung in den Nachbarländern, Flüchtlingsströme und vielem mehr spielen können.“

+ Diese Satelliten-Aufnahme von Planet Labs zeigt Brände in der Ukraine, nahe Iwankiw. Dort liefern sich ukrainische und russische Truppen heftige Gefechte. (Archivbild vom 28.02.2022) © dpa/Planet Labs PBC

Wie die Washington Post berichtet, stellen mittlerweile mindestens fünf Satelliten-Unternehmen ihre Daten einem Unternehmen zur Verfügung, das der Ukraine bei der Verarbeitung der Daten hilft. Die Namen der Unternehmen sind nicht bekannt, wie es in dem Zeitungsbericht weiter heißt. Das dürfte Gründe haben.

Krieg in der Ukraine: Satelliten liefern wertvolle Informationen vom Boden

Seit Jahrzehnten werden Satelliten genutzt, um andere Länder auszuspionieren. An die Öffentlichkeit dringen solche Informationen nicht häufig – oft geht es dann um Themen wie das Atomprogramm des Iran oder die Lage in Nordkorea. Doch in den vergangenen Jahren gab es nahezu eine Revolution in der Satellitentechnologie: Die Sonden, die die Erde in verschiedenen Höhen umkreisen und Aufnahmen von der Erde machen, sind mittlerweile deutlich kleiner und damit einhergehend auch günstiger geworden, gleichzeitig sind sie leistungsfähiger. Und auch der Transport der Satelliten ins Weltall ist dank privater Raumfahrtunternehmen wie SpaceX günstiger und einfacher geworden.

Ukraine-Krieg: Was passiert, wenn ein privates Unternehmen Satelliten-Daten zur Verfügung stellt?

Doch was passiert eigentlich, wenn ein privates US-Unternehmen einer fremden Regierung Daten zur Verfügung stellt, die diese dann für einen Angriff nutzt? Diese Frage hat keine einfache Antwort. Die Washington Post berichtet beispielsweise von einer Senatsanhörung des Armed Services Committee in den USA, bei dem es um dieses Thema gegangen sein soll. Konkret war die „Starlink“-Megakonstellation von SpaceX Thema, die mittlerweile in der Ukraine zur Internetkommunikation eingesetzt werden kann.

Offenbar gab es bereits Versuche, die Satellitensignale zu blockieren, was zu einer wichtigen Frage an den Kommandanten des US Space Command, James Dickinson führte: Wie sieht der „rechtliche Rahmen“ aus, „wenn private Akteure in strittige Situationen verwickelt“ werden? Eine direkte Antwort konnte Dickinson offenbar nicht geben, er verwies der Washington Post zufolge darauf, dass die „Starlink“-Satelliten gezeigt hätten, „was eine Megakonstellation oder eine erweiterte Architektur in Bezug auf Redundanz und Leistungsfähigkeit bieten kann“.

Krieg in der Ukraine: Wie reagieren Länder, wenn ein kommerzieller Satellit angegriffen wird?

Wie der Experte Jack Beard gegenüber der Washington Post erklärt, wird das Stören von Satellitensignalen im Allgemeinen nicht als „Gewaltanwendung“ betrachtet. Es bleibe jedoch unklar, wie die USA oder andere Länder reagieren würden, wenn ein kommerzieller Satellit angegriffen würde. „Es ist nicht erwiesen, ob der Angriff auf einen kommerziellen Satelliten einen bewaffneten Angriff rechtfertigt“, zitiert die Zeitung ihn. „Es ist einfach zu sagen, dass viele dieser Dinge ungeklärt sind, weil sie es sind. Aber sie werden mehr und mehr relevant“.

+ Deutlich zu erkennen: Zahlreiche Fahrzeuge warten am 02.03.2022 am Grenzübergang zwischen Tiszabecs in Ungarn (l.) und Wylok in der Ukraine (u.) am Fluß Theiß. Die Aufnahme stammt von Satelliten des Unternehmens Planet Labs. © Planet Labs PBC/dpa

Ukraine-Krieg: Russland verfügt über Anti-Satelliten-Waffen – und weiß sie einzusetzen

Brian Weeden vom Thinktank Secure World Foundation fürchtet, dass kommerzielle Satelliten in den Ukraine-Konflikt hineingezogen werden könnten. Gegenüber der Washington Post erklärt er: „Wenn ein kommerzielles Unternehmen Daten an einen Krieg führenden Akteur in einem bewaffneten Konflikt verkauft und dieser diese Daten für gezielte Zwecke verwendet, ist es sehr wahrscheinlich, dass der kommerzielle Akteur eine Konfliktpartei ist. Eine andere Möglichkeit wäre, dass dieser kommerzielle Satellit ein legitimes militärisches Ziel ist.“ Dass Russland Anti-Satelliten-Waffen besitzt, hat zuletzt ein sogenannter Anti-Satelliten-Test (ASAT) im November 2021 gezeigt.

Wie die Washington Post weiter berichtet, haben mehrere der US-Satelliten-Unternehmen Verträge mit dem Pentagon oder Geheimdiensten – es sei also gut möglich, dass diese die Aufnahmen sehen, bevor sie online gestellt werden. Kritik an der Veröffentlichung der Daten gibt es jedoch auch – und sie kommt aus den Reihen der US-Satelliten-Unternehmen: „Ich wünschte, sie würden die Daten nicht an die großen Medienorganisationen weitergeben, denn alles, was sie veröffentlichen, sehen auch die Russen, was den Zweck der Nachrichtendienste zunichtemacht“, betont Marc Bell von Terran Orbital gegenüber der Zeitung. (tab)