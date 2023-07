Überraschendes Forschungsergebnis: „Mann im Mond“ ist älter als angenommen

Von: Tanja Banner

Ein Forschungsteam untersucht die Krater, die wie ein „Mann im Mond“ aussehen. Die überraschende Erkenntnis: Die „Monduhr“ muss zurückgesetzt werden.

Lyon – Auf der Vorderseite des Mondes erstrecken sich zahlreiche Krater, während auf der gegenüberliegenden Seite ein bemerkenswertes Vorkommen von Granit entdeckt wurde. Die auffälligen Krater auf der Vorderseite haben im Laufe der Zeit verschiedene Interpretationen und Bedeutungen in verschiedenen Kulturen erhalten. In Europa ist beispielsweise der Begriff „Mann im Mond“ geläufig, während in Ostasien der Vollmond eher mit einem „Mondhasen“ in Verbindung gebracht wird. Sogar der chinesische Mond-Rover „Yutu“ erhielt seinen Namen nach diesem mythologischen Hasen auf dem Mond.

Die Kraterlandschaft des Mondes erweckt nicht nur das Interesse der Mythologie, sondern auch der wissenschaftlichen Forschung. Durch die Zählung der Einschlagstellen können Forscherinnen und Forscher Rückschlüsse auf das Alter der Oberfläche ziehen und abschätzen, wie viele Asteroiden-Einschläge den Himmelskörper über die Zeit hinweg geprägt haben. Jedoch gibt es bei der Datierung der Mondoberfläche eine Herausforderung: Es gibt ein zweites System, das mit der Zählung der Krater in Konflikt steht. Dieses System beruht auf der Auswertung von Gesteinsproben, die von robotischen Sonden wie „Luna“ und „Chang‘e 5“ sowie von Astronauten der „Apollo“-Missionen zur Erde gebracht wurden.

„Mann im Mond“ – Mondkrater neu datiert

Ein Forschungsteam aus Norwegen und Frankreich hat nun erfolgreich beide Systeme harmonisiert und eine neue Datierung der Mondoberfläche vorgenommen. Die Ergebnisse zeigten, dass weite Teile der Mondoberfläche, einschließlich der Bereiche, die den „Mann im Mond“ darstellen, etwa 200 Millionen Jahre älter sind als bisher angenommen. Diese Erkenntnis wurde von den Forscherinnen und Forschern gewonnen.

Die Krater auf dem Mond sehen für manche aus wie ein Gesicht – der „Mann im Mond“. (Archivbild) © imago images/STAR-MEDIA

Die Analyse wurde von Stephanie Werner, einer Wissenschaftlerin von der Universität Oslo, und ihrem Team durchgeführt. Sie nutzten dabei umfangreiche Daten aus Gesteinsproben, die von den Missionen „Apollo“, „Luna“ und „Chang‘e 5“ vom Mond zur Erde gebracht wurden. Zusätzlich wurden spektroskopische Daten von Mondsonden wie der indischen Mission „Chandrayaan-1“ in ihre Untersuchungen einbezogen.

In einer Mitteilung der Goldschmidt-Konferenz, auf der Werner die Studie präsentierte, erklärte sie: „Wir haben festgestellt, dass wir auf diese Weise die Diskrepanz auflösen und das Alter der Mondoberfläche um bis zu 200 Millionen Jahre nach hinten verschieben konnten.“

Mare Imbrium auf dem Mond ist 200 Millionen Jahre älter

Durch die neu durchgeführte Analyse ergab sich beispielsweise eine überraschende Veränderung des Alters des Mare Imbrium auf dem Mond um 200 Millionen Jahre. Es wurde bereits vor etwa 4,1 Milliarden Jahren von einem Asteroiden von der Größe Siziliens in die Mondoberfläche geschlagen. Das Mare Imbrium, eine große Tiefebene auf der linken oberen Seite des Mondes, repräsentiert das „linke Auge“ des „Manns im Mond“. Aktuelle Forschungen legen nahe, dass die dunklen Becken auf dem Mond, die als Mare (Meere) bezeichnet werden, Einschlagskrater sind, die mit Magma gefüllt wurden.

Die Rückdatierung der Mondoberfläche um 200 Millionen Jahre macht für die Forscherin Werner „einen großen Unterschied“. Schließlich wisse man jetzt, dass eine intensive Periode des Bombardements aus dem Weltall zeitlich früher stattfand als die ausgedehnte vulkanische Aktivität, die die „Mann-im-Mond“-Muster entstehen ließ. „Da dies auf dem Mond geschah, ist es fast sicher, dass auch die Erde diesem früheren Bombardement ausgesetzt war“, so Werner.

Frühe Bombardierung des Mondes muss auch die Erde beeinflusst haben

Das Forschungsergebnis, das von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern als „Zurücksetzen der Monduhr“ bezeichnet wird, hat keinerlei Auswirkungen auf das Alter des Mondes selbst, sondern ausschließlich auf das Alter der sichtbaren Mondoberfläche, wie sie gegenwärtig existiert. Der Mond ist seit langer Zeit geologisch inaktiv, was bedeutet, dass seine Oberfläche sich nicht verändert, es sei denn, er wird durch den Einschlag von Asteroiden oder Kometen beeinflusst.

Die Situation auf der Erde unterscheidet sich jedoch: Obwohl der blaue Planet ähnlich viele Einschläge wie der Mond erfahren hat, haben die tektonischen Bewegungen der Erdkruste einen Großteil dieser Einschläge unsichtbar gemacht. „Die Spuren dieser Einschläge auf dem Mond zeigen, wie die Erde ohne die geologischen Umwälzungen der Plattentektonik aussehen würde, die hier auf der Erde stattgefunden haben“, erklärt Forscherin Werner.

Eine weitere Expertin, Audrey Bouvier von der Universität Bayreuth, die nicht an der betreffenden Studie beteiligt war, hebt die Bedeutung der neuen Erkenntnisse hervor: „Eine solch schwere Bombardierung muss die Entstehung und frühe Entwicklung des Lebens auf der Erde und möglicherweise auf anderen Planeten wie dem Mars beeinflusst haben.“ Die Studie des Forschungsteams soll im Fachmagazin The Planetary Science Journal veröffentlicht werden. (tab)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Tanja Banner sorgfältig überprüft.