Ungewöhnlicher Sternschnuppen-Schauer: Forscher entschlüsseln den Ursprung der Geminiden

Von: Tanja Banner

Der stärkste Sternschnuppenstrom des Jahres liegt im Dezember: Das Geminiden-Maximum wartet mit bis zu 150 Sternschnuppen pro Stunde auf. © imago/Sylvio Dittrich

Der Ursprung des Sternschnuppen-Stroms der Geminiden ist zwar bekannt, sorgt aber trotzdem für Rätseln in der Forschung. Nun löst eine neue Studie das Mysterium.

Princeton – Der aktivste und beständigste Sternschnuppen-Strom des Jahres sind die Geminiden, die Mitte Dezember Sternschnuppen vom Himmel regnen lassen. Bis zu 150 Meteore können Beobachterinnen und Beobachter mit etwas Geduld rund um den 14. Dezember sehen. Doch die Geminiden sind ein äußerst ungewöhnlicher Sternschnuppen-Strom, der die Forschung rätseln lässt. Zwar weiß man, dass der Asteroid (3200) Phaethon Auslöser des Meteor-Schauers ist, doch dieser ist der eigentliche Grund, weshalb die Forschung über die Geminiden staunt: Asteroiden fehlt eigentlich der Mechanismus, der dazu führt, dass Sternschnuppen überhaupt entstehen können.

Normalerweise entstehen Sternschnuppen, wenn ein Komet sich der Sonne nähert. Dabei kondensiert ein Teil des Eises, das Gesteinsbrocken und Staubkörnchen des Kometen zusammenhält. Der Staub löst sich und bildet gemeinsam mit dem Gas den Schweif des Kometen. Ein Teil dieses Material bleibt im Weltall zurück, wenn der Komet weiterzieht. Fliegt die Erde durch diese Staubspur, dringen Staubteilchen in die Erdatmosphäre ein und lösen Sternschnuppen aus.

Sternschnuppen-Strom der Geminiden wird durch Asteroid (3200) Phaethon ausgelöst

Doch Asteroiden bestehen zwar auch aus Gestein, sie haben jedoch kein Eis, das sie zusammenhält und können dementsprechend in der Nähe der Sonne auch keine Staubteilchen verlieren. Da sie also keine Staubspur im Weltall produzieren, stellt sich die Forschung seit geraumer Zeit die Frage, wie (3200) Phaethon die Sternschnuppen der Geminiden verursachen konnte.

Ein Forschungsteam um den Princeton-Studenten Wolf Cukier hat sich des Rätsels mithilfe von neuen Daten der Nasa-Sonnensonde „Parker Solar Probe“ angenommen und hat neue Hinweise gefunden. Die Sonde, die der Sonne so nahe kommt wie keine zweite, hat auf ihrer Reise im Weltall zahlreiche kleine Staubteilchen abbekommen, die zu den Geminiden gehören. Dank dieser Daten konnte die Forschungsgruppe von Cukier mehrere Modelle erstellen, wie der Asteroid (3200) Phaethon eine Staubspur im Weltall hinterlassen haben könnte.

Es muss ein gewaltsames Ereignis gegeben haben, das die Sternschnuppen auslöste

„Es gibt das sogenannte ‚einfache‘ Modell der Entstehung eines Meteoritenstroms und das ‚gewaltsame‘ Entstehungsmodell“, erklärt Cukier in einer Mitteilung seiner Universität. „Es heißt ‚einfach‘, weil es am einfachsten zu modellieren ist, aber in Wirklichkeit sind beide Prozesse gewalttätig, nur in unterschiedlichem Ausmaß.“ Als drittes Modell hat die Forschungsgruppe noch den Ansatz gewählt, bei dem sich (3200 Phaethon) wie ein echter Komet verhält. Anschließend wurden die drei Modelle mit erdbasierten Beobachtungen der Geminiden und den Beobachtungen der Nasa-Raumsonde verglichen, wie in der Studie, die im FachmagazinThe Planetary Science Journal veröffentlicht wurde, nachzulesen ist.

Die Planetenwissenschaft ist erstaunlich zugänglich. Bei den Geminiden zum Beispiel kann jeder am 14. Dezember dieses Jahres nachts nach draußen gehen und nach oben schauen. Einige der Meteore sind wirklich hell. Ich kann nur empfehlen, sie anzuschauen.

Und tatsächlich: Die „brutalen“ Modelle stimmten am meisten mit den Beobachtungen überein. Das heißt, es ist wahrscheinlich, dass ein plötzliches, gewaltsames Ereignis dafür sorgte, dass die Geminiden-Staubspur entstand. Möglich ist beispielsweise eine Hochgeschwindigkeits-Kollision mit einem anderen Himmelskörper, aber auch eine Gasexplosion, die die Staubspur verursachte.

Sternschnuppen der Geminiden sind im Dezember zu sehen

„Viele von uns haben die Geminiden seit Jahren bewundert und es ist großartig, dass wir endlich die Daten und Forschungsergebnisse haben, die zeigen, wie sie wahrscheinlich entstanden sind“, freut sich David McComas von der Gruppe Weltraumphysik in Princeton. Und Studienautor Cukier hat einen Praxistipp: „Die Planetenwissenschaft ist erstaunlich zugänglich. Bei den Geminiden zum Beispiel kann jeder am 14. Dezember dieses Jahres nachts nach draußen gehen und nach oben schauen. Einige der Meteore sind wirklich hell. Ich kann nur empfehlen, sie anzuschauen.“ (tab)