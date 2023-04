Start von SpaceX-Rakete „Starship“: So können Sie den Testflug im Live-Stream verfolgen

Von: Carolin Gehrmann

Teilen

Das „Starship“ von SpaceX soll am Donnerstag zu ihrem ersten Testflug ins All abheben. Wie Sie beim Start der größten jemals gebauten Rakete live dabei sein können.

Boca Chica – Nach einem missglückten Start-Versuch von „Starship“ soll die Riesen-Rakete von SpaceX am Donnerstag (20. April) vom Weltraumbahnhof im texanischen Boca Chica (USA) ins All starten. Wie die Firma von Tech-Pionier Elon Musk auf ihrer Webseite mitteilte, soll der Start des „voll integrierten Raumschiffs und einer Super-Heavy-Rakete von der Starbase in Texas“ erfolgen. Es gebe ein rund einstündiges Zeitfenster zwischen 8.28 Uhr und 9.30 Uhr (Ortszeit). Das heißt, in Deutschland wird es zwischen 15.28 Uhr und 16.30 Uhr sein, wenn das „Starship“ abheben könnte.

„Starship“-Start: SpaceX plant Live-Stream – so sehen Sie den Testflug

SpaceX plant einen Live-Stream auf YouTube, über den alle Interessierten das Ereignis in Echtzeit verfolgen können. Der Live-Stream soll etwa 45 Minuten vor dem geplanten Abflug starten. Bei einer angesetzten Startzeit ab 15.28 Uhr mitteleuropäischer Zeit lässt sich etwa ab 14.45 Uhr der Testflug der gewaltigen Rakete im Stream beobachten. Natürlich nur, wenn alles wie geplant klappt.

Mit fast 120 Metern Höhe ist „Starship“ die bisher größte Rakete der Welt – und auch die leistungsstärkste. Denn, „Starship“ besteht aus zwei Teilen: Unten befindet sich die Raketenstufe namens „Super Heavy“, die von 33 „Raptor“-Triebwerken angetrieben wird. Darauf sitzt ein Raumschiff, das eigentliche „Starship“, das nach dem Raketenstart ins Weltall fliegen soll.

Erster Testflug des „Starship“ von SpaceX ins All – 45 Minuten vor dem Start im Livestream dabei sein

Nach derzeitiger Planung ist vorgesehen, dass sich Raumschiff und Raketenstufe nach etwa drei Minuten trennen. Das „Starship“ soll anschließend etwa 90 Minuten in der Luft sein und eine fast vollständige Erdumrundung hinlegen. Nach einem Flug vom Testgelände in Texas bis nach Hawaii soll das Raumschiff kontrolliert im Pazifik niedergehen. Die erste Raketenstufe, der „Booster“ mit den Triebwerken, soll bereits über dem Golf von Mexiko, wieder herunterkommen und sanft wassern.

Die Schwerlastrakete „Starship“ von SpaceX steht fertig zusammengebaut auf dem Startplatz. Sie besteht aus der ersten Stufe („Super Heavy“) und der zweiten Stufe („Starship“). © Imago/SpaceX

Vor dem „Starship“-Start ist bei SpaceX-Gründer Elon Musk „Aufregung garantiert“

SpaceX-Gründer Elon Musk beschrieb auf Twitter seine Gefühle vor dem ersten Startversuch so: „Erfolg vielleicht, Aufregung garantiert“. Bei dem geplanten Testflug handelt es sich um den ersten vollständigen Test des „Starship“-Systems. Über den Live-Stream ist es möglich beim „Lift off“ dabei sein und live zu verfolgen, wie die 33 Triebwerke die Riesen-Rakete in die Höhe katapultieren.

SpaceX-Gründer Elon Musk will langfristig mit „Starship“ den Mars besiedeln

Musk verfolgt mit dieser Mission das langfristige Ziel, Menschen und Material mit dem „Starship“ zum Mond und sogar bis zum Mars bringen zu können. Seit der Gründung von SpaceX im Jahr 2002 unternahm er zahlreiche Schritte, um seinem Traum, den Mars zu besiedeln, zu verwirklichen. Das „Starship“-System ist so konstruiert, dass Raumschiff und Rakete nach Rückkehr auf die Erde wiederverwendet werden können.