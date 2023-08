Kampf gegen die Erderwärmung: Riesiger „Sonnenschirm“ könnte an Asteroid befestigt werden

Geoengineering im Weltraum

Von Tanja Banner schließen

Ein riesiger „Sonnenschirm“ im Weltall könnte die Erderwärmung in Schach halten, glauben manche Forschende. Ein Astronom macht nun einen neuen Vorschlag.

Hawaii – Beinahe täglich gibt es derzeit schlechte Nachrichten in Sachen Klimawandel – das Eis in Grönland ist weniger stabil als gedacht, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und den aktuellen Hitzewellen und das Meer im Nordatlantik ist zu warm. Forscherinnen und Forscher weltweit arbeiten an Lösungen, wie man die Erderwärmung begrenzen kann.

Ein Vorschlag, der bereits seit mehreren Jahren kursiert, ist, einen „Sonnenschirm“ im Weltall aufzuspannen und damit die Erde etwas „abzukühlen“. Auch andere Geoengineering-Methoden – etwa die Manipulation von Wolken – werden von der Wissenschaft untersucht. Der Astronom István Szapudi von der Universität von Hawaii hat in einer Studie, die im Fachjournal Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht wurde, eine neue Herangehensweise vorgeschlagen. Sie basiert auf der bereits bekannten Idee, einen Schutzschild zwischen Sonne und Erde aufzuspannen.

Bisher scheiterte diese Idee in der Theorie immer daran, dass der Sonnenschutz schwer sein muss, um der Schwerkraft von Erde und Sonne standzuhalten und nicht vom Druck der Sonnenstrahlung weggeblasen zu werden. Das wiederum macht ihn sehr teuer. Außerdem muss das schwere Material erst einmal ins Weltall befördert werden.

Sonnenschild an einem Asteroiden könnte die Erde abkühlen

Szapudi schlägt nun vor, den Sonnenschild an ein Gegengewicht anzubinden – wodurch die Gesamtmasse um mehr als das Hundertfache reduziert werden soll. Als Gegengewicht schlägt der Astronom die Verwendung eines eingefangenen Asteroiden oder von Mondstaub vor. So könnte verhindert werden, dass der Großteil der Masse von der Erde ins Weltall geschickt werden muss.

„In Hawaii benutzen viele einen Regenschirm, um das Sonnenlicht abzuschirmen, wenn sie tagsüber unterwegs sind“, erklärt Szapudi in einer Mitteilung seiner Universität und führt seinen Gedanken weiter aus: „Ich habe mir überlegt, ob wir das auch für die Erde tun und so die drohende Katastrophe des Klimawandels abmildern können.“

Sonneneinstrahlung auf die Erde um 1,7 Prozent reduzieren

In seiner Arbeit geht Szapudi davon aus, dass die Sonneneinstrahlung um 1,7 Prozent reduziert werden soll – ein Wert, der laut Forschung erforderlich wäre, um einen katastrophalen Anstieg der globalen Temperaturen zu verhindern. Würde der Sonnenschirm an einem Gegengewicht befestigt, müsste das gesamte Gewicht nur noch etwa 3,5 Millionen Tonnen betragen – hundertmal weniger als bei einem Schild, der nicht angebunden ist.

Weltraum-Newsletter Abonnieren Sie den kostenlosen Weltraum-Newsletter und bleiben Sie auf dem Laufenden.

Etwa ein Prozent des Gewichts – also etwa 35.000 Tonnen – würden auf den Schild selbst entfallen und nur dieser Teil müsste von der Erde aus ins Weltall gebracht werden. Die restlichen 99 Prozent wären das Gewicht des Asteroiden oder eines anderen Gegengewichts, das sich bereits im Weltall befindet.

Neue, leichtere Materialien werden benötigt

Doch auch 35.000 Tonnen ins Weltall zu befördern, ist in der heutigen Zeit noch eine Herausforderung. Die größten Raketen können derzeit etwa 50 Tonnen in eine niedrige Erdumlaufbahn befördern. Doch neuere, leichtere Materialien könnten das Gewicht des Schilds noch weiter reduzieren und die Idee in einigen Jahrzehnten Realität werden lassen, schlägt der Forscher vor. In der Mitteilung zu Szapudis Studie heißt es, mit dem neuen Ansatz rücke die Idee in den Bereich des Möglichen, während frühere Konzepte „völlig unerreichbar“ gewesen seien. (tab)