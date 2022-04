Wann ist die nächste Sonnenfinsternis in Deutschland zu sehen?

Wann ist die nächste Sonnenfinsternis in Deutschland zu sehen? Bis 2030 gibt es in Deutschland noch sechs partielle Sonnenfinsternisse.

Eine Sonnenfinsternis ist ein beeindruckendes, aber seltenes Ereignis. Wann die nächste Sonnenfinsternis in Deutschland zu sehen ist.

Frankfurt – Jedes Jahr findet mindestens zweimal und maximal fünfmal eine Sonnenfinsternis statt. Trotzdem ist eine Sonnenfinsternis ein seltenes Ereignis, da sie immer nur in einer gewissen Region zu sehen ist. Der Anblick der Sonne, die vom Mond teilweise oder total verdeckt wird, ist sehr eindrücklich. Wer einmal eine Sonnenfinsternis beobachtet hat, der kann es in der Regel gar nicht mehr erwarten, bis wieder eine Sonnenfinsternis ansteht.

Was Sonnenfinsternisse angeht, wurde Deutschland in den vergangenen Jahren nicht gerade verwöhnt. Hierzulande verdunkelte sich zuletzt am 10. Juni 2021 und am 20. März 2015 die Sonne teilweise. Da stellt sich die Frage: Wann ist die nächste Sonnenfinsternis in Deutschland zu sehen? Bis 2030 werden in Deutschland insgesamt sechs partielle Sonnenfinsternisse zu sehen sein. Eine der Finsternisse ist innerhalb Europas sogar als totale Sonnenfinsternis zu erleben.

Wer auf die nächste Sonnenfinsternis in Deutschland wartet, der muss sich nicht mehr allzu lange gedulden. Bereits im Jahr 2022 ist es wieder so weit: Am 25. Oktober 2022 wird der Mond vor die Sonne wandern, ein Teil der partiellen Sonnenfinsternis wird auch aus Deutschland heraus zu sehen sein. Anschließend herrscht in Deutschland wieder Sonnenfinsternis-Flaute – erst etwa zweieinhalb Jahre später ist wieder eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen: am 29. März 2025. Bei beiden Ereignissen handelt es sich um partielle Sonnenfinsternisse mit – aus deutscher Sicht – eher bescheidener Bedeckung.

Datum Art der Sonnenfinsternis in Deutschland 25. Oktober 2022 partielle Sonnenfinsternis 29. Oktober 2025 partielle Sonnenfinsternis 12. August 2026 partielle Sonnenfinsternis (bis zu 90% Bedeckung) 02. August 2027 partielle Sonnenfinsternis 26. Januar 2028 partielle Sonnenfinsternis 01. Juni 2030 partielle Sonnenfinsternis

Eine der nächsten Sonnenfinsternisse in Deutschland ist ein Highlight

Das Highlight der kommenden Jahre wird die totale Sonnenfinsternis am 12. August 2026. Zwar wird in Deutschland nur eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen sein, dabei wird jedoch bis zu 90 Prozent der Sonnenoberfläche bedeckt. Die Sonnenfinsternis ist aus einem weiteren Grund besonders interessant: Nur mehrere hundert Kilometer entfernt kann man die Bedeckung als totale Sonnenfinsternis erleben – beispielsweise in vielen Regionen Spaniens und auf den Balearen.

Eine weitere totale Sonnenfinsternis, die in Deutschland nur partiell zu sehen ist, wird sich am 2. August 2027 ereignen. Wer dagegen auf die nächste totale Sonnenfinsternis in Deutschland wartet, der muss noch einiges an Geduld mitbringen: Erst am 3. September 2081 ist dieses Jahrhundertereignis wieder am Himmel über Deutschland zu sehen. Zuletzt konnte man am 11. August 1999 über Deutschland eine totale Sonnenfinsternis bewundern. (tab)