Sonnenfinsternis am 25. Oktober: Wann, wo und wie sie zu sehen sein wird

Von: Tanja Banner

Teilen

Am 25. Oktober 2022 schiebt sich der Mond vor die Sonne – in Deutschland ist eine Sonnenfinsternis zu sehen. Wann, wo und wie sie am besten zu beobachten ist.

Frankfurt – Eine Sonnenfinsternis ist ein beeindruckendes Ereignis: Der Mond schiebt sich vor die Sonnenscheibe, allmählich verschwindet die Sonne dahinter. Das nächste Himmelsereignis dieser Art steht nun in Deutschland bevor (alle Sonnenfinsternis-Termine bis 2030 finden Sie hier). Am 25. Oktober 2022 findet eine partielle Sonnenfinsternis statt, die zum Teil auch in Deutschland zu sehen sein wird – gutes Wetter vorausgesetzt.

In Deutschland und anderen deutschsprachigen Ländern wird man am 25. Oktober 2022 nur eine leicht verfinsterte Sonne erleben – in Genf liegt der Bedeckungsgrad bei 15 Prozent, auf Rügen bei 35 Prozent. Die Sonnenfinsternis dürfte man daher nur wahrnehmen, wenn man sie mit einem speziellen Schutz direkt beobachtet. Dann kann man jedoch auch bei einer geringen Bedeckung einiges sehen.

Die partielle Sonnenfinsternis vom 10. Juni in Bildern Fotostrecke ansehen

Partielle Sonnenfinsternis in Deutschland: Am 25. Oktober 2022 schiebt sich der Mond vor die Sonne

Bei einer Sonnenfinsternis steht der Neumond zwischen Erde und Sonne und verdeckt die Sonne teilweise oder komplett. Der Schatten des Neumonds streicht dabei über die Erde. Bei einer totalen Sonnenfinsternis ist der Bereich, in dem der Kernschatten über die Erde streicht und die Finsternis zu sehen ist, maximal einige hundert Kilometer breit. Eine partielle Sonnenfinsternis wie die vom 25. Oktober 2022 ist dagegen in einer deutlich größeren Region zu sehen.

Besonders wichtig bei einer Sonnenfinsternis: Nur mit dem richtigen Schutz für die Augen sollte man direkt in die Sonne schauen. (Archivbild) © Ralf Hirschberger/dpa

Die partielle Sonnenfinsternis am 25. Oktober 2022 beginnt je nach Beobachtungsort einige Minuten früher oder später. In Frankfurt am Main beginnt sich der Mond um 11.11 Uhr vor die Sonne zu schieben und verlässt die Sonnenscheibe um 13.10 Uhr wieder, die maximale Bedeckung von 22,9 Prozent ist um 12.10 Uhr erreicht. Wann die maximale Bedeckung in größeren deutschen, österreichischen und Schweizer Städten erreicht wird, können Sie in folgender Tabelle nachschauen:

Sonnenfinsternis am 25. Oktober 2022: Die Bedeckungsgrade in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Ort (sortiert nach größter Bedeckung) Bedeckungsgrad | Zeitpunkt Rostock 32,9 % | 12.11 Uhr Berlin 32,2 % | 12.14 Uhr Kiel 30,9 % | 12.09 Uhr Dresden 30,6 % | 12.15 Uhr Hamburg 29,6 % | 12.09 Uhr Hannover 27,6 % | 12.10 Uhr Kassel 25,7 % | 12.10 Uhr Nürnberg 24,9 % | 12.13 Uhr München 23,6 % | 12.14 Uhr Frankfurt 22,9 % | 12.10 Uhr Köln 22,1 % | 12.07 Uhr Stuttgart 21,5 % | 12.11 Uhr Wien 20,0 % | 12.21 Uhr Freiburg 18,7 % | 12.10 Uhr Bern 16,6 % | 12.10 Uhr Quelle: Vereinigung der Sternfreunde (VdS)

Sonnenfinsternis in Deutschland 2022: Sonne niemals ohne Schutz beobachten

So faszinierend eine Sonnenfinsternis sein mag – man sollte sie niemals ohne ausreichenden Schutz für die Augen direkt beobachten. Blickt man ohne Schutz in die Sonne, drohen schwere Augenverletzungen bis hin zur Erblindung. Spezielle Sonnenfinsternis-Brillen gibt es beispielsweise im Fachhandel, bei einigen Optikern und im Internet zu kaufen.

Für die direkte Beobachtung der Sonne sollte man „ausschließlich Schutz- oder Folienbrillen verwenden, die eindeutig zu diesem Zweck bestimmt sind und besondere Filtereigenschaften aufweisen“, heißt es beim Bundesamt für Strahlenschutz (BfS). Durch diese Folien dürfen höchstens 0,001 Prozent des Sonnenlichts hindurchkommen. Varianten wie rußgeschwärzte Gläser, schwarze Filmstreifen oder CDs sind dagegen „für die Beobachtung der Sonne nicht nur ungeeignet, sondern gefährlich“, warnt das BfS. Wer keine Sonnenfinsternis-Brille hat, kann sich eine indirekte Beobachtungslösung selbst bauen – beispielsweise eine Lochkamera, mit der die Sonnenfinsternis sicher projiziert werden kann. (tab)

Weltraum-Newsletter Egal ob Sonnenfinsternisse, Planeten, Sterne, Weltraumforschung oder Raumfahrt – der kostenlose Weltraum-Newsletter hält Sie zweimal im Monat auf dem Laufenden.