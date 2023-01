Beschädigte Sojus-Raumkapsel an der Internationalen Raumstation wirft Fragen auf

Von: Tanja Banner

Eine russische Sojus-Raumkapsel im Weltraum. (Archivbild) © dpa/Roscosmos State Space Corporation/AP/Sergei Korsakow

Sorgen an Bord der ISS und beim Bodenpersonal: Eine Sojus-Raumkapsel ist beschädigt – der Crew fehlt im schlimmsten Fall ein „Rettungsboot“.

Washington D.C./Moskau – Die Zeit zwischen Weihnachten, Silvester und Neujahr wird nicht nur auf der Erde meist etwas ruhiger angegangen – auch an Bord der Internationalen Raumstation ISS wird es in der Regel festlich. Da wird weihnachtlich geschmückt, Weihnachtsbotschaften für die Lieben auf der Erde werden aufgenommen und ein Festessen gibt es natürlich auch. Doch im gerade zu Ende gegangenen Jahr 2022 dürften sich bei der aktuellen ISS-Crew zwischen der Arbeit und den Feiern auch Sorgen eingeschlichen haben.

Denn seit einem Problem mit einer Sojus-Raumkapsel in der Nacht vom 14. auf den 15. Dezember ist nicht klar, ob die Internationale Raumstation noch über ausreichend „Rettungsboote“ für die gesamte Besatzung verfügt. Mittlerweile ist bekannt, dass die Sojus-Kapsel, die zwei russische Kosmonauten und einen US-Astronauten zur ISS befördert hat, Kühlmittel verloren hat. Unklar ist jedoch bisher, ob die Raumkapsel noch in der Lage ist, ihre Crew bestehend aus Sergej Prokopjev, Dmitri Petelin und Frank Rubio zur Erde zurückzutransportieren.

Sojus-Kapsel wird im Gefahrenfall auf der ISS als „Rettungsboot“ genutzt

Doch das ist nicht alles: Im Gefahrenfall – beispielsweise, wenn Weltraumschrott der ISS zu nahe kommt – werden die angedockten Raumkapseln auch als „Rettungsboote“ für die Crew genutzt: Die Astronautinnen und Astronauten ziehen sich dann in die Kapseln zurück, mit denen sie gekommen sind und sind jederzeit bereit, von der ISS abzudocken und im schlimmsten Fall zur Erde zurückzukehren.

In der SpaceX-Raumkapsel „Crew Dragon“ ist jedoch nur Platz für die vier Crewmitglieder, die mit ihr angereist sind: Josh Cassada, Nicole Mann (beide Nasa), Koichi Wakata (Japan) und Anna Kikina (Russland). Was im Ernstfall passieren würde, wurde weder von der Nasa noch von der russischen Raumfahrtorganisation Roskosmos kommuniziert. Beide Behörden untersuchen den Vorfall seit Mitte Dezember, doch ob die Sojus-Kapsel tatsächlich noch für den Transport einer Crew genutzt werden kann, ist bisher nicht geklärt.

Sojus-Raumkapsel an der ISS wurde wohl von außen beschädigt

Nach Angaben von Roskosmos wurde bei einer Untersuchung der Sojus-Kapsel festgestellt, „dass der Kühler des Temperaturkontrollsystems aufgrund einer äußeren mechanischen Beschädigung gerissen ist“. Ein Meteoroid oder ein Stück Weltraumschrott könnte dafür verantwortlich sein, heißt es weiter. Anfang Januar soll es eine Entscheidung geben, wie Russland mit der beschädigten Sojus-Kapsel umgehen wird. Es gibt drei Möglichkeiten:

Die beschädigte Sojus-Kapsel könnte ihre Crew früher als geplant zur Erde zurück bringen.

Eine Sojus-Kapsel ohne Crew könnte autonom an der ISS andocken und als Transportmöglichkeit für die „gestrandete“ Crew dienen.

Es könnte eine andere Transportmöglichkeit für die Sojus-Crew gesucht werden.

Nasa will herausfinden, ob SpaceX im Notfall helfen kann

Zur letzten der drei Möglichkeiten hat sich auch bereits die US-Raumfahrtorganisation geäußert: „Im Rahmen der Analyse hat sich die Nasa auch an SpaceX gewandt, um zu erfahren, ob das Unternehmen in der Lage ist, zusätzliche Besatzungsmitglieder zurückzubringen, falls dies in einem Notfall erforderlich ist“, heißt es auf der Nasa-Website. Der Fokus liege jedoch darauf, zu verstehen, wozu die beschädigte Sojus noch in der Lage ist.

Ob es darum geht, eine zusätzliche SpaceX-Kapsel zur Internationalen Raumstation zu schicken oder um zusätzliche Plätze an Bord der Kapsel, die sich bereits an der ISS befindet, ist nicht bekannt. Erschwert werden dürfte die Situation jedoch dadurch, dass Personen, die mit der SpaceX-Kapsel fliegen, in der Regel individuell angepasste Raumanzüge tragen. Ob das ein Problem darstellt, ist bisher ebenfalls unbekannt. (tab)