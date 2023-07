Schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße war vor 200 Jahren aktiv

Von: Tanja Banner

Das schwarze Loch Sagittarius A* im Zentrum der Milchstraße wirft einen Schatten auf das Material, das es umgibt. (Archivbild) © dpa/EHT collaboration

Das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße ist inaktiv – doch das war nicht immer so. Zuletzt war Sagittarius A* vor etwa 200 Jahren aktiv, zeigt eine neue Studie.

Straßburg – Das supermassereiche schwarze Loch im Mittelpunkt unserer Milchstraße, bekannt als Sagittarius A* (Sgr A*), war für eine beträchtliche Zeit inaktiv und hat seit langem keine Materie aus seiner Umgebung akkretiert. Diese Erkenntnis stammt aus wissenschaftlichen Untersuchungen, da das schwarze Loch im Vergleich zu anderen schwarzen Löchern in Galaxienzentren, die von der Erde aus beobachtet werden können, wesentlich schwächer leuchtet. Eine aktuelle Studie offenbart jedoch, dass der uralte schlummernde Gigant Sagittarius A* vor etwa 200 Jahren – in Bezug auf kosmische Zeitskalen nicht allzu lange her – erwacht ist, um Gas und andere kosmische Materie in seiner Umgebung zu verschlingen.

Name: Sagittarius A* (Sgr A*) Typ: supermassereiches schwarzes Loch Ort: Zentrum der Milchstraße Radius: 12.000.000 Kilometer Entdeckung: 13. Februar 1974 Entfernung zur Erde: 25.640 Lichtjahre

Um diese bahnbrechende Entdeckung zu erzielen, die in der renommierten Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde, verwendete ein Team von Forschern um den Astronomen Frédéric Marin vom Observatoire de Strasbourg das Nasa-Weltraumteleskop IXPE. Dieses Teleskop ermöglicht die präzise Messung von Richtung und Intensität des elektrischen Feldes von Lichtwellen und wurde auf die gewaltigen Gaswolken gerichtet, die sich in unmittelbarer Nähe des schwarzen Lochs befinden. Vorherige Untersuchungen hatten dort auffällig helle Röntgensignaturen enthüllt, obwohl sie normalerweise dunkel und kalt sein sollten.

Schwarzes Loch Sagittarius A* war „nicht so ruhig“

„Eines der Szenarien, die erklären, warum diese riesigen Molekülwolken leuchten, ist, dass sie tatsächlich ein Echo eines längst vergangenen Röntgenlichtblitzes sind, was darauf hindeutet, dass unser supermassives schwarzes Loch vor einigen Jahrhunderten nicht so ruhig war“, erklärt Hauptautor Marin in einer Nasa-Mitteilung.

Um eine umfassende Analyse der Röntgenstrahlen durchzuführen, kombinierte das Forscherteam die Daten des IXPE-Teleskops mit den Daten der Weltraumteleskope „Chandra“ und „XMM-Newton“. Durch diese Kombination waren sie in der Lage, das Röntgensignal zu isolieren und den genauen Ursprungsort zu identifizieren. Riccardo Ferrazzoli, ein Astrophysiker am Italienischen Nationalen Institut für Astrophysik, erklärt: „Der Polarisationswinkel wirkt wie ein Kompass, der uns den Weg zu einer mysteriösen, längst verschwundenen Lichtquelle weist. Und was liegt in dieser Richtung? Nichts Geringeres als Sgr A*.“

Schwarzes Loch Sagittarius A* war zu Beginn des 19. Jahrhunderts wach

Im Verlauf der Forschungsarbeit stellte das Team fest, dass die Röntgenstrahlen, die aus den gigantischen Molekülwolken emittiert wurden, tatsächlich reflektiertes Licht eines intensiven und kurzzeitigen Aufleuchtens waren, das entweder im schwarzen Loch selbst oder in dessen unmittelbarer Nähe entstand. Es wird vermutet, dass dieses Phänomen auftrat, als das schwarze Loch plötzlich eine große Menge an Materie in sich aufnahm. Basierend auf den vorliegenden Daten kommt das Forschungsteam zu dem Schluss, dass das supermassereiche schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße vor etwa 200 Jahren, also zu Beginn des 19. Jahrhunderts, für eine kurze Zeitspanne aktiv wurde.

Als Nächstes planen die Forscher, die Beobachtung zu wiederholen und präzisere Messungen durchzuführen. Durch zusätzliche Daten könnten sie beispielsweise genauere Einschätzungen darüber treffen, wann das schwarze Loch aufgeflackert ist und wie stark die Aktivität war. Diese Art von Studien trägt dazu bei, dass Wissenschaftler neue Erkenntnisse über die physikalischen Prozesse gewinnen können, die erforderlich sind, um Sgr A* aus seinem Schlaf zu erwecken, wie der IXPE-Wissenschaftler Steven Ehlert erläutert. Indem sie die physikalischen Prozesse besser verstehen, können sie verstehen, wie das supermassereiche schwarze Loch aus dem Schlaf geweckt wurde.

„Wir wissen, dass sich aktive Galaxien und supermassereiche schwarze Löcher innerhalb einer menschlichen Zeitskala verändern können“, betont Ehlert. „Wir lernen mehr über das Verhalten dieser Galaxie im Laufe der Zeit, ihre Geschichte der Ausbrüche, und wir sind gespannt darauf, sie weiter zu beobachten, um festzustellen, welche Veränderungen typisch und welche einzigartig sind.“

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Tanja Banner sorgfältig überprüft.