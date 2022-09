Nasa repariert legendäre Raumsonde „Voyager 1“ – und steht vor neuem Rätsel

Von: Tanja Banner

Teilen

Seit 45 Jahren ist die Nasa-Raumsonde „Voyager 1“ im Weltraum. Nun behebt die Nasa einen Fehler – und stößt auf ein neues Rätsel.

Washington D.C. – Kurz vor dem 45. Jahrestag ihres Starts sorgte die Nasa-Raumsonde „Voyager 1“ für Aufregung: Die Sonde, die sich mittlerweile mehr als 23,5 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt hat, schickte ungewöhnliche Daten zur Erde. Während die Raumsonde normal funktionierte, Befehle von der Erde ausführte und wissenschaftliche Daten zur Erde schickte, stimmten die Daten des Instruments AACS (attitude articulation and control system) nicht mit dem überein, was an Bord passierte. Die beteiligten Ingenieurinnen und Ingenieure standen vor einem Rätsel.

Das System, das Probleme machte, sorgt dafür, dass die Antenne von „Voyager 1“ zur Erde gerichtet ist. Doch mittlerweile wurde das Problem erkannt und behoben, wie es bei der Nasa heißt: Das Instrument schickte die Daten über einen Computer, der seit Jahren nicht mehr funktioniert und die Daten deshalb beschädigte. Das Problem ist mittlerweile gelöst: Die „Voyager“-Projektmanagerin Suzanne Dodd erklärt in einer Nasa-Mitteilung, man habe dem AACS-Instrument den Befehl geschickt, die Daten zum richtigen Computer zu schicken.

Nasa-Raumsonde „Voyager 1“: Team behebt Fehler – Rätsel noch nicht ganz gelöst

Warum das Instrument den falschen Computer nutzte, ist dagegen weiter unklar. Möglicherweise habe das AACS-Instrument ein falsches Kommando von einem anderen Computer an Bord der Raumsonde erhalten, heißt es in der Nasa-Mitteilung. Sollte das der Fall sein, könnte es weiterhin einen Fehler an Bord von „Voyager 1“ geben, weshalb die Forschenden weiter auf Fehlersuche sind. Man gehe jedoch nicht davon aus, dass es eine Gefahr für die langfristige Gesundheit der Raumsonde sei, heißt es bei der Nasa.

Illustration: Eine „Voyager“-Raumsonde der US-Raumfahrtorganisation Nasa im Weltraum. © imago/Science Photo Library

„Wir sind froh, dass wir die Telemetrie-Daten wiederhaben“, freut sich Dodd. „Wir sind vorsichtig optimistisch, aber wir müssen noch weitere Untersuchungen durchführen.“ Eine „Voyager“-Raumsonde zu reparieren ist keine einfache Aufgabe: Beide Raumsonden sind mehr als 20 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt – bis Daten der „Voyager 1“-Sonde auf der Erde ankommen, dauert es derzeit 20 Stunden und 33 Minuten. Wenn die Forschenden also einen Befehl zur Raumsonde schicken, dauert es fast zwei Tage, bis sie eine Antwort aus dem Weltall erhalten – das kann die Fehlersuche enorm verzögern. Dazu kommt die – aus heutiger Sicht – veraltete Technologie, mit der die Raumsonde betrieben wird.

Voyager 1 Voyager 2 Start: 5. September 1977 Start: 20. August 1977 Planeten-Vorbeiflüge: Jupiter, Saturn ( + mehrere Monde) Planeten-Vorbeiflüge: Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun (+ mehrere Monde) Im interstellaren Raum seit: 25. August 2012 Im interstellaren Raum seit: 5. November 2018 funktionsfähige Instrumente: 4 funktionsfähige Instrumente: 5 Quelle: Nasa/JPL

„Voyager 1“ in den Tiefen des Weltalls: Nasa-Raumsonde könnte noch jahrelang funktionieren

Die „Voyager“-Raumsonden sind für die US-Raumfahrtorganisation Nasa besonders wertvoll: Beide haben in den vergangenen Jahren die Grenze zum interstellaren Raum überschritten und schicken von dort einzigartige Daten. „Kein Raumschiff wird in den nächsten ein bis zwei Jahrzehnten dort hinkommen, wo ‚Voyager 1‘ und ‚Voyager 2‘ sind“, erklärte die „Voyager“-Projektmanagerin Suzanne Dodd kürzlich gegenüber dem Portal Axios.

Weltraum-Newsletter Sie interessieren sich für Raumfahrt-Missionen? Dann ist unser kostenloser Weltraum-Newsletter für Sie interessant. Er liefert Ihnen zweimal im Monat einen Überblick über die wichtigsten Themen direkt in Ihr Postfach.

„Voyager“-Raumsonden der Nasa könnten noch lange durchs Weltall reisen

Auch wenn die Raumsonden gelegentlich mit kleineren Problemen zu kämpfen haben und bereits zahlreiche Instrumente deaktiviert werden mussten, um Energie zu sparen: Die Forschenden hoffen, dass die beiden „Voyagers“ noch lange aktiv bleiben. „Im optimistischsten Fall kommen wir um 2038, 2040 herum heraus. Für 2030 habe ich ein gutes Gefühl, aber 2035 ist beängstigend und 2040 wäre ein Wunder. Aber es sind die ‚Voyager‘. Niemand dachte, dass wir 2022 hier sein würden“, betonte Bruce Waggoner, der Leiter der „Voyager“-Mission, gegenüber Axios.

Die „Golden Record“, die sich an Bord der beiden „Voyager“-Raumsonden befindet, beinhaltet Nachrichten für Außerirdische. Enthalten sind beispielsweise auch Musikstücke von der Erde. (Archivbild) © imago/ZUMA Wire

Doch auch wenn die Raumsonden eines Tages verstummen, werden sie ihre Reise im Weltall fortsetzen: In etwa 16.700 Jahren soll „Voyager 1“ den erdnächsten Stern Proxima Centauri erreichen. Auch ohne Antrieb werden die Raumsonden weiter durch die Tiefen des Weltraums treiben – und möglicherweise eines Tages auf eine fremde Zivilisation treffen, die sich mithilfe der „Golden Records“ an Bord der beiden Raumsonden einen Eindruck von der Menschheit verschaffen kann. (tab)