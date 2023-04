Desaster für SpaceX und Musks „Starship“-Rakete: Video zeigt Explosion nur Minuten nach dem Start

Von: Marcus Giebel

„Starship“ ist der Stolz von Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX. Beim Testflug kommt es jedoch zu einer Explosion. Der News-Ticker.

Update vom 20. April, 16.05 Uhr: Auch SpaceX-Gründer Elon Musk meldet sich via Twitter zu Wort und beglückwünscht das Team zum Erreichten Zugleich kündigt er den nächsten Versuch in einigen Monaten an.

Update vom 20. April, 15.47 Uhr: Auf Twitter spricht SpaceX von einer „außerplanmäßigen Demontage“, bevor die beiden Raketenteile getrennt werden sollten. Nun will das Team die Daten auswerten, um sich auf den nächsten Versuch vorzubereiten. Weiter heißt es, Erfolge würden sich nur durch das Dazulernen einstellen und auch dieser Test würde dazu genutzt werden, die Zuverlässigkeit zu verbessern. Zudem spricht das Unternehmen von Elon Musk von einem „aufregenden ersten Testflug von Starship“.

Das Ende des ersten Testflugs: Die SpaceX-Rakete Starship explodiert wenige Minuten nach dem Start. © IMAGO / Italy Photo Press

SpaceX-Rakete Starship kurz nach Start explodiert

Update vom 20. April, 15.40 Uhr: Der erste Testflug von Starship bleibt aber ein kurzes Vergnügen. Nach wenigen Minuten in der Luft ist die Rakete explodiert. Wirklich geschockt wirkten die Kommentatoren davon jedoch nicht. Allein der Start wird bei SpaceX als großer Erfolg gefeiert, heißt es. Dennoch ist klar, dass sich das Unternehmen diesen Tag anders vorgestellt hat, man kann wohl von einem Desaster sprechen.

Update vom 20. April, 15.33 Uhr: Jetzt ist es soweit! Nach einem erneut angesetzten Countdown nimmt Starship seine Reise in Angriff. Unter tosendem Jubel der SpaceX-Mitarbeiter verlässt die Rakete die Erde.

Historischer Moment: Die SpaceX-Rakete Starship startet zu ihrem ersten Testflug - der aber nur wenige Minuten dauert. © Screenshot Twitter/@SpaceX

Update vom 20. April, 15.30 Uhr: Der Start muss verschoben werden. Bei den finalen Startkontrollen wurden „einige Probleme“ festgestellt. Doch daran werde schnell gearbeitet.

Update vom 20. April, 15.10 Uhr: Dem Start scheint diesmal nichts im Wege zu stehen. Elon Musk und SpaceX zeigen auf Twitter bereits Bilder der Rakete Starship und informieren auch über den geplanten Zeitpunkt, an dem es losgehen soll. Noch sind es knapp 20 Minuten.

Update vom 20. April, 14.35 Uhr: In knapp einer Stunde soll die SpaceX-Rakete Starship starten. Aktuell laufen die letzten Vorbereitungen für das historische Event. Laut dem Unternehmen von Elon Musk werden die beiden Teile der Rakete betankt. Das Wetter scheint einem Start nicht im Wege zu stehen.

SpaceX schickt Starship in Erdumlaufbahn: Start musste um drei Tage verschoben werden

Erstmeldung vom 20. April: Boca Chica Village – Hebt sie nun endlich ab? Am heutigen Donnerstag unternimmt das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX des extrovertierten Milliardärs Elon Musk einen neuen Anlauf, um seine Riesenrakete „Starship“ in die Erdumlaufbahn zu befördern. Geplant ist ein eineinhalbstündiger Flug, der um 15.28 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit am Weltraumbahnhof Starbase im texanischen Boca Chica Village nahe der Grenze zu Mexiko beginnen soll.

Ursprünglich war der Start für den vergangenen Montag angekündigt gewesen. Wegen eines technischen Problems beim Druckausgleich musste dieser jedoch kurzfristig verschoben werden. Musk twitterte, anscheinend sei ein Ventil eingefroren. Dennoch habe SpaceX durch den Startversuch „viel gelernt“. Nicht nur Raumfahrt-Experten fiebern dem Event entgegen, denn es handelt sich um den ersten Testflug der leistungsstärksten jemals gebauten Rakete.

Macht sie ihrem Namen alle Ehre? Die SpaceX-Riesenrakete „Starship“ soll zu ihrem ersten Testflug aufbrechen. © IMAGO / UPI Photo

„Starship“ soll abheben: Testflug mit teilweiser Erdumrundung geplant

„Starship“ misst 120 Meter und besteht aus einer 70 Meter hohen Rakete namens Super Heavy und einer 50 Meter langen Raumfähre, die über zusätzliche Antriebe verfügt. Ihr Gewicht wird mit fast 5000 Tonnen angegeben. Bei dem Flug soll die Rakete die Erde teilweise umrunden und zum Abschluss eine sogenannte „harte Landung“ im Meer vollführen – sie wird also allenfalls teilweise gebremst auf dem Wasser aufschlagen.

Doch schon jetzt ist sicher, dass dies nicht die letzte Mission für „Starship“ sein soll. So will die US-Weltraumagentur Nasa mit der Musk-Rakete Ende des Jahres 2025 bei der Mission Artemis 3 erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder Menschen zum Mond fliegen. Damit nicht genug: Der Koloss soll sogar für Flüge zum Mars und darüber hinaus geeignet sein. (mg, afp, dpa)