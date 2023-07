Mysterium im Indischen Ozean: Forscherduo will Rätsel um „Gravitationsloch“ gelöst haben

Von: Tanja Banner

Mitten im Indischen Ozean gibt es ein sogenanntes „Gravitationsloch", wo die Schwerkraft deutlich geringer ist als in der Umgebung.

In einer Region im Indischen Ozean ist die Schwerkraft auffallend schwach. Ein Forscherduo will nun herausgefunden haben, wie das „Gravitationsloch“ entsteht.

Bangalore – Auf der Erde gibt es keine einheitliche Schwerkraft, da die Erde nicht ganz kugelförmig ist. Sie ist eher wie eine Kartoffel geformt, wie auch die sogenannte „Potsdamer Kartoffel“ zeigt. Unterschiedliche Regionen auf der Erde erfahren eine leicht variierende Schwerkraft, was darauf zurückzuführen ist, dass die Masse im Inneren der Erde ungleichmäßig verteilt ist. Orte mit besonders geringer Schwerkraft auf der Erde werden als „Gravitationslöcher“ bezeichnet. Die niedrigste Schwerkraft auf der Erde tritt in einer abgelegenen Region des Indischen Ozeans auf, bekannt als Indian Ocean Geoid Low (IOGL).

Laut Attreyee Ghosh, einem Geophysiker am Indischen Institut der Wissenschaft (IISc) in Bangalore, liegt der Meeresboden im IOGL 106 Meter unterhalb des Durchschnitts, da die Schwerkraft dort geringer ist als in der umgebenden Region. Die niedrige Schwerkraft in dieser Region des Indischen Ozeans war lange Zeit ein Rätsel für die Forschung, doch Ghosh und sein Kollege Debanjan Pal behaupten nun, das Geheimnis gelöst zu haben.

Gravitationsloch im Indischen Ozean wird durch heiße Magmaströme ausgelöst

Die beiden IISc-Forscher haben eine Studie im Fachjournal Geophysical Research Letters veröffentlicht, in der sie 140 Millionen Jahre an tektonischen Plattenbewegungen rekonstruiert haben. Ihre Forschungsergebnisse zeigen, dass eine alte Ozeanplatte, die unter den afrikanischen Kontinent abgetaucht ist, dazu führte, dass heiße Magmaströme mit niedriger Dichte entstanden. Dieses Material sammelte sich in der Region des Indischen Ozeans, wo sich heute das Gravitationsloch befindet. Attreyee Ghosh erklärt gegenüber dem Scientific American: „Was wir sehen, ist, dass heißes Material mit geringer Dichte unter dem Indischen Ozean sitzt und dieses Geoid-Tief erzeugt.“

Die präzise Kenntnis des Geoids, der Verteilung der Schwerkraft auf der Erde, ist nicht nur für die Wissenschaft von Bedeutung, sondern auch für die genaue Bestimmung von Höhen mithilfe von GPS. Durch die Nutzung der exakten Geoid-Daten kann die Wissenschaft beispielsweise die Ozeanzirkulation oder Veränderungen des Meeresspiegels präzise messen. Das Wissen über das Geoid hat somit weitreichende Anwendungen.

Schwache Schwerkraft im Indischen Ozean wird noch Millionen Jahre bestehen bleiben

Gemäß den Aussagen der beiden Forscher besteht das Gravitationsloch im Indischen Ozean bereits seit rund 20 Millionen Jahren in seiner gegenwärtigen Form und wird voraussichtlich noch mehrere Millionen Jahre lang bestehen bleiben. Pal ist überzeugt, dass sich das Gravitationsloch erst auflösen wird, wenn sich die Temperaturanomalien, die für seine Entstehung verantwortlich sind, von ihrer aktuellen Position weg bewegen.

