Warum ist Pluto kein Planet mehr? Vom neunten Planeten des Sonnensystems zum Zwergplaneten

Einst war er der neunte Planet des Sonnensystems, dann wurde Pluto zum Zwergplaneten degradiert. Wieso es so weit gekommen ist und wieso die Entscheidung kritisiert wird.

Frankfurt – 1930 wurde Pluto durch den US-Astronomen Clyde Tombaugh entdeckt und galt seitdem als neunter Planet in unserem Sonnensystem. Doch nach 76 Jahren wurde er zum Zwergplaneten „degradiert“. Wie kam es dazu? Pluto selbst hatte sich nicht verändert, sein Umfeld dagegen schon. In den Jahren zuvor waren im Kuipergürtel, in dem sich auch Pluto befindet, immer wieder Himmelskörper entdeckt worden, deren Größe der von Pluto ähnelte.

Die Entscheidung der Fachwelt: Eine genauere Definition des Begriffs „Planet“ wurde nötig – sonst würde das Sonnensystem bald aus unübersichtlich vielen Planeten bestehen. Fachleute stellten sich die entscheidende Frage: Wann gilt ein Himmelskörper als Planet?

Neudefinition des Begriffs „Planet“ – Pluto wird zum Zwergplaneten

Am 24. August 2006 legte die Internationale Astronomische Union (IAU) die folgende Definition für den Begriff „Planet“ fest:

Ein Planet ist ein Himmelskörper, der... ...um die Sonne kreist ...ausreichend Masse hat, um eine annähernd runde Form anzunehmen ...seine Umlaufbahn dominiert und diese von weiteren Objekten geräumt hat Quelle: IAU

Zwar umkreist Pluto die Sonne und ist rund – doch es gelingt ihm nicht, seine Umlaufbahn von weiteren Objekten zu räumen. Aus diesem Grund wurde aus dem neunten Planeten unseres Sonnensystems der Zwergplanet Pluto. Seitdem gilt er als Prototyp für die damals neu eingeführte Kategorie der „transneptunischen Objekte“ – Himmelskörper, die sich außerhalb der Umlaufbahn von Neptun im Sonnensystem befinden.

Warum ist Pluto kein Planet mehr? Degradierung überraschte viele

Die überraschende Degradierung des Pluto bekam viel Aufmerksamkeit und Kritik. Fachleute bemängelten, dass auch die Planeten Erde, Mars, Jupiter und Neptun nach der neuen Definition ihren Planetenstatus verlieren müssten – in ihren Umlaufbahnen befinden sich tausende Asteroiden, sie haben ihre Umlaufbahnen also offenbar auch nicht geräumt. Kritisiert wurde außerdem, dass die Abstimmung über die neue Definition erst am letzten Tag einer IAU-Konferenz stattfand – und zwar erst, nachdem ein großer Teil der Fachleute abgereist war.

Auch heute reißt die Kritik an der Neudefinition und dem Aberkennen des Planetenstatus von Pluto nicht ab. 2019 erklärte der damalige Nasa-Chef Jim Bridenstine, für ihn sei Pluto weiter ein Planet. Und Alan Stern, der Leiter der Nasa-Mission „New Horizons“, die im Juli 2015 an Pluto und dessen Mond Charon vorbeiflog, stellt sich öffentlich immer wieder auf die Seite der Menschen, die in Pluto weiterhin einen Planeten sehen. „Der Prozess, Planeten neu zu definieren, war zutiefst fehlerhaft und wurde auch von denen kritisiert, die das Ergebnis akzeptiert haben“, kommentierte Stern 2018 in der Washington Post. Immer wieder gibt es Petitionen und Anläufe, Pluto wieder zum Planeten zu machen.

Doch auch wenn es immer wieder Bestrebungen gibt, Pluto wieder zu einem Planeten zu machen, wird es wohl erst einmal dabei bleiben: Pluto ist ein Zwergplanet. Für Nostalgiker und manche Fachleute ist er jedoch inoffiziell weiter ein Planet. Seit die „New Horizons“-Mission die ersten Bilder von Pluto zur Erde schickte, auf denen ein Herz auf der Oberfläche zu sehen war, hat der frühere Planet auch einen passenden Spitznamen: Pluto ist der „Planet der Herzen“. (tab)