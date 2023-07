Unbekannter Planet in unserem Sonnensystem? Er könnte am Rand gefangen sein

Von: Christoph Gschoßmann

Forscher mutmaßen, dass es in unserem Sonnensystem einen bisher unbekannten Planeten geben könnte. Die Chancen darauf stehen aber nicht sehr hoch.

München - Gibt es mehr Planeten in unserem Sonnensystem, und wir wissen bisher nichts von ihnen? Forschern zufolge könnte es am Rande unseres Sonnensystems sogar große Planeten geben - etwa vom Ausmaß von Jupiter oder Uranus. Diese könnten dort feststecken. Die Entfernung zur Sonne könnte noch deutlich größer sein als die des bisher nur hypothetischen Planeten X (der dann der neunte Planet wäre, der Pluto früher war). Ein solcher Planet von außerhalb des Sonnensystems könnte in der Oortschen Wolke gefangen sein – einer theoretischen Hülle aus Trümmern, die den Gravitationsrand der Sonne und ihrer Planeten markiert.

So erklärten unter anderem Forscher des CNRS in Frankreich in Kooperation mit Kollegen aus den USA, dass es an diesem Rand des Sonnensystems mehr interstellare Objekte geben könnte als bisher angenommen. Mithilfe komplexer Computersimulationen wollten die Wissenschaftler erforschen, inwiefern Sonnensysteme dazu neigen, große Planeten abzustoßen, und auch, wie ein anderes Sonnensystem einen solchen „verwaisten“ Planeten einfangen könnte.

Wie viele bisher unbekannte Planeten gibt es in unserem Sonnensystem? © IMAGO/Zoonar.com/Cigdem Simsek

„Jeder 200. bis 3.000. Stern könnte einen Planeten in der Oortschen Wolke beherbergen“

Während ein abgeworfener Planet eine kinetische Energieschwelle benötigt, um sich der Anziehungskraft seines Sterns zu entziehen, so braucht er auch eine beträchtliche Energiemenge, damit ein anderes Sternensystem ihn einfangen kann. Simulationen deuten darauf hin, dass ein winziger Bruchteil solcher Begegnungen dazu führen könnte, dass das Gravitationsfeld eines Sterns einen „verwaisten“ Planeten einfängt und ihn für sich beansprucht.

Wahrscheinlicher sei dies, wenn ein solcher Planet in die Nähe der Oortschen Wolke am äußeren Rand eines Sternensystems driftet. Da wahrscheinlich bis zu einem Zehntel der ursprünglichen Planeten eines Sterns in den Weltraum geschleudert werden, liege laut den Forschern die Wahrscheinlichkeit, dass unser Sonnensystem einen Eisriesenplaneten wie Uranus in der Oortschen Wolke einfängt, bei sieben Prozent. So könnte „jeder 200. bis 3.000. Stern einen Planeten in der Oortschen Wolke beherbergen“. Diese Schätzung sei aufgrund von Instabilitäten in den frühen Stadien eines Sonnensystems aber vermutlich zu hoch.

Planeten in der Oortschen Wolke stammen wohl eher aus dem interstellaren Raum

„Wenn die dynamische Instabilität des Sonnensystems nach der Auflösung des Geburtsclusters auftritt, besteht eine Wahrscheinlichkeit von etwa sieben Prozent, dass ein Eisriese in der Oortschen Wolke der Sonne gefangen wurde“, schreibt das Team internationaler Wissenschaftler um Sean N. Raymond, Andre Izidoro und Nathan A. Kaib in ihrer Studie. Basierend auf der Analyse sagen sie, dass Planeten der Oortschen Wolke am Rande des Sonnensystems eher aus dem interstellaren Raum stammen - und damit keine Nachkommen unserer Sonne sind.

