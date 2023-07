Kurioser Fund auf dem Mars: Nasa-Rover entdeckt mysteriösen Stein

Von: Tanja Banner

Der Nasa-Rover „Perseverance“ entdeckt auf dem Mars einen Stein, der wie ein Donut geformt ist. Ein Forscher möchte den Stein genauer untersuchen lassen.

Pasadena – „Perseverance“ und „Curiosity“, die beiden Rover der US-Raumfahrtorganisation Nasa, die auf dem Mars aktiv sind, finden immer wieder seltsame Dinge auf dem roten Planeten. Jüngster Fund: Ein Stein, der die Form eines Donuts hat. Das Objekt befindet sich im Jezero-Krater auf dem Mars und war bei der Aufnahme etwa 100 Meter vom Rover entfernt. Aufgenommen wurde das Bild bereits am 23. Juni 2023 vom SuperCam Remote Micro-Imager von „Perseverance“, einer von vielen Kameras, mit denen der Rover ausgestattet ist.

Weil „Perseverance“ den Donut-Stein nur aus der Entfernung gesehen hat, ist nicht ganz klar, aus welchem Material er genau zusammengesetzt ist und woher er stammt. Gegenüber CNN erklärt jedoch Jim Rice, der zum „Perseverance“-Team gehört, dass er nicht glaubt, dass es sich um einen Meteoriten handelt. „Ich kann nicht mit absoluter, hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es kein Meteorit ist, aber es ist sehr unwahrscheinlich“, so Rice. „Der Grund, warum ich das sage, ist, dass wir in dieser Region viele Felsen sehen, die diese Art von ausgehöhlten Innenräumen haben.“ Wissenschaftlich betrachtet, sei der Stein nichts Besonderes, erklärt der Forscher.

Ein Stein in Form eines Donuts, entdeckt vom Nasa-Rover „Perseverance“ auf dem Mars. © NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/IRAP

Nasa-Rover „Perseverance“ entdeckt seltsam geformten Stein auf dem Mars

Das sieht Pascal Lee vom SETI-Institut anders. Er geht davon aus, dass es sich um einen Meteoriten handeln könnte, da bereits in der Vergangenheit Meteoriten auf dem Mars gefunden wurden. Rund um den Stein liegen kleinere Steine, „vielleicht ist es also ein Meteorit, der bei der Landung zerbrochen ist“, vermutet Lee. Es sei außerdem möglich, dass der Stein durch den Einschlag eines großen Asteroiden von einer anderen Stelle des Mars weggeschleudert wurde, spekuliert Lee gegenüber CNN. „Ich würde empfehlen, dass ‚Perseverance‘ von seinem aktuellen Kurs abweicht, um das zu untersuchen.“ Das ist jedoch nicht geplant, da der Rover sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt, wie Rice erklärt.

Der rote Planet Mars. (Symbolbild) © imago/LiaKoltyrina

Es ist nicht das erste Mal, dass auf dem Mars seltsam geformte Steine entdeckt oder andere überraschende Funde gemacht werden. Die Rover „Curiosity“ und „Perseverance“ machen häufig Fotos von mysteriösen Dingen auf dem roten Planeten – beispielsweise wurden bereits Steine in Form eines Frosches, ein „schwebender Löffel“ oder ein „Tor“ im Gestein entdeckt. Doch tatsächlich gibt es auf dem Mars weder Frösche noch schwebende Löffel – hinter den Sichtungen steckt ein Phänomen namens Pareidolie: Eine Art „Autokorrektur“ im Gehirn entdeckt Dinge, die ihm scheinbar bekannt sind – beispielsweise auch Formen in Wolken oder Gesichter in Alltagsgegenständen. (tab)