Elon Musk und Jeff Bezos wollen zum Mond – Warum am Ende die Nasa gewinnt

Von: Tanja Banner

Jeff Bezos, Gründer der Raumfahrtfirma Blue Origin ist mit seiner eignen Kapsel ins Weltall geflogen. Doch seine Ambitionen sind weit größer: Er baut für die Nasa eine Mondlandefähre. (Archivbild) © imago/ZUMA Wire

Mit Jeff Bezos und Elon Musk engagieren sich zwei der reichsten Menschen in der Raumfahrt. Und auch wenn sie von der Nasa dafür Milliarden erhalten – am Ende gewinnt die Raumfahrtorganisation.

Frankfurt – Bereits seit einigen Jahren mischen die Milliardäre Elon Musk und Jeff Bezos – zwei der reichsten Menschen der Welt – in der Raumfahrt mit. Bisher beschränkten sich ihre Aktivitäten größtenteils auf den niedrigen Erdorbit, doch langfristig wollen beide noch höher hinaus. Das nächste Ziel der beiden Milliardäre ist der Mond – beide haben mit ihren Raumfahrt-Unternehmen Aufträge der US-Raumfahrtorganisation Nasa erhalten, um Mondlandefähren zu bauen. Doch auch wenn die Nasa viele Milliarden US-Dollar in beide Verträge pumpt – am Ende wird die US-Raumfahrtorganisation der große Gewinner sein.

Ein richtiges „Wettrennen“ ist es eigentlich gar nicht, was die beiden Milliardäre auf dem Weg zum Mond unternehmen, denn die Verträge der beiden Unternehmen unterscheiden sich. Während das Musk-Unternehmen SpaceX früher den Zuschlag von der Nasa erhalten hat und das „Starship“ für die Missionen „Artemis 3“ und „Artemis 4“ eingeplant ist, soll Blue Origin von Amazon-Gründer Bezos den Mond-Lander „Blue Moon“ erst für die Mission „Artemis 5“ zur Verfügung stellen.

Elon Musk und Jeff Bezos bauen Mondlandefähren für die Nasa

SpaceX hat einen Nasa-Vertrag im Wert von 4,04 Milliarden US-Dollar unterschrieben und soll dafür einen unbemannten Testflug sowie anschließend zwei Mondlandungen mit Crew durchführen. Blue Origin erhält von der Nasa 3,4 Milliarden US-Dollar für einen unbemannten Testflug und eine anschließende Mondlandung mit Crew. Beides ist viel Geld – trotzdem wird die Nasa mit dieser Lösung eine Menge Geld sparen. Denn die Raumfahrtorganisation hat mit dem Aufkommen der kommerziellen Raumfahrt in den vergangenen Jahren etwas gelernt und mit beiden Unternehmen Festpreisverträge abgeschlossen – das war bei der Nasa bisher nicht üblich und sorgte häufiger für lange Verzögerungen und explodierende Kosten.

Elon Musk hat große Ambitionen in der Raumfahrt. Langfristig will er mit seinem Unternehmen SpaceX den Mars kolonisieren – doch zuerst baut er für die Nasa eine Mondlandefähre. (Archivbild aus 2011) © imago/ZUMA Press

Bei den Mond-Landern soll es anders aussehen: Es ist im Vorhinein klar festgelegt, wie viel Geld die Unternehmen bekommen und auch, beim Erreichen welcher Meilensteine sie Gelder ausgezahlt bekommen. Das sorgt dafür, dass die Kosten nicht aus dem Ruder laufen, wie beispielsweise bei der neuen Nasa-Schwerlastrakete SLS. Bekannt ist, dass Jeff Bezos bereit ist, mit seinem Unternehmen Blue Origin beträchtliche eigene Geldmittel in die Entwicklung von „Blue Moon“ zu stecken. Bei der Bekanntgabe von Blue Origin als zweitem Nasa-Vertragspartner für den Bau einer Mondlandefähre hat der Nasa-Mitarbeiter John Couluris bereits erklärt, dass Blue Origin selbst noch einmal mehr als 3,4 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung investieren werde.

Zwei Milliardäre wollen hoch hinaus – ein „spektakulärer Deal“ für die Nasa

Für SpaceX und das „Starship“ sind zwar keine konkreten Zahlen bekannt, da sich die Kombination aus Schwerlastrakete und Raumschiff jedoch bereits länger in der Entwicklung befindet, als die Nasa den Auftrag vergeben hat, hat SpaceX bereits einiges an eigenem Geld hineingesteckt. Und wird dies wohl auch weiter tun. Ende April erklärte Elon Musk, er rechne damit, dass die Entwicklung des „Starships“ alleine im laufenden Jahr zwei Milliarden US-Dollar kosten wird.

Der Lander „Blue Moon“ von Blue Origin soll für die Nasa auf dem Mond landen. (Künstlerische Darstellung) © IMAGO/Blue Origin

Wie es aussieht, nutzt die Nasa die Raumfahrt-Ambitionen zweier reicher Männer geschickt aus, um erneut Menschen zum Mond zu bringen. Der Raumfahrt-Journalist Eric Berger bringt es auf dem Portal Ars Technica auf den Punkt: „Wenn all das klappt, bekommen die Nasa und ihre internationalen Partner einen spektakulären Deal. Die Entwicklungskosten für ‚Starship‘ und ‚Blue Moon‘ werden an die 20 Milliarden US-Dollar heranreichen. Die Nasa bezahlt etwa ein Drittel dieser Kosten.“

Das „Starship“ von SpaceX vor dem ersten Testflug. Während der untere Teil (die Schwerlastrakete „Super Heavy“) nicht zum Mond fliegen soll, wurde der obere Teil, das Raumschiff „Starship“, von der Nasa als künftige Mondlandefähre auserkoren. (Archivbild) © IMAGO/Reginald Mathalone

Warum investieren Musk und Bezos so viel Geld in die Raumfahrt?

Bleibt noch die Frage, weshalb Musk und Bezos so viel eigenes Geld in die Entwicklung der beiden Weltraum-Vehikel stecken. Da wären zum einen die gewaltigen Weltall-Ambitionen der beiden Milliardäre. Elon Musk hat sich zum Ziel gemacht, den Mars zu kolonisieren und baut dafür das „Starship“. Nun übernimmt die Nasa einen Teil der Entwicklungskosten für ihn. Gleichzeitig ist die Nasa ein attraktiver Vertragspartner für die Zukunft, was ebenfalls vor allem SpaceX weiß.

Das Unternehmen arbeitet bereits seit vielen Jahren für die Nasa. Seit elf Jahren transportiert die „Dragon“-Kapsel Fracht zur Internationalen Raumstation ISS, seit drei Jahren fliegen Astronautinnen und Astronauten mit der „Crew Dragon“-Kapsel von SpaceX zur Internationalen Raumstation. Mittlerweile nutzt SpaceX die Crew-Kapsel auch für Flüge zahlender Kund:innen und schießt Satelliten für Unternehmen ins Weltall. Gerade auch die angestrebte „Mond-Ökonomie“ der Nasa könnte weitere lukrative Aufträge ermöglichen – doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. (tab)