Corona: Novavax-Studie enthüllt neue Details

Der Impfstoff Novavax zeigt in einer Studie mit Jugendlichen eine hohe Wirksamkeit und wenig Nebenwirkungen.

Berlin - Die Infektionszahlen in Deutschland sind derzeit - auch in der 5. Welle - wieder sehr hoch. Corona-Impfstoffe schützen vor schweren Verläufen. In Deutschland empfiehlt die Stiko den Novavax-Impfstoff seit Anfang Februar für Erwachsene ab 18 Jahren. In der EU ist der Novavax-Impfstoff seit dem 20. Dezember zugelassen. Er ist proteinbasiert und unterscheidet sich von anderen in der EU bisher zugelassenen Corona-Impfstoffen wie Biontech/Pfizer, Astrazeneca, Moderna und Johnson&Johnson, bei denen es sich entweder um sogenannte mRNA- oder Vektorimpfstoffe handelt.

Die Politik hofft, dass er für Menschen interessant sein könnte, die Impfungen mit den anderen Corona-Impfstoffen bisher eher skeptisch betrachten.

Corona: Studie zu Impfstoff Novavax - Hohe Wirksamkeit und wenig Nebenwirkungen bei Jugendlichen

Nun gibt es weitere gute Neuigkeiten: Der Impfstoff von Novavax soll auch gut bei Jugendlichen wirken. Der Corona-Impfstoff von Novavax hat laut Herstellerangaben eine Wirksamkeit von 82 Prozent bei Jugendlichen im Alter von zwölf bis 17 Jahren. Das US-Unternehmen erklärte am Donnerstag (11.02.2022), die Daten aus einer klinischen Studie „im ersten Quartal 2022“ Gesundheitsbehörden weltweit zur Prüfung vorlegen zu wollen. Novavax kündigte außerdem an, im zweiten Quartal 2022 mit klinischen Studien in jüngeren Altersgruppen beginnen zu wollen.

Hersteller/Entwickler Novavax Name des Impfstoffs Nuvaxovid Forschungsname NVX-CoV2373 Art des Impfstoffs Rekombinanter Proteinimpfstoff Applikationsform Intramuskuläre Injektion Herkunftsland USA

Der Impfstoff mit zwei Dosen wurde im Rahmen klinischer Studien in den USA an mehr als 2200 Jugendlichen getestet. Im Studienzeitraum war die Delta-Variante vorherrschend. Die Nebenwirkungen waren in der Regel Schmerzen an der Injektionsstelle, Kopfschmerzen oder Müdigkeit. Die wenigen bestätigten Corona-Fälle in der Gruppe der geimpften Jugendlichen seien zudem mild verlaufen, erklärte das Unternehmen weiter.

Corona-Impfstoff Novavax: Studie zeigt hohe Wirksamkeit bei Jugendlichen - Nebenwirkungen selten

„Wir sind ermutigt durch die Ergebnisse in dieser jugendlichen Population angesichts des anhaltenden Bedarfs an alternativen Impfstoffoptionen“, zeigte sich der Chefmediziner des Unternehmens, Filip Dubovsky, zuversichtlich. In den USA ist bislang nur der Impfstoff von Biontech/Pfizer für Jugendliche zugelassen. Auch in Deutschland kann der Einsatz von Novavax ein wichtiger Schritt zur Durchimpfung der Bevölkerung sein.

Ob Novavax auch gegen die Omikron-Variante wirke, sei noch nicht vollständig geklärt, die Wahrscheinlichkeit sei aber hoch, wenn die letzte Impfung noch nicht lange zurückliege, sagte der Virologe Friedemann Weber von der Universität Gießen dem Nachrichtenportal Focus Online. „Wenn ihre Impfung noch nicht lange her ist, dann sind sie auch bei der Omikron-Variante ein Stück weit vor der Infektion geschützt“, so Weber. Allerdings werde der Novavax-Impfstoff auch bereits an die Omikron-Variante angepasst, teilte eine Sprecherin des Unternehmens mit. (df/AFP)

