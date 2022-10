Notfallplan für Deutschland: Diese Maßnahmen greifen bei einem Atomunfall

Von: Nadja Austel

Die Ereignisse im Ukraine-Krieg zeigen, wie schnell das Risiko für einen Atomunfall steigen kann. Jedoch wissen nur wenige, was in diesem Fall zu beachten ist.

Frankfurt – Knapp die Hälfte der Menschen in Deutschland vertraut darauf, dass der Staat sie im Falle eines atomaren Notfalls schützen wird – jedoch wissen die wenigsten, wie sich die Bevölkerung bei einem solchen Zwischenfall verhalten soll. Das ist das Ergebnis einer Studie, die das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) und das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) in Berlin vorgestellt haben.

Die Ereignisse im Ukraine-Krieg rund um das Atomkraftwerk in Saporischschja zeigen, wie schnell das Risiko einer atomaren Bedrohung steigen kann. „Es ist unsere Pflicht, die Bevölkerung bestmöglich über Risiken und Schutzmaßnahmen zu informieren und Aufklärungsarbeit zu leisten“, sagte Christian Kühn, parlamentarischer Staatssekretär im BMUV. „Wo Wissen fehlt, müssen wir die Lücken schließen“, so Kühn.

Notfallplan für Deutschland: Risiko eines Atomunfalls ist immer präsenter

BfS-Präsidentin Inge Paulini berichtete zudem: „Uns haben in den ersten Wochen des Krieges viele Fragen erreicht.“ Die Menschen wollten wissen, „welche Schutzmaßnahmen in Deutschland bei einem Zwischenfall in der Ukraine ergriffen werden müssten.“ Während sich laut der Studie 63 Prozent der Befragten Sorgen um eine mögliche radioaktive Belastung durch Atomunfälle macht, wissen nur rund 20 Prozent, was die Bevölkerung selbst zu ihrem Schutz tun kann.

Die Ereignisse im Ukraine-Krieg lassen Sorgen um eine mögliche radioaktive Belastung durch Atomunfälle wachsen. (Symbolfoto) © Armin Weigel/dpa

Es gibt unterschiedliche Arten von Notfällen, bei denen radioaktives Material in die Umwelt gelangen kann. Diese werden in „Notfallszenarien“, durch welche die Umsetzung von schnellen Maßnahmen koordiniert werden, beschrieben.

Möglicher Atomunfall in Deutschland: Internationale Zusammenarbeit ist notwendig

Da Strahlung nicht vor Ländergrenzen Halt macht, kooperiert Deutschland laut BfS im radiologischen Notfallschutz auf internationaler Ebene mit Ländern europa- und weltweit. Strahlenschutz-Institutionen überwachen kontinuierlich, also auch ohne Unfall oder aktueller Gefährdungslage, die radiologische Belastung der Umwelt. Im Notfall werden die Messungen intensiviert und durch mobile Messsysteme am Boden oder in der Luft ergänzt.

Die Wahrscheinlichkeit einer Gefährdung in Deutschland ist aufgrund der Entfernung geringer, aber nicht ausgeschlossen, wie das Beispiel Tschernobyl 1986 zeigte. Der Unfall geschah mehr als 1000 Kilometer entfernt vom deutschen Staatsgebiet. Je nach Wetterlage und Luftströmungen können Wolken radioaktiver Strahlung allerdings weite Distanzen zurücklegen und die Strahlung in entfernte Gebiete transportieren.

Deutschland: Was ist das Risiko bei einem Atomunfall und was schützt?

Gelangen radioaktive Stoffe in die Umwelt, können sie von Menschen eingeatmet oder mit der Nahrung aufgenommen werden. Darüber hinaus senden sie beim Zerfall ionisierende Strahlung aus, die Körperzellen zerstören oder verändern kann. In Absprache mit dem Bund leitet der Katastrophenschutz der Länder deshalb schadensbegrenzende Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit ein. Diese können beispielsweise sein:

Aufenthalt in geschlossenen Räumen

Verlassen des voraussichtlichen Gefährdungsgebiets

Einnahme von Tabletten mit stabilem Jod

andere Maßnahmen, wie zum Beispiel die Empfehlung, keine radioaktiv kontaminierten Nahrungsmittel zu sich zu nehmen

Katastrophenschutz in Deutschland: Längerfristige Maßnahmen nach einem Atomunfall

Nachdem eine radioaktive Wolke abgezogen ist, verbleiben radioaktive Stoffe im Boden und in der Nahrung. Gegebenenfalls werden laut Informationen des BfS daher anschließend weitere Schritte aus dem Maßnahmenkatalog ergriffen, wie zum Beispiel das Abtragen von Oberboden oder die Dekontamination von Flächen mit Hochdruckreinigern.

Zusätzlich kann die Bevölkerung selbst erste Schutzmaßnahmen ergreifen. Der BfS empfiehlt folgende Verhaltenshinweisen für den Fall, dass Radioaktivität freigesetzt wurde:

Im Gebäude bleiben: Radioaktive Stoffe werden über die Luft transportiert und lagern sich auf Oberflächen ab. Gebäude schützen deshalb weitgehend vor dem Einatmen radioaktiver Stoffe und damit vor der von ihnen ausgehenden Strahlung.

Aufenthalt nach Möglichkeit in fensterlosen Kellern: Je nachdem, in welchem Bereich des Hauses man sich aufhält, ist man unterschiedlich gut vor der Strahlung radioaktiver Stoffe geschützt. Die beste Abschirmung besteht in innenliegenden Räumen oder Kellern. Hier schützen Wände und umliegendes Erdreich vor eindringender Strahlung.

Fenster und Türen geschlossen halten und Klima- sowie Lüftungsanlagen ausschalten. Jeder Luftaustausch ist, wenn möglich, zu vermeiden, damit möglichst wenig radioaktive Stoffe ins Gebäude gelangen.

Sollte sich ein Aufenthalt im Freien nicht vermeiden lassen, ist davon auszugehen, dass Kleidung und Haut mit radioaktiven Stoffen in Berührung kamen. Kleidung und Schuhe sollten daher vor dem Betreten des Hauses beziehungsweise direkt nach dem Betreten des Gebäudes abgelegt und in Plastikbeuteln verstaut werden. Beim Waschen der Haut sollten zunächst Hände und Kopf sowie alle weiteren unbedeckten Körperstellen unter fließendem Wasser gereinigt werden. Erst danach sollte man sich duschen.



Das Radio sollte nach Möglichkeit eingeschaltet bleiben, sodass weitere Anweisungen der Behörden sofort umgesetzt werden können. Informationen zur aktuellen Lage sind über das Internet, Rundfunk und beispielsweise Lautsprecherdurchsagen der örtlichen Behörden zu erhalten.

Anweisungen der örtlichen Einsatzkräfte etwa bei Evakuierungsmaßnahmen ist unbedingt Folge zu leisten. Diese geschehen zum Schutz der Bevölkerung und sollten unverzüglich umgesetzt werden

Obst und Gemüse aus dem Garten kann durch radioaktive Stoffe kontaminiert sein. Es sollte daher nicht geerntet und verzehrt werden. Auch ist Milch von Tieren tabu, die im Freien weiden.

Leitungswasser hingegen wird laufend kontrolliert und bei radioaktiver Belastung nicht in die Trinkwasserversorgung eingespeist.

