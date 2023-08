Studie zu Schlaganfällen: Niedrigdosis Aspirin kann riskant sein

Von: Pamela Dörhöfer

ASS wird auch zur Schlaganfallprävention und nach Operationen eingenommen, um der Bildung von Thrombosen vorzubeugen. Allerdings sind aus diesem Grund auch Blutungen eine mögliche Nebenwirkung. © Imago

Eine Studie zur Prävention von Schlaganfällen zeigt, dass das Risiko bei älteren Erwachsenen den Nutzen nicht immer überwiegt.

Viele ältere Menschen nehmen Aspirin in niedrigen Dosen ein, um einem Schlaganfall vorzubeugen. Denn dem Medikament mit dem Wirkstoff Acetylsalicylsäure (ASS) wird neben der schmerzlindernden, entzündungshemmenden und fiebersenkenden Wirkung auch die Eigenschaft zugeschrieben, das Verklumpen von Blutplättchen zu verhindern. Deshalb wird ASS aber auch zur Schlaganfallprävention und nach Operationen eingenommen, um der Bildung von Thrombosen vorzubeugen. Allerdings sind aus diesem Grund auch Blutungen eine mögliche Nebenwirkung.

Eine von der Monash University in Melbourne (Australien) geleitete Studie kam zu dem Ergebnis, dass das Risiko von Hirnblutungen den potenziellen Nutzen im Hinblick auf die Vorbeugung eines Schlaganfalls bei gesunden älteren Erwachsenen überwiegt. Das hat laut den Forschenden vor allem damit zu tun, dass ältere Menschen häufiger stürzen oder sich am Kopf stoßen, was unter der Einnahme von Aspirin die Gefahr erhöht, dass es eine Hirnblutung nach sich zieht. Die Studie wurde beim Journal „Jama Network Open“ der American Medical Association veröffentlicht.

Das Team um Hauptautor John McNeil stützte sich auf Daten von mehr als 19 000 älteren Erwachsenen. Die meisten waren über 70 Jahre alt, die überwiegende Mehrheit stammte aus Australien, der Rest aus den USA. Niemand davon hatte zuvor eine Herz-Kreislauf-Erkrankung diagnostiziert bekommen. Die Teilnehmenden erhielten durchschnittlich fünf Jahre lang nach dem Zufallsprinzip täglich 100 Milligramm Aspirin oder eine Placebo-Tablette.

Gefahr der Hirnblutung

Die Forschenden fanden bei ihrer Analyse keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen beiden Gruppen bei der Zahl der aufgetretenen ischämischen Schlaganfälle, der häufigsten Form eines Schlaganfalls, die durch eine Verstopfung von Gefäßen verursacht wird, die Blut zum Hirn transportieren. Insgesamt erlitten 4,6 Prozent der Teilnehmenden aus der Aspirin-Gruppe und 4,7 Prozent aus der Placebo-Gruppe einen Schlaganfall. Die Zahl der Hirnblutungen jedoch war in der Aspirin-Gruppe um 38 Prozent höher als in der Placebo-Gruppe – wenngleich auf niedrigem Niveau.

Hauptautor John McNeil sagt zu den Ergebnissen laut einer Mitteilung der Monash University, sie unterstreiche mögliche Risiken für einige ältere Menschen durch die Einnahme von Aspirin. Deshalb sollte das freiverkäufliche Mittel nie ohne Rücksprache mit dem Hausarzt eingenommen werden, erklärt der Mediziner.