Vor oder zurück? Wann und wie heute die Uhr umgestellt wird

Von: Kilian Bäuml

In der heutigen Nacht zum Sonntag (30. Oktober) ist es soweit - die Uhr wird auf Winterzeit umgestellt. Doch wann genau wird die Uhr umgestellt?

Frankfurt – Langschläfer haben an diesem Wochenende einen Grund zur Freude, denn wenn die Uhren auf Winterzeit umgestellt werden, dürfen sie morgens wieder eine Stunde länger liegen bleiben. Vor dem Winter werden die Uhren eine Stunde zurückgestellt - und zwar immer am letzten Sonntag im Oktober von drei Uhr zurück auf zwei Uhr in der Nacht.

Wann vor und wann zurückgestellt wird, kann man sich anhand einer einfachen Eselsbrücke merken: „Im Sommer stehen die Gartenmöbel vor dem Haus und für den Winter stellt man sie zurück ins Haus“.

Zeitumstellung im Oktober 2022: Wann wird die Uhr auf Winterzeit umgestellt? Auf die Winterzeit wird jedes Jahr am letzten Sonntag im Oktober umgestellt. Dieses Jahr ist das der 30. Oktober.

Zeitumstellung im Oktober 2022: Warum Sommer- und Winterzeit eingeführt wurden

Bis ins Jahr 1980 gab es nur eine Zeit. Die zu dieser Zeit herrschende Ölkrise lieferte den Anlass, Sommer- und Winterzeit einzuführen. Der Ölpreis stieg damals, ähnlich wie heute, stark an, laut BR vervierfachte er sich sogar. Man versprach sich, durch die neue Sommerzeit Energie sparen zu können. Wie der NDR berichtet, sollte durch früheres Aufstehen im Sommer der Tag um eine Stunde verlängert. Durch die längere Helligkeit sollte das Licht weniger eingeschaltet und dadurch Energie gespart werden.

Winterzeit in Deutschland: In der Nacht von Samstag auf Sonntag (30. Oktober) werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. © Ralf Hirschberger/dpa

Das Ziel, Energie zu sparen, konnte jedoch nicht erfüllt werden, schreibt das Umweltbundesamt, da es im Sommer morgens zwar bereits hell, aber noch nicht warm war, weshalb die Heizungen häufiger benutzt wurden.

Winterzeit ab Oktober 2022: Warum wird überlegt, die Zeitumstellung abzuschaffen?

Da das eigentliche Ziel der Zeitumstellung nicht erfüllt wurde, steht die Abschaffung der Zeitumstellung schon seit Jahren im Raum. Befürworter der Zeitumstellung schätzen die zusätzliche Stunde am Abend im Sommer. In einer EU-Umfrage von 2018 hingegen wurde ermittelt, dass sich die meisten EU-Bürger eine einheitliche Zeit wünschen.

Der Haken hierbei ist, dass an der Umfrage nur ein Prozent der gesamten EU-Bevölkerung teilnahm, was das Ergebnis nicht besonders aussagekräftig macht. Auch in Deutschland nahmen weniger als vier Prozent der Bevölkerung an der Umfrage teil. Trotzdem stimmte auch das EU-Parlament ein Jahr später zu, die Zeitumstellung zu kippen. Bislang gibt es aber kein Datum, zu dem die Abschaffung der Zeitumstellung umgesetzt werden soll. Bis dahin heißt es erstmal weiterhin einmal vor und einmal zurückstellen. (Kilian Bäuml)