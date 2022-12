Warntag 2022 in Deutschland: So sieht die Warnmeldung auf dem Handy aus

Von: Sebastian Peters

Am 8. Dezember 2022 wird der Cell Broadcast in Deutschland zum ersten Mal ausgelöst. Wie die Warnmeldung aussieht, erfahren Sie hier.

Deutschland – Als Konsequenz aus der Flutkatastrophe hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) eine Warnmeldung für alle in Aussicht gestellt. Zwar gibt es mehrere sogenannte „Warn-Apps“, allerdings hat diese nicht jeder installiert. Demnach sollen künftig im Katastrophenfall alle Handys in einem gewissen „Funkzellenbereich“ eine Warn-SMS erhalten. Genau dieses „Cell Broadcast“-System wird am 8. Dezember deutschlandweit getestet. Ziel ist, dass sämtliche Handy beinahe zeitgleich auslösen und die Warnmeldung erhalten.

Warntag Cell Broadcast: Warnmeldung via SMS – weshalb das Handy sogar zweimal klingeln sollte

Warnmeldung SMS – Cell Brodcast Beispiel einer Cell Broadcast Warnmeldung in Deutschland:



PROBEWARNUNG, NIEDRIG

Do., 08.12.2022 – 11:00 Uhr – Bundesweiter Warntag 2022

– für Hamburg - Cell Broadcast Alarm für den zweiten Warntag 2022 – Weitere Hinweise auf

https://warnung.bund.de/meldungen – Herausgegeben von:

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

Aus einer Anfrage von 24hamburg.de bei dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe geht hervor, dass am Warntag, dem 8. Dezember, insgesamt zwei Nachrichten jeden Handyuser in Deutschland erreichen sollten. Um Punkt 11 Uhr wird erstmalig eine Warnmeldung über das deutsche Cell Brodcast-System verschickt. Eine Entwarnung soll um 11.45 Uhr, ebenfalls als SMS im Cell Broadcast, erfolgen, wie 24hamburg.de berichtet.

Warnung per Cell Broadcast: Warnmeldung am 8. Dezember via SMS – Behörde hat keine Angst vor „Silvestereffekt“

Eine Gefahr, dass das System diese Masse an Nachrichten nicht verarbeiten könnte, sieht das Bundesamt nicht. „Der einfach gestaltete Aufbau des Mobilfunkdienstes Cell Broadcast und seinen wenigen externen Abhängigkeiten macht den Mobilfunkdienst relativ robust. Warnmeldungen können darüber auch dann noch verbreitet werden, wenn andere Dienste des Mobilfunknetzes bereits überlastet sind. Gerade in einer Krise ist davon auszugehen, dass der Sprachdienst und der SMS-Dienst sehr stark beansprucht werden. Vor allem bei letzterem Dienst ist oft vom ‚Silvestereffekt‘ die Rede“, so das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

So sollen die Cell Brodcast Meldungen aussehen. Am Warntag steht dort allerdings „Probewarnung“ (24hamburg.de-Fotomontage) © dpa & Sebastian Peters/Screenshot SMS

Die Netzbetreiber sind für den kommenden „Stress-Test“ bereit. Ein Vodafone-Sprecher sagte, man sehe darin eine sinnvolle Ergänzung zu vorhandenen Warnsystemen über Rundfunk und Warn-Apps. „Mit Cell Broadcast kann die Bevölkerung in den jeweiligen Regionen gezielt und schnell per Textnachricht auf dem Handy gewarnt werden.“ Neben diversen Artikeln in Zeitungen und Beiträgen in Fernsehen, informieren auch die Netzbetreiber über den bevorstehenden Test.