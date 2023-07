Rätsel gelöst: Warum sich die „Geister“ von Sternen auf eine bestimmte Art ausrichten

Von: Tanja Banner

Der planetarische Nebel M2-9. (Archivbild) © Bruce Balick/Vincent Icke/Garrelt Mellema/NASA/ESA

Planetarische Nebel in Schmetterlings-Form haben in der Milchstraße eine mysteriöse Ausrichtung. Ein Forschungsteam kommt dieser nun auf die Spur.

Manchester – Planetarische Nebel sind geisterhafte Überreste toter Sterne – und häufig wunderschön anzuschauen. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Formen und Farben – neben Ringen gibt es unter anderem planetarische Nebel in Form eines Schmetterlings oder einer Sanduhr. Sie entstehen, wenn ein Stern stirbt. Er stößt am Ende seines Lebens seine Gashüllen ab, wie es auch die Sonne in fünf Milliarden Jahren tun wird. Übrig bleibt ein weißer Zwergstern und das abgestoßene Gas, das gespenstisch durchs Weltall schwebt.

Ein Geheimnis umgibt viele planetarische Nebel in Schmetterlingsform, sie scheinen auf die gleiche Weise ausgerichtet zu sein: Ihre lange Achse liegt parallel zur galaktischen Ebene der Milchstraße. Dieses rätselhafte Phänomen wurde erstmals vor mehr als zehn Jahren vom Astronomen Bryan Rees entdeckt. Die Nebel sind nicht miteinander verwandt, sie stammen von verschiedenen Sternen, die zu unterschiedlichen Zeiten geboren wurden und ihr Leben an völlig unterschiedlichen Orten verbrachten. Nun hat ein Forschungsteam um Shuyu Tan (Universität in Hongkong) einen Erklärungsansatz für die merkwürdige Beobachtung gefunden.

Mehrere planetarische Nebel, fotografiert vom „Hubble“-Weltraumteleskop“. Von oben links: NGC 6302, NGC 6881, NGC 5189, von unten links: M2-9, Hen 3-1475, Hubble 5. (Archivbild) © ESA/Hubble & NASA/STSci/AURA

„Geister“-Sterne: Planetarische Nebel reihen sich rätselhaft in der Milchstraße auf

Offenbar hat die Anordnung der planetarischen Nebel mit dem magnetischen Umfeld in der Region der Galaxie zu tun. „Dieser Fund bringt uns dem Verständnis der Ursache für diese rätselhafte Ausrichtung näher“, erklärt der Astrophysiker Albert Zijlstra, einer der Autoren der Studie, in einer Mitteilung. Das Forschungsteam hat für die Studie, die im Fachmagazin Astrophysical Journal Letters veröffentlicht wurde und an der auch Rees beteiligt war, 136 planetarische Nebel in der Ausbuchtung der Milchstraße untersucht. Dabei handelt es sich um die Region im Zentrum einer Spiralgalaxie, in der Sterne dicht an dicht gepackt sind.

Dabei stellten die Forschenden folgendes fest: Die planetarischen Nebel, die sich parallel zur galaktischen Ebene ausgerichtet haben, sind die „Geister“ von Sternen, die einst Teil eines Doppelsternsystems mit sehr engen Umlaufbahnen waren. Laut Fachleuten ist die einzige plausible Erklärung für die seltsame Anordnung der planetarischen Nebel nämlich in Magnetfeldern zu finden. Heute sind die Magnetfelder in der galaktischen Ausbuchtung nicht mehr stark genug, um für die Anordnung der „Geister“-Sterne zu sorgen – doch in der Vergangenheit könnten sie es gewesen sein, so die Theorie der Forschungsgruppe.

Starke Magnetfelder könnten Vorläufer der „Geister“-Sterne beeinflusst haben

Sie gehen davon aus, dass starke Magnetfelder in der Vergangenheit die Doppelsternsysteme beeinflusst haben, bevor einer der beiden Sterne zu einem planetaren Nebel wurde. Jüngere Doppelsterne dagegen, die sich weiter voneinander entfernt befanden, wären diesem Effekt weniger ausgesetzt gewesen, so die Forschenden weiter.

„Planetarische Nebel bieten uns ein Fenster in das Herz unserer Galaxie, und dieser Einblick vertieft unser Verständnis der Dynamik und Entwicklung der Ausbuchtungs-Region der Milchstraße“, erläutert Zijlstra. „Die Entstehung von Sternen in der Ausbuchtung unserer Galaxie ist ein komplexer Prozess, an dem verschiedene Faktoren wie Schwerkraft, Turbulenzen und Magnetfelder beteiligt sind. Bisher fehlten uns Hinweise darauf, welche dieser Mechanismen diesen Prozess auslösen und diese Ausrichtung erzeugen könnten.“

Weitere Untersuchungen sind laut den Forschenden nötig, um die Mechanismen hinter der mysteriösen Anordnung der planetarischen Nebel vollständig zu verstehen. Doch ein Anfang ist gemacht. Zijlstra erklärt: „Die Bedeutung dieser Forschung liegt in der Tatsache, dass wir jetzt wissen, dass die Ausrichtung in dieser sehr spezifischen Untergruppe von planetarischen Nebeln beobachtet wird.“ (tab)