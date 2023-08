„James Webb“-Weltraumteleskop untersucht fernsten Stern und entdeckt Erstaunliches

Von: Bjarne Kommnick

Earendel ist bislang der am weit entfernteste Stern, der uns Menschen bekannt ist. Nun enthüllt ein Forschungsteam der Nasa neue Erkentnisse über ihn.

Washington D.C. – Earendel ist der am weitesten entfernte Stern, der von Menschen jemals im Universum entdeckt wurde. Nun hat ein Forschungsteam der Nasa mithilfe ihres James-Webb-Weltraumteleskops, die Beobachtungen des Sternes fortgeführt und dabei bahnbrechende Erkenntnisse erzielt, wie die US-Weltraumbehörde in einer Pressemitteilung erklärt. Welche neuen Erkenntnisse können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über den so weit entfernten Stern liefern?

US-Behörde Nasa Gründung: 29. Juli 1958, USA Hauptsitz: Washington, D.C., Vereinigte Staaten Gründer: Dwight D. Eisenhower

12,9 Milliarden Jahre alter Stern Earendel: 50-fache Masse unserer Sonne

Ursprünglich hatten die Forschenden Earendel mit dem „Hubble“-Weltraumteleskop erforscht. Bereits danach vermuteten die Expertinnen und Experten, dass der Stern rund 12,9 Milliarden Jahre alt sei.

„Es gibt eine seit langem bestehende theoretische Vorhersage, dass Sterne, die sich ausschließlich aus den Elementen bilden, die kurz nach dem Urknall geschmiedet wurden – Wasserstoff, Helium und Spuren von Lithium – massereicher sein sollten als die Sterne, die sich heute bilden“, erklärte Erik Zackrisson von der Universität Uppsala in Schweden, ein beteiligter Wissenschaftler an den Forschungen der NASA, die zuletzt organisches Material auf dem Mars nachweisen konnte.

Forscherinnen und Forscher der Nasa haben die Farben von Earendel, dem bislang weit entferntesten erforschten Stern jemals, veröffentlicht. © NASA

„Diese Ursterne, die als Sterne der Population III bekannt sind, haben sich bisher den Beobachtern entzogen, könnten aber entdeckt werden, wenn sie durch Gravitationslinsen sehr stark vergrößert werden, wie im Fall des Earendel-Objekts“, so Zackrisson. Erste Erkenntnisse hätten damals ergeben, dass Earendel die 50-fache Masse unserer Sonne haben soll und auch millionenfach heller sei als die größten bekannten Sterne. Das Forscherteam habe die vorsichtige Hoffnung, dass dies ein Schritt in Richtung der eventuellen Entdeckung eines Sterns der allerersten Generation sein könnte.

Um den Faktor 4.000 vergrößert: Forschungsteam erforscht weit entferntesten Stern

Mithilfe des leistungsstärkeren James-Webb-Weltraumteleskops haben die Forscherinnen und Forscher noch mehr über den Stern und seine Galaxie erfahren. Aufgrund seiner günstigen Ausrichtung hinter einer Falte in der Raumzeit, die vom massiven Galaxienhaufen WHL0137-08 erzeugt wurde, sei es möglich gewesen, den Stern zu entdecken. Der Galaxienhaufen zwischen der Erde und Earendel sei so massiv, dass er das Gefüge des Weltraums selbst verformt, was einen Vergrößerungseffekt erzeugen würde, der es den Forschenden ermöglicht, wie durch ein Vergrößerungsglas durch den Galaxienhaufen zu blicken.

Dank des Weltraumteleskops haben die Forschenden erkennen können, dass Earendel nur als einzelner Lichtpunkt in den hochauflösenden Infrarotbildern zu erkennen ist, während andere Merkmale der Galaxie aufgrund des sogenannten Gravitationslinseneffekts mehrfach auftauchen. Deshalb glauben die Forschenden, dass der Stern um den Faktor 4.000 vergrößert zu erkennen ist, was seine Distanz zu Erde untermauern würde. Somit sei er der weit entfernteste Stern, dessen erstes Licht auf rund eine Milliarde Jahre nach dem Urknall ermittelt wurde.

Sternentstehungsregionen und etablierte Sternhaufen existieren in Heimatgalaxie von Earendel

Zudem sei es dem Forschungsteam gelungen, die Farben des Sternes und seiner Galaxie zu identifizieren und zu visualisieren. Aufgrund der Farben Earendels würden die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davon ausgehen, dass der Stern einen kleineren, kühleren und röteren Begleitstern haben könnte.

Die Aufnahmen des James-Webb-Teleskops, das zuletzt auch Hinweise auf dunkle Sterne verdichtete, zeigen auch die Sunrise Arc, die am stärksten vergrößerte Galaxie, die jemals in der ersten Milliarde Jahre des Universums entdeckt wurde und zugleich Heimatgalaxie von Earendel. Zu erkennen seien sowohl junge Sternentstehungsregionen als auch ältere etablierte Sternhaufen mit einem Durchmesser von nur 10 Lichtjahren. Die Region, in der Sterne entstehen, erscheint länglich und sei schätzungsweise weniger als fünf Millionen Jahre alt.

Daten von weit entferntesten Planeten ist ein Blick in die Vergangenheit

Das Forschungsteam stellte zudem fest, dass der etablierte Sternhaufen gravitativ gebunden sei und wahrscheinlich bis zum heutigen Tag bestehen könnte. Dies zeigt uns, wie die Kugelsternhaufen in unserer eigenen Milchstraße ausgesehen haben könnten, als sie vor 13 Milliarden Jahren entstanden. Ob Earendel heute noch existieren würde, sei jedoch unklar. Denn Lichtstrahlen, die heute bei uns ankommen würden, sind ein Blick in die Vergangenheit.

Seit der Entdeckung von Earendel habe das Webb-Teleskop weitere sehr weit entfernte Sterne entdeckt, allerdings keiner ganz so weit entfernt wie Earendel. Die Entdeckungen hätten der Sternphysik einen neuen Bereich des Universums und neue Themen für Wissenschaftler eröffnet, die das frühe Universum untersuchen, wo Galaxien einst die kleinsten erkennbaren kosmischen Objekte waren.