Mars-Forschung: Nasa-Rover „Curiosity“ liefert seit 10 Jahren bahnbrechende Daten

Von: Tanja Banner

Der Rover „Curiosity“ grüßt vom Mars. © NASA/JPL-Caltech/MSSS

Am 6. August 2012 landete der Nasa-Rover „Curiosity“ auf dem Mars. Seither versorgt er die Forschung zuverlässig mit bahnbrechenden Daten.

Pasadena – Seine Landung auf dem Mars hat vor zehn Jahren hohe Wellen geschlagen: Der Rover „Curiosity“ der US-Raumfahrtorganisation Nasa ist am 6. August 2012 im Gale-Krater auf dem Mars gelandet. Zuvor musste er durch „sieben Minuten des Schreckens“, die er bravourös überstand – der Arbeit auf dem roten Planeten stand nichts mehr im Wege. Im offiziellen Nasa-Sprech heißt der Rover „Mars Science Laboratory“, doch die wichtigsten Forschungsinstrumente der Nasa bekommen immer auch Namen, mit denen Laien etwas anfangen können. Deshalb: „Curiosity“, zu deutsch „Neugierde“.

Der Name steht für das, was die Nasa und auch andere Raumfahrtnationen antreibt, wenn sie den Mars und andere Himmelskörper erforschen. Beim roten Planeten ist es vor allem die Neugierde auf zwei Dinge: Gab (oder gibt?) es auf dem Mars Leben? Und wie hat der Mars einst sein Wasser und seine Atmosphäre verloren und wurde so unwirtlich, wie wir ihn heute kennen? Mit diesen Fragen im Gepäck – und einem Fokus auf der Frage nach früherem Leben – landete „Curiosity“ vor zehn Jahren auf dem Mars.

Mars: Vor zehn Jahren landete der Nasa-Rover „Curiosity“

Seitdem ist auf dem roten Planeten einiges passiert: Der Rover „Opportunity“, der damals noch aktiv war, ist zwischenzeitlich verstummt. Dafür hat die Nasa Nachschub geliefert: Der neue Rover „Perseverance“ soll den Mars gemeinsam mit dem Helikopter „Ingenuity“ erkunden, gleichzeitig soll der Lander „InSight“ das Planeteninnere sowie Marsbeben erforschen. Letzterer wird seinen Dienst vermutlich noch im Sommer 2022 quittieren, da die Solarpaneele verstaubt sind und nicht mehr genügend Energie produzieren können.

„Curiosity“ dagegen stört der Staub auf dem Mars nur bedingt: Der Rover wird von Radionuklidbatterien angetrieben, die im Gegensatz zu Solarpaneelen nicht vom Wetter abhängig sind und auch nicht so schnell Probleme mit Staub bekommen. Die Hauptmission von „Curiosity“ ist nach wie vor die Untersuchung, ob der Mars in der Lage war, Leben zu beherbergen – und ob er es immer noch ist. Dazu erforscht der Rover teilweise autonom seine Umgebung – er untersucht die Oberfläche und das Gestein auf dem roten Planeten, um Hinweise auf kohlenstoffhaltige organische Verbindungen zu finden. Auch die Suche nach Strukturen, die auf biologische Prozesse hindeuten, ist ein Teil der Arbeit des Rovers.

Nasa-Rover „Curiosity“ erforscht den Mars seit zehn Jahren

Zehn wissenschaftliche Instrumente hat er zu diesem Zweck an Bord. Das wichtigste und schwerste Instrument ist SAM (Sample Analysis at Mars), das sowohl Bodenproben als auch Gase aus der Atmosphäre analysieren kann. Außerdem sind verschiedene Kameras, ein Strahlungsmesser und weitere Instrumente mit dabei.

Mars-Rover Curiosity Offizieller Name Mars Science Laboratory Gewicht 900 kg Größe kompakter Kleinwagen Landung auf dem Mars 06.08.2012 Primärmission 687 Erdentage

Die wichtigsten wissenschaftlichen Funde von „Curiosity“ auf dem Mars:

Gab es Wasser auf dem Mars? Kurz nach der Landung fand „Curiosity" glatte, abgerundete Kieselsteine, die mindestens ein paar Kilometer flussabwärts in einem knöchel- bis hüfttiefen Fluss gerollt waren. Auch am Mount Sharp fand „Curiosity" Hinweise auf Wasser: Über 1000 Meter hatte sich Gestein ursprünglich als Schlamm am Boden einer Reihe von flachen Seen gebildet. Im Gale-Krater existierten Flüsse und Seen für eine Million Jahre oder länger.

War der Mars einst bewohnbar? „Curiosity" fand heraus, dass auf dem Mars einst die richtige Chemie herrschte, um lebende Mikroben zu unterstützen. Der Rover fand Schwefel, Stickstoff, Sauerstoff, Phosphor und Kohlenstoff – wichtige Bestandteile für das Leben – in einer Bodenprobe aus einer Region namens „Yellowknife Bay". Auch Tonmineralien und etwas Salz wurden dort entdeckt – ein Hinweis darauf, dass dort einst frisches, möglicherweise sogar trinkbares Wasser floss.

Gibt es organische Moleküle auf dem Mars? Das „Curiosity"-Instrument SAM hat auf dem Mars in mehreren Proben organische Moleküle entdeckt. Das bedeutet zwar nicht unbedingt, dass dort früher Leben existierte – es ist jedoch ein Zeichen dafür, dass die Grundbausteine für die Entstehung von Leben auf dem Mars vorhanden waren.

Gibt es Methan auf dem Mars? Methan kann von lebenden Organismen oder durch chemische Reaktionen produziert werden. Deshalb ist „Curiosity"s Fund von Methan in der Mars-Atmosphäre spannend: Durch welchen Prozess ist das Methan entstanden? Wodurch entstehen kurze und plötzliche Anstiege? Das SAM-Instrument hat einen zehnfachen Anstieg von Methan über einen Zeitraum von zwei Monaten beobachtet.

Was ist mit der Strahlung auf dem Mars? „Curiosity" misst mit einem speziellen Instrument die Strahlungswerte auf dem Mars. Dabei wurde festgestellt, dass zwei Arten von Strahlung potenzielle Gesundheitsrisiken für Astronaut:innen im tiefen Weltraum darstellen. Mithilfe der „Curiosity"-Daten sollen künftige menschliche Mars-Missionen sicherer gestaltet werden.

Was hat es mit der Mars-Atmosphäre auf sich? Das SAM-Instrument von „Curiosity" hat die Mars-Atmosphäre untersucht – die Messungen deuten darauf hin, dass der Mars einen Großteil seiner ursprünglichen Atmosphäre und seines Wasservorrats verloren hat. Dieser Verlust erfolgte offenbar durch den oberen Teil der Atmosphäre in den Weltraum.

Mars-Rover „Curiosity“ – Nasa hat schon einen Nachfolger geschickt

Zwar ist mit „Perseverance“ bereits der Nachfolger des „Curiosity“-Rovers auf dem Mars angekommen, doch „Curiosity“ wird die Arbeit deshalb nicht einstellen. Genau wie sein Vorgänger „Opportunity“ wird der Rover den Mars so lange erforschen, bis es nicht mehr geht. Wie der langlebige Rover „Opportunity“ (Einsatzdauer von 2004 bis 2018) zeigt, könnten für „Curiosity“ noch einige Jahre drin sein. (tab)

