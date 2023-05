„James Webb“-Teleskop entdeckt mysteriösen Wasserdampf um Exoplaneten

Von: Tanja Banner

Teilen

Mithilfe des „James Webb“-Weltraumteleskops entdeckt ein Forschungsteam Wasserdampf um einen Exoplaneten. Hat der Gesteinsplanet etwa eine Atmosphäre?

Baltimore – Das „James Webb“-Weltraumteleskop (JWST) blickt tief hinein ins Universum und entdeckt mit seinem Infrarot-Blick Dinge, die andere Teleskope vor ihm nicht entdecken konnten. Der neueste Fund des zehn Milliarden US-Dollar teuren Teleskops: JWST hat Wasserdampf um einen Gesteinsplaneten aufgespürt. Der Exoplanet namens GJ 486 b befindet sich 26 Lichtjahre von der Erde entfernt und umkreist einen roten Zwergstern einmal innerhalb von 1,5 Tagen.

Eigentlich ist der Exoplanet zu nah an seinem Stern, um sich in der habitablen Zone – der Region, in der flüssiges Wasser auf der Planetenoberfläche möglich ist – zu befinden. Auf seiner Oberfläche herrschen kochend heiße 430 Grad Celsius, der Planet ist also zu heiß, um bewohnbar zu sein. Trotzdem deutet die „Webb“-Beobachtung an, dass es dort Wasserdampf geben könnte – ein möglicher Hinweis auf eine Atmosphäre, die den Planeten umgibt.

„James Webb“-Teleskop findet Wasserdampf – ein Hinweis auf eine Atmosphäre?

Wasserdampf wurde außerhalb unseres Sonnensystems bisher nur bei Gasplaneten festgestellt. Können Forscher beweisen, dass es um GJ 486 b tatsächlich Wasserdampf gibt, wäre das eine wichtige Entdeckung. Immerhin könnten sie damit nachweisen, dass der Planet in vielerlei Hinsicht der Erde und dem Mars ähnelt. „Wasserdampf in einer Atmosphäre um einen heißen Gesteinsplaneten wäre ein großer Durchbruch für die Exoplaneten-Forschung“, erklärt deshalb auch Kevin Stevenson, der am „Webb“-Teleskop arbeitet. Er betont jedoch auch: „Wir müssen vorsichtig sein und sicherstellen, dass nicht der Stern der Übeltäter ist.“

Künstlerische Darstellung: Der Exoplanet GJ 486 b umkreist einen roten Zwergstern. © NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI), Leah Hustak (STScI)

Was der Wissenschaftler damit meint: Die Forschung weiß, dass in den kühleren Sonnenflecken auf unserer Sonne Wasserdampf vorkommt. Weil der rote Zwergstern, den GJ 486 b umkreist, kühler als unsere Sonne ist, könnte es dort noch mehr Wasserdampf in den Sonnenflecken geben – und ein solches Signal in den „Webb“-Daten könnte fehlinterpretiert werden als Wasserdampf, der den Planeten umgibt.

Signal deutet auf Wasser um Exoplaneten GJ 486 b hin

„Wir sehen ein Signal, und das ist mit ziemlicher Sicherheit auf Wasser zurückzuführen. Aber wir können noch nicht sagen, ob dieses Wasser Teil der Planetenatmosphäre ist, was bedeutet, dass der Planet eine Atmosphäre hat, oder ob wir nur eine Wassersignatur sehen, die vom Stern kommt“, erklärt Sarah Moran (Universität von Arizona) in einer Mitteilung. Moran ist Hauptautorin einer Studie zu dem Fund, die zur Publikation im Fachjournal The Astrophysical Journal Letters angenommen wurde.

Das Forschungsteam um Moran beobachtete mit dem „Webb“-Teleskop zwei sogenannte „Transite“ des Exoplaneten: Dabei zieht der Exoplanet vor seinem Stern vorbei, das Licht des Sterns wird durch die Atmosphäre des Planeten gefiltert und kann die Bestandteile der Atmosphäre verraten. „Wir haben keine Hinweise darauf gesehen, dass der Planet während seiner Transite Sternenflecken gekreuzt hat“, sagt Ryan MacDonald (University of Michigan) und betont: „Das bedeutet aber nicht, dass es nicht an anderer Stelle auf dem Stern Flecken gibt.“ Genau durch dieses Szenario könnte die Wassersignatur in die Daten des Planeten gekommen sein, weiß der Forscher.

Weltraum-Newsletter Abonnieren Sie den kostenlosen Weltraum-Newsletter und bleiben Sie auf dem Laufenden!

„James Webb“-Teleskop soll weitere Informationen über Exoplaneten liefern

Ist der Fund von Wasserdampf also tatsächlich ein Hinweis auf eine Atmosphäre des Exoplaneten? Die Forschung geht davon aus, dass eine Atmosphäre um einen heißen Planeten wie GJ 486 b dauerhaft Nachschub bekommen müsste – beispielsweise durch Dampf von Vulkanen. Um mehr über die potenzielle Atmosphäre um den Exoplaneten herauszufinden, soll „Webb“ den Himmelskörper erneut untersuchen. „Durch die Kombination mehrerer Instrumente wird sich feststellen lassen, ob dieser Planet eine Atmosphäre hat oder nicht“, erklärt Stevenson. (tab)