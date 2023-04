Das ist die Crew, die für die Nasa zum Mond fliegen soll

Von: Tanja Banner

2024 sollen erstmals wieder Menschen dem Mond nahekommen. Die US-Raumfahrtorganisation Nasa hat nun vorgestellt, wer bei der Mission „Artemis 2“ dabei ist.

Washington D.C. – Mehr als 50 Jahre sind vergangen, seit die letzten Astronauten den Mond betreten haben. Doch es sollen nicht die letzten Menschen auf dem Erdtrabanten gewesen sein: Die US-Raumfahrtorganisation Nasa arbeitet seit einigen Jahren daran, den Mond wieder zu betreten. Im Rahmen des „Artemis“-Programms wurde bisher bereits die neue Nasa-Rakete Space Launch System entwickelt, die im vergangenen Jahr die Raumkapsel „Orion“ auf einen Testflug um den Mond geschickt hat.

Beim nächsten Flug einer „Orion“-Kapsel um den Mond sollen Menschen an Bord sein, geplant ist er derzeit für das Jahr 2024. Nun hat die Nasa bekannt gegeben, wer dann in dem Raumschiff Platz nehmen soll. Es handelt sich um die Nasa-Astronautin Christina Koch, die Nasa-Astronauten Victor Glover und Reid Wiseman sowie um den kanadischen Raumfahrer Jeremy Hansen.

„Die Besatzung der ‚Artemis 2‘ steht für Tausende von Menschen, die unermüdlich daran arbeiten, uns zu den Sternen zu bringen. Dies ist ihre Crew, dies ist unsere Crew, dies ist die Crew der Menschheit“, erklärte der Nasa-Chef Bill Nelson bei der Vorstellung der Crew.

Die divers besetzte Crew – neben der Astronautin Koch ist mit Glover auch ein schwarzer Raumfahrer dabei – wären die ersten Menschen, die dem Mond seit der Mission „Apollo 17“ im Winter 1972 wieder nahekommen. Doch landen werden sie auf dem Erdtrabanten nicht, sie werden nicht einmal in eine Umlaufbahn um den Mond einschwenken. Geplant ist stattdessen ein einmaliger Flug um den Mond, dann geht es zur Erde zurück. Die Mission soll etwa zehn Tage dauern. Die Crew soll dabei alle Systeme der Raumkapsel überprüfen: Funktionieren sie mit einer Crew an Bord im Weltraum?

Diese Personen fliegen für die Nasa zum Mond

Christina Koch: 44 Jahre alt und Nasa-Astronautin seit 2013. Sie hat an Bord der Internationalen Raumstation ISS einen Rekord gebrochen: Keine Frau war länger am Stück im Weltall als sie (328 Tage). 2019 war sie Teil des ersten rein weiblichen Außenbordeinsatzes an der ISS.

Victor Glover: 46 Jahre alt, er ist seit 2013 Nasa-Astronaut. 2021 war er für 167 Tage an Bord der Internationalen Raumstation. Zuvor war er Pilot des ersten SpaceX-Flugs zur ISS. Glover war der erste schwarze Astronaut an Bord der ISS. Er wird Pilot der „Artemis 2“-Mission sein.

Reid Wiseman: 47 Jahre alt, er ist seit 2009 Nasa-Astronaut und hat bei seinem bisher einzigen Raumflug im Jahr 2014 165 Tage auf der ISS verbracht. Der frühere Kampfpilot der US Navy soll Kommandant der „Artemis 2“-Mission sein.

Jeremy Hansen: 47 Jahre alt, er ist seit 2009 Astronaut in Kanada. Die „Artemis 2“-Mission wird sein erster Raumflug sein. Allerdings hat Hansen im Unterwasserlabor „Aquarius“ gearbeitet und war Teil des „Caves“-Astronautentrainings der europäischen Raumfahrtorganisation Esa.