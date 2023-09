Golfbälle und Feuchttücher: Dieser Müll liegt seit mehr als 50 Jahren auf dem Mond

Eine Plakette, die an die Namen verstorbener Soldaten erinnert, wurde von der „Apollo 15“-Crew auf dem Mond hinterlassen. Auf der Plakette stehen die Namen Charles A. Bassett II, Pavel I. Belyayev, Roger B. Chaffee, Georgi Dobrovolsky, Theodore C. Freeman, Yuri A. Gagarin, Edward G. Givens Jr., Virgil I. Grissom, Vladimir Komarov, Viktor Patsayev, Elliot M. See Jr., Vladislav Volkov, Edward H. White II, und Clifton C. Williams Jr..

