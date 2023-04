Mini-Vibratoren gegen Verstopfung

Von: Pamela Dörhöfer

Verstopfungen: Nicht zu „können“, verursacht häufig ziemliche Bauchschmerzen. Betroffen sind vor allem Frauen. © imago images/Panthermedia

Vibratoren gegen Verstopfungen, das klingt ungewöhnlich. Aber eine Studie aus den USA bestätigt die Wirksamkeit und Sicherheit sich bewegender Kapseln im Darm.

Es dürfte wohl nur sehr wenige Menschen geben, die noch nie in ihrem Leben mit Verstopfung zu tun hatten. Kommt es nur ab und zu mal vor, so ist Obstipation, wie der medizinische Fachbegriff lautet, zwar unangenehm, aber weitgehend harmlos. Chronische Verstopfung hingegen kann sich negativ auf die Gesundheit auswirken und unter anderem zu Hämorrhoiden, Analrissen oder schlimmstenfalls Mastdarmvorfall führen. Sie sollte deshalb behandelt werden.

Wenn eine Umstellung der Ernährung hin zu mehr Ballaststoffen und mehr Bewegung nicht hilft oder der innere Schweinehund einem solchen Lebenswandel partout im Wege steht, wird häufig zu Abführmitteln gegriffen. Diese können zwar kurzfristig Erleichterung verschaffen, indem sie den Stuhl aufweichen und/oder die Eigenbewegung des Dickdarms anregen, sind aber nicht ohne Nebenwirkungen und nehmen zudem oft einen negativen Einfluss auf die Darmflora. Eine dauerhafte Lösung stellen solche Medikamente – sogenannte Laxantien – deshalb nicht dar.

In den USA ist gegen chronische Verstopfung im Sommer 2022 ein neues Mittel zugelassen worden, das nicht pharmakologisch wie ein Medikament wirkt. Es handelt sich vielmehr um kleine vibrierende Kapseln aus Kunststoff zum Einnehmen, die den Dickdarm von innen heraus auf mechanische Weise aktivieren sollen, gänzlich ohne Chemie. Ein US-Forschungsteam der Augusta University in Georgia, des Weill Cornell Medical College Houston, der University of Michigan und des Beth-Israel-Hospitals in Boston hat die Wirksamkeit und Sicherheit der Mini-Vibratoren bei chronischer Verstopfung nun in einer doppelblinden, Placebo-kontrollierten klinischen Phase-3-Studie belegt. Doppelblind bedeutet, dass weder die Teilnehmenden noch die Ärztinnen und Ärzte wissen, wer welche Therapie erhält.

An der Studie nahmen 269 Frauen und 43 Männer mit chronischer Verstopfung teil, was in etwa der Verteilung dieses lästigen Leidens auf die Geschlechter im alltäglichen Leben entspricht. Eine Gruppe schluckte über die Dauer von acht Wochen an jeweils fünf Tagen pro Woche einmal täglich eine Vibrationskapsel, die andere Gruppe eine Placebokapsel. Tatsächlich soll die Einnahme der Mini-Vibratoren im Vergleich zu Placebo „signifikant größere Verbesserungen“ gebracht haben, schreiben die Autor:innen der Studie. Das betraf die typischen Probleme mit hartem Stuhl und das Pressen ebenso wie die allgemeine Lebensqualität, die durch die Verstopfung an sich und die damit einhergehenden Beschwerden wie Bauchschmerzen und Druckgefühl stark beeinträchtigt sein kann. Die Nebenwirkungen werden als „mild“ beschrieben und sollen ausschließlich den Magen-Darm-Trakt betroffen haben. Zudem seien sie bei beiden Gruppen ähnlich ausgefallen, mit dem Unterschied, dass elf Prozent der Patientinnen und Patienten, die die „echten“ Kapseln schluckten, über „ein leichtes Vibrationsgefühl“ berichteten. Aber es habe niemand die Studie abgebrochen, heißt es.

Die Darmvibratoren werden deshalb von den Wissenschaftler:innen als „sicher und gut verträglich“ eingestuft. Ihre Studie ist im Fachmagazin „Gastroenterology“ erschienen.

Die Mini-Vibratoren sind zweieinhalb Zentimeter lang, haben eine latexfreie Kunststoffhülle und sehen aus wie eine ganz normale Kapsel zum Einnehmen. Sie werden vor dem Schlafengehen geschluckt und gelangen dann über die Nacht in den Dickdarm. Sie sind so programmiert, dass sie morgens und mittags aktiv werden und anfangen zu vibrieren. Diese „Vibrationssitzungen“ dauern jeweils zwei Stunden. Es ruckelt dabei aber nicht durchgängig im Darm, vielmehr wechseln sich jeweils drei Sekunden anhaltende Simulationen mit jeweils 16-sekündigen Ruhepausen ab. Wenn beide Sitzungen absolviert sind, schalten die Kapseln sich automatisch ab und werden mit dem Darminhalt auf natürlichem Wege ausgeschieden (während sich das Placebo im Magen-Darm-Trakt auflöste).

Gegenüber dem Wissenschafts-Nachrichtenportal „Science Daily“ nennt Studienautor Satish Rao, Direktor für Neurogastroenterologie und des Zentrums für klinische Forschung zur Gesundheit des Verdauungssystems am Medical College of Georgia und der Augusta University, die Vorteile der Mini-Vibratoren: „Erstens ist ein Gerät, eine nicht-pharmakologische Behandlung, kein Medikament. Zweitens wirkt es direkt im Dickdarm, dem Zielbereich, wo es die Muskeln in der Dickdarmwand anregt, ihre Arbeit zu verrichten.“

Laut „Science Daily“ sehen Rao und seine Kolleg:innen Hinweise, dass die Aktivierung des Dickdarms „auch im Gehirn erkannt werden kann“. Das könne im Laufe der Zeit dazu beitragen, dass der Darm auch ohne „zusätzliche Aufforderung“ durch die vibrierenden Kapseln seine Arbeit wieder von alleine verrichtet und „normaler funktioniert“.

Wie Rao sagt, sollen die Kapseln in Zukunft noch verbessert werden. Die nächsten Schritte seien eine „Personalisierung“: „Die Tatsache, dass das Gerät programmierbar ist, bedeutet, dass unter der Obhut eines Gastroenterologen der Zeitpunkt und die Dauer der Behandlung für eine Person optimiert werden können“, heißt es in „Science Daily“. Dabei könnten sogar die persönlichen Essenszeiten berücksichtigt werden. Diese Flexibilität lege zudem nahe, dass das Prinzip vibrierender Kapseln sich auch auf andere Organe übertragen ließe, etwa auf den Magen. Dort könne es möglicherweise bei Gastroparese helfen, einer schmerzhaften Erkrankung, bei der sich der Magen nicht ausreichend entleeren und die Nahrung nicht richtig oder zu langsam in den Dünndarm bringen kann.

In Europa sind die vibrierenden Kapseln gegen Verstopfung bislang noch nicht zugelassen.

Link zur Studie : https://t1p.de/xzcva