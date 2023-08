Massive Explosion auf Komet 12P/Pons–Brooks – Er hat jetzt „Hörner“

Von: Tanja Banner

Der Komet 12P/Pons-Brooks nähert sich der Sonne und wird explosionsartig heller. Seine neue Form erinnert manche an Hörner, andere an den „Millennium-Falken“.

München – Der Komet 12P/Pons-Brooks benötigt 71 Jahre für eine Umrundung der Sonne. Derzeit nähert er sich auf seiner Umlaufbahn wieder der Sonne – und auch der Erde – an und ist so in das Visier von Astronomen geraten. Die konnten am 20. Juli etwas Faszinierendes beobachten: Einen Ausbruch des Kometen, bei dem dieser etwa 100 Mal heller wurde. Es wurden bereits mehrere solcher Ausbrüche des Kometen 12P/Pons-Brooks beobachtet, allerdings liegt der letzte bereits fast 70 Jahre zurück.

Bei 12P/Pons-Brooks handelt es sich um einen kryovulkanischen Kometen. Wie alle anderen Kometen besteht er aus einer Mischung aus Eis, Staub und Gas und ist von einer Gaswolke umgeben, die „Koma“ genannt wird. Im Fall von 12P ist jedoch eines anders als bei den meisten bekannten Kometen: In seinem Inneren sammeln sich Gas und Eis an und lassen den Kometen heftig explodieren. Durch große Risse schießt das sogenannte Kryomagma hinaus ins Weltall.

Name: 12P/Pons-Brooks Typ: Komet vom Halley-Typ Umlaufzeit: 71 Jahre Entdeckung: 1812 von Jean-Louis Pons, 1883 von William Robert Brooks wiederentdeckt

Komet 12P/Pons-Brooks ist nach der Explosion deutlich heller

Die Veränderung ist im Weltall deutlich zu sehen, da der Komet nun viel heller erscheint. Kein Wunder: Seine Koma reflektiert durch das freigesetzte Gas und Eis mehr Sonnenlicht. Auch die scheinbare Form des Kometen hat sich durch die Explosion verändert. Er hat jetzt eine Hufeisen-Form, manche Forscher sprechen auch von der Form des „Millennium-Falken“ aus „Star Wars“, berichtet das Portal ScienceAlert.

Der Ausbruch am 20. Juli wurde vom Amateurastronomen Elek Tamás vom ungarischen Harsona Observatory entdeckt. Später wurde er vom Projekt „Comet Chasers“ bestätigt. Bei seinem Ausbruch hat der Komet 12P/Pons-Brooks wahrscheinlich zehn Milliarden Kilogramm Staub und Eis ins Weltall geschleudert, schätzt die Astronomin Carrie Holt gegenüber dem Scientific American. Die aktuelle Form des Kometen nennt Holt „ziemlich eigenartig“. Sie ist überzeugt: Weitere Beobachtungen sollten helfen, die ungewöhnlichen „Hörner“ des Kometen zu erklären.

Komet 12P/Pons-Brooks nähert sich der Sonne und der Erde

Derzeit befindet sich der Komet auf dem Weg in Richtung Sonne und Erde. Am 21. April 2024 erreicht er die sonnennächste Position seiner Umlaufbahn, am 2. Juni 2024 kommt er der Erde am nächsten. Dann sollte er auch für Personen ohne Teleskop am Himmel zu sehen sein – möglicherweise mit bloßem Auge, auf jeden Fall aber mit einem kleinen Fernglas.

Kometen sind „schmutzige Schneebälle“, bestehend aus Eis, Staub und Gas. (Symbolbild) © IMAGO/Kyodo News

Momentan sieht das noch anders aus: „Im Moment ist er nur mit einem Teleskop an einem schönen, dunklen Ort zu sehen, aber um die Zeit der Sonnenfinsternis im nächsten April wird er hell genug sein, um ihn mit einem Fernglas vom eigenen Garten aus zu finden, selbst wenn man in einem Vorort wohnt“, erklärt Edward Gomez vom Las Cumbres Observatory in Wales gegenüber ScienceAlert. Wenn der Komet der Erde näher kommt, wird er wärmer – und möglicherweise gibt es dann weitere Explosionen. „Kometen sind bekannt dafür, dass sie unberechenbar sind“, betont der Astronom Gianluca Masi. „Vielleicht sehen wir mehr Feuerwerk.“ (tab)

Anfang 2023 konnte man in Deutschland den Kometen C/2022 E3 (ZTF) beobachten, im Sommer 2020 war der Komet „Neowise“ sogar mit bloßem Auge zu sehen.