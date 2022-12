Tsunami auf dem Mars reichte bis zur Landestelle zweier Nasa-Sonden

Von: Tanja Banner

Teilen

Auf dem Mars ist vor 3,4 Milliarden Jahren ein Asteroid in einem Ozean eingeschlagen. Es entstand ein Mega-Tsunami. (Archivbild) © imago images/ZUMA Wire

Forschende finden auf dem Mars den Krater, dessen Entstehung einen Mega-Tsunami auslöste. Er erinnert an ein einschneidendes Ereignis auf der Erde.

Tucson – Der Mars war früher zeitweise ein feuchter Planet, teilweise war er gar von einem Ozean bedeckt, sagt die neueste Forschung. Vor etwa 3,4 Milliarden Jahren traf ein Asteroid oder Komet einen Ozean auf dem Mars und löste einen gewaltigen Tsunami aus. Nun haben Forschende den Einschlagskrater entdeckt und konnten so weitere Informationen über den eingeschlagenen Himmelskörper ermitteln.

Bisher wusste die Forschung nur, dass auf der Nordhalbkugel des Mars ein Asteroid oder Komet in einem flachen Ozean eingeschlagen ist, woraufhin ein Mega-Tsunami entstand. Forschende um Alexis Rodriguez vom Planetary Science Institute in Arizona haben nun die Daten verschiedener Mars-Orbiter kombiniert, um den Einschlagskrater zu finden. Dabei stießen sie auf einen Krater, der einen Durchmesser von etwa 110 Kilometern hat und sich in der nördlichen Region des Mars befindet, die einst von einem Ozean bedeckt gewesen sein muss.

Mars: Asteroiden-Einschlag hat Mega-Tsunami ausgelöst

Der Krater namens „Pohl“ muss vor etwa 3,4 Milliarden Jahren entstanden sein, folgern die Forschenden nach der Untersuchung des Kraters und der ihn umgebenden Steinformationen. Die entsprechende Studie wurde im Fachjournal Scientific Reports veröffentlicht. „Pohl ist unseren Daten zufolge der einzige Krater, der nach seiner regionalen Stratigrafie den Mega-Tsunami ausgelöst haben könnte“, schreiben die Autorinnen und Autoren in ihrer Studie. Die Stratigrafie (Schichtenkunde) ist ein Teilbereich der Geologie, in der es um die Untersuchung von Schichtungen und ihre zeitliche Zuordnung geht.

Diese Dinge wurden auf dem Mars entdeckt – sie gehören dort nicht hin Fotostrecke ansehen

Auch auf den Asteroiden oder Kometen, der damals den Mars getroffen hat, können die Forschenden nach dem Fund des Kraters Rückschlüsse ziehen. Dazu simulierten sie Asteroiden- und Kometeneinschläge in der Mars-Region, um herauszufinden, wie ein Himmelskörper beschaffen sein muss, um einen Krater der Größe von „Pohl“ zu schlagen.

Großer Asteroid hat vor 3,4 Milliarden Jahren den Mars getroffen

Dabei gingen die Forschenden von verschiedenen Annahmen aus: War der Meeresboden, auf den der Asteroid oder Komet traf, sehr fest und dicht, hätte der Asteroid etwa neun Kilometer groß sein müssen, um einen passenden Krater zu erzeugen. Bei seinem Einschlag wäre eine Energie von rund 13 Millionen Megatonnen TNT freigesetzt worden. War der Meeresboden dagegen eher weich und nachgiebig, hätte ein etwa drei Kilometer großer Asteroid ausgereicht, um den „Pohl“-Krater zu schlagen. Dabei wäre die Energie von rund 0,5 Millionen Megatonnen TNT freigesetzt worden, so die Forschenden.

Beide möglichen Asteroiden-Einschläge hätten einen „Mega-Tsunami“ ausgelöst, heißt es in der Studie. Die Welle des Tsunamis hätte der Studie zufolge bei dem kleineren Asteroiden eine Höhe von bis zu 250 Meter erreicht. Bis zu 1500 Kilometer von der Einschlagstelle entfernt wäre der Tsunami noch spürbar gewesen – und auch die Landeplätze der Nasa-Sonden „Viking“ und „Pathfinder“ könnte er erreicht haben. Es ist also möglich, dass Forschende auf den ersten Bildern vom Mars im Jahr 1976 bereits Hinweise auf den Mega-Tsunami sahen, sie jedoch nicht als solche erkannten.

Asteroiden-Einschlag auf dem Mars erinnert an Aussterben der Dinosaurier

Der Asteroiden- oder Kometen-Einschlag auf dem Mars erinnert frappierend an den wohl bekanntesten Asteroiden-Einschlag auf der Erde: vor 66 Millionen Jahren traf ein Asteroid die Erde und schlug auf der Halbinsel Yucatán bei Mexiko einen Krater mit einem Durchmesser von etwa hundert Kilometern. Auch hier traf der Asteroid einen Ozean, der etwa 200 Meter tief war – der Einschlag führte zu einem Tsunami mit 200 Meter hohen Wellen und löste ein monatelanges „Mega-Erdbeben“ aus. Die bekannteste Auswirkung des Asteroiden-Einschlags auf der Erde war jedoch eine andere: Er war für das Aussterben der Dinosaurier und zahlreicher anderer Tier- und Pflanzenarten verantwortlich. (tab)

Weltraum-Newsletter Abonnieren Sie den kostenlosen Weltraum-Newsletter und lassen Sie sich zweimal im Monat über die neuesten Nachrichten rund um Astronomie und Raumfahrt informieren.