Wann landen die ersten Menschen auf dem Mars? Das sagt Elon Musk

Von: Tanja Banner

Wenn die ersten Menschen auf dem Mars landen, könnten sie in einem „Starship“ von SpaceX und Elon Musk sitzen. (Künstlerische Darstellung) © imago/ZUMA Press

Der Mars soll der erste fremde Planet sein, auf dem Menschen landen. Doch wann ist es so weit? SpaceX-Chef Elon Musk hat eine ehrgeizige Antwort.

Hawthorne – Der Mars ist der Nachbarplanet der Erde und der Planet, der bisher von den meisten Raumfahrtmissionen – wie etwa den Rovern „Curiosity“ oder „Perseverance“ – erkundet wurde. Doch Menschen haben bisher noch keinen Fuß auf den Planeten gesetzt. Das soll sich ändern. Dieser Meinung ist nicht nur die US-Raumfahrtorganisation Nasa, die es sich zum Ziel gesetzt hat, zuerst wieder Menschen auf dem Mond landen zu lassen und diesen dann als „Sprungbrett“ zum Mars zu nutzen. Auch Elon Musk möchte Menschen zum roten Planeten bringen – diese Vision ist einer der Hintergründe, warum der Milliardär vor zwanzig Jahren das Raumfahrtunternehmen SpaceX gegründet hat.

Doch wann ist es endlich so weit, wann werden die ersten Menschen den Mars betreten? Die Nasa nennt auf ihrer Website kein konkretes Datum, dort findet man nur heraus, dass astronautische Missionen zum Mars in den 2030er Jahren beginnen und in einer „Landung auf der Oberfläche gipfeln“ sollen. Grund für die Zurückhaltung der Nasa ist, dass die Mars-Missionen direkt mit der nächsten Mondlandung zusammenhängen – und deren Datum wurde bereits mehrfach nach hinten verschoben. Derzeit ist die nächste Mondlandung für frühestens 2025 geplant.

Wann landen Menschen auf dem Mars? Nasa bleibt vage, Elon Musk hat eine Antwort

Im Gegensatz zur vorsichtigen Nasa gibt SpaceX-Chef Elon Musk bei der Frage nach Terminen in der Regel eine Antwort – auch wenn Termine, die der Milliardär ankündigt, erfahrungsgemäß nur selten eingehalten werden. Auch zur Frage, wann die ersten Menschen auf dem Mars landen werden, hat Musk eine Antwort parat: 2029, schrieb er auf Twitter als Antwort auf die Frage.

Sechzig Jahre nach der ersten Mondlandung, die im Juli 1969 stattfand, sollen nach Ansicht von Elon Musk also die ersten Menschen den Mars betreten. Vollkommen unrealistisch ist das nicht: Musk und sein Unternehmen SpaceX arbeiten derzeit an einer Kombination aus Rakete („Super Heavy“) und Raumschiff („Starship“) – die Kombination, die ebenfalls den Namen „Starship“ trägt, soll es der Menschheit künftig ermöglichen, den Mars zu besiedeln. Die Entwicklung des „Starship“ schreitet voran, doch bisher gab es noch keinen orbitalen Testflug des Raumschiffs. Diesen hat Musk für frühestens Mai 2022 angekündigt.

Elon Musk will mit „Starship“ Menschen zum Mars schicken – und für die Nasa zum Mond

Auch wenn es so klingen mag: Das „Starship“ ist kein Spleen eines Multimilliardärs, sondern ernstzunehmende Raumfahrt. Die Nasa hat im vergangenen Jahr den Auftrag zum Bau einer Mondlandefähre für die nächste Mondlandung an SpaceX vergeben – das „Starship“ wird also vor dem Mars erst einmal den Mond besuchen. Doch das Ziel, den Mars zu besiedeln, hat Musk nie aus den Augen verloren. Früh erkannte er, dass für die Erfüllung seiner Vision Raketenstarts günstiger werden müssten. SpaceX arbeitete also an wiederverwendbaren Raketen und hat mittlerweile eine ganze Flotte von gebrauchten Raketenboostern, die erneut zum Einsatz kommen können. Erst kürzlich hat das Unternehmen einen Booster zum zwölften Mal verwendet.

Diese Wiederverwertbarkeit macht Raketenstarts günstiger und hat die Raumfahrt-Branche umgekrempelt. Während SpaceX bisher nur die erste Raketenstufe, den Booster, der „Falcon 9“-Rakete wiederverwendet, soll das Recycling beim „Starship“ noch viel weiter gehen: Die Kombination aus Rakete und Raumschiff soll komplett wiederverwendbar sein. Das soll die Preise senken, die bei der Nasa durchaus in astronomische Höhen steigen können: Ein Start der Nasa-Schwerlastrakete SLS, die das Raumschiff „Orion“ in Richtung Mond transportieren wird, wird mit 4,1 Milliarden US-Dollar veranschlagt.

SpaceX-Chef Elon Musk will in Zukunft den Mars besiedeln. (Archivbild) © Miguel Roberts/dpa

Wird SpaceX 2029 die ersten Menschen auf den Mars bringen?

Bleibt eine letzte Frage: Wird es Elon Musk und SpaceX gelingen, 2029 die ersten Menschen auf dem Mars landen zu lassen? Auszuschließen ist das nicht, schließlich ist die Entwicklung des Raumschiffs bereits vorangeschritten. Doch auf dem Weg zum Mars gibt es noch weitere Hürden, die viel mit den Menschen, die an Bord sein werden, zu tun haben:

Die Reise zum Mars dauert sehr lang (für Hin- und Rückflug mit Aufenthalt auf dem Mars werden derzeit etwa 400 bis 450 Tage angenommen). Die ganze Zeit wären die Menschen an Bord in einer sehr beengten Umgebung und mit nur wenigen Menschen „eingesperrt“ – das kann an die Psyche gehen.

Die gesundheitlichen Probleme, die die Schwerelosigkeit mitbringt, können sich bei einem so langen Aufenthalt im All summieren – beispielsweise baut die Knochenmasse ab.

Die Reise ist gefährlich – unter anderem wegen der kosmischen Strahlung, der die Reisenden zum Mars ausgesetzt wären, aber auch, weil der Mars keine lebensfreundliche Umgebung ist.

Elon Musk und seine Ankündigungen: SpaceX überzieht Termine in aller Regel

Zuletzt darf man nicht außer Acht lassen, dass Elon Musk zwar sehr schnell darin ist, Termine anzukündigen – sie jedoch so gut wie nie einhalten kann. 2011 verkündete Musk per Pressemitteilung, dass sein Unternehmen mit Unterstützung der Nasa im Jahr 2014 Menschen ins All transportieren werde – erst im Jahr 2020 konnte SpaceX Vollzug melden.

Auch wenn es um den Mars geht, hat Musk bereits einige Ankündigungen nicht einhalten können: So hatte er im Frühjahr 2016 angekündigt, dass eine SpaceX-Raumkapsel im Jahr 2018 einen ersten unbemannten Flug zum Mars unternehmen werde, ab 2024 sollten Menschen zum roten Planeten fliegen können.

Später ruderte das Unternehmen zurück und verschob den ersten Flug zum Mars auf 2020. Ende 2020 erklärte Musk bei einer Veranstaltung: „In sechs Jahren wird es uns möglich sein, Menschen auf den Mars zu bringen. Wenn wir etwas Glück haben, klappt es vielleicht sogar schon in vier Jahren“. Bis heute hat noch nicht einmal ein unbemannter SpaceX-Flug zum Mars stattgefunden. (tab)