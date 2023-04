Weltgrößte Rakete „Starship“: SpaceX und Elon Musk äußern sich zu Start-Datum

Von: Tanja Banner

Die SpaceX-Schwerlastrakete „Starship“ auf ihrem Startplatz in Texas. (Archivbild) © Imago/SpaceX

Die Schwerlastrakete „Starship“ von SpaceX soll noch im April zu einem ersten Orbitalflug aufbrechen. Ein bestimmtes Datum wird von Elon Musk offenbar favorisiert.

Update vom Dienstag, 11. April 2023: Der Start der Schwerlastrakete „Starship“ von SpaceX könnte bereits in der kommenden Woche bevorstehen. Das deutet SpaceX-Chef Elon Musk auf Twitter an. Am Montag (10. April) schrieb er dort: „Starship-Start tendiert Richtung Ende der dritten Aprilwoche“. Das befeuert die Gerüchte und Mutmaßungen rund um den 20. April als Termin für den Jungfernflug der großen Rakete. Der Tag gilt als inoffizieller „Welt-Cannabis-Tag“, Musk hatte bereits mehrfach indirekt angedeutet, dass der lange erwartete „Starship“-Tag an diesem Datum stattfinden könnte. Bisher muss SpaceX allerdings noch auf die behördliche Genehmigung durch die US-Flugbehörde FAA warten.

Wenn das „Starship“ mutmaßlich im April noch erstmals abhebt, wird es zur leistungsstärksten Rakete mit einem Startschub von mehr als 7700 Tonnen. Die neue Nasa-Rakete SLS, die im vergangenen Jahr die „Orion“-Raumkapsel zum Mond brachte, hat nur etwa halb so viel Schub. Die SpaceX-Schwerlastrakete ist außerdem die größte je gebaute Rakete mit 119 Metern Höhe. Das SLS hatte nur 98 Meter Höhe, die Mondrakete „Saturn V“ war etwa 110 Meter hoch.

„Starship“: Start der Riesenrakete „Ende der dritten April-Woche“ erwartet

Update vom Freitag, 7. April 2023: Wann wird die neue Riesenrakete „Starship“ von SpaceX zum ersten Orbitalflug starten? Das Unternehmen von Elon Musk hat sich erstmals zu dem Thema zu Wort gemeldet und zwar keinen genauen Termin, aber immerhin einen Zeitraum bekannt gegeben: Das Team arbeite daran, in der kommenden Woche eine Probe des Starts zu machen, gefolgt vom ersten Flug etwa eine Woche später – „vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung“, wie SpaceX auf Twitter schreibt.

Der erste Orbitalflug des „Starship“ wird also nicht vor dem 17. April 2023 stattfinden. Einige Beobachtende von SpaceX-Chef Elon Musk vermuten, dass dieser den 20. April als Tag für den Start anpeilt – der Tag gilt als inoffizieller „Welt-Cannabis-Tag“. Seit Musk in einem Video-Podcast Cannabis rauchend zu sehen war, kokettiert er immer wieder mit seinem Ruf – und twittert auch schon einmal ohne Zusammenhang die Zahl „420“, die in den USA als Code für das Rauchen von Cannabis steht.

„Starship“ von SpaceX könnte im April erstmals starten

Erstmeldung vom Dienstag, 4. April 2023: Boca Chica Village – Die astronautische Raumfahrt nimmt an Fahrt auf und Elon Musk hat daran einen großen Anteil. Der exzentrische Milliardär hat mit seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX zuletzt im November 2020 für ordentlich Wirbel gesorgt: Damals hatte SpaceX erstmals eine vierköpfige Crew an Bord einer „Crew Dragon“-Raumkapsel zur Internationalen Raumstation (ISS) transportiert. Und damit eine lange Durststrecke für die US-Raumfahrtorganisation Nasa beendet: Seitdem sind die USA wieder in der Lage, selbst Astronautinnen und Astronauten ins Weltall zu befördern – die Abhängigkeit von den russischen Sojus-Kapseln ist Geschichte.

Nun steht SpaceX vor einem ähnlich wichtigen Schritt: Im Laufe des Monats April soll das „Starship“ des Unternehmens erstmals starten. Es handelt sich dabei um eine Schwerlastrakete, bestehend aus zwei Teilen: Auf der ersten Raketenstufe namens „Super Heavy“ sitzt die Oberstufe, ein Raumschiff namens „Starship“. Beide Teile sind aus Edelstahl gefertigt und sollen komplett wiederverwendbar sein. Geplant ist, dass das „Starship“ in Zukunft Menschen und Fracht zum Mond und zum Mars befördert.

„Starship“ von Elons Musks SpaceX soll im April ersten Orbitalflug absolvieren

Doch erst einmal muss das „Starship“ zeigen, was es kann – bisher wurden zwar zahlreiche Tests durchgeführt, doch einen Orbitalflug hat das Raumschiff noch nicht absolviert. Seit vielen Monaten arbeitet SpaceX an diesem Projekt, das nun offenbar auf die Zielgerade geht. Im März hatte Elon Musk erklärt, der Jungfernflug des „Starship“ sei für die dritte April-Woche geplant. Doch wie SpaceX-Beobachtende berichten, gibt es Anzeichen dafür, dass der erste Orbitalflug der riesigen Rakete früher kommen könnte.

Bereits seit einigen Tagen steht das „Starship“ auf seinem Startplatz auf dem Startplatz von SpaceX in Boca Chica Village in Texas. Für den Zeitraum vom 6. bis 12. April gibt es Warnungen für den Schiffsverkehr in der Region, wie der Satellitenbeobachter Marco Langbroek schreibt. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass der Jungfernflug in diesem Zeitraum geplant ist. Doch noch wartet SpaceX auf eine Startlizenz von der US-Luftfahrtbehörde FAA, weshalb Beobachtende davon ausgehen, dass SpaceX nicht die ersten Tage des Startfensters anvisiert.

Gerüchte verfestigen sich: „Starship“-Start am 10. oder 11. April?

Wie das Portal ArsTechnica berichtet, scheinen der 10. oder 11. April mögliche Starttermine zu sein – immerhin habe die US-Raumfahrtorganisation Nasa für diese Tage ein spezielles Flugzeug für die Beobachtung des Testflugs reserviert. Die Nasa hat ein großes Interesse am „Starship“, weil sie das Raumschiff als Mondlandefähre für die nächste Mondlandung ausgewählt hat.

Doch vor dem Flug zum Mond steht der orbitale Testflug: Nach dem Start in Texas soll die Rakete Richtung Osten fliegen, über den Golf von Mexiko. Die erste Raketenstufe soll bei diesem ersten Flug ins Meer stürzen und keine weitere Rolle spielen, denn der Fokus liegt auf dem Flug. Nachdem sich die Oberstufe des „Starships“ vom Booster getrennt hat, soll sie nahezu Orbitalgeschwindigkeit (etwa 28.000 km/h) erreichen und die Erde einmal fast komplett umrunden, um anschließend über dem Pazifik wieder in die Erdatmosphäre einzutreten. Geplant ist eine Wasserung des „Starship“ im Pazifik, nördlich von Hawaii.

Name: Starship 1. Stufe: Booster (Super Heavy) 2. Stufe: Raumschiff (Starship) Gesamthöhe: 119 Meter Nutzlast: mehr als 100 Tonnen (nach Auftanken im Erdorbit) Ziele: u.a. Mond, Mars

Elon Musk: Start des „Starship“ von SpaceX hat 50-prozentige Erfolgschance

Elon Musk geht eigenen Angaben zufolge davon aus, dass das „Starship“ eine 50-prozentige Erfolgschance beim ersten Start haben wird. In Boca Chica Village baut SpaceX mehrere „Starship“-Prototypen, die in relativ kurzen Zeitabständen starten sollen. „Ich denke, wir haben hoffentlich eine Chance von etwa 80 Prozent, dieses Jahr die Erdumlaufbahn zu erreichen“, betonte Musk Anfang März auf der Morgan-Stanley-Konferenz.

Gelingt der Start, wird SpaceX erneut für ordentlichen Wirbel in der Raumfahrt sorgen: Das „Starship“ bietet Platz für bis zu 100 Personen, der Startschub ist doppelt so hoch wie der der Nasa-Rakete „Space Launch System“ (SLS), die im vergangenen Jahr eine Raumkapsel auf den Weg um den Mond geschickt hat. Mehr als 100 Tonnen Nutzlast soll das „Starship“ zum Mond oder Mars befördern können – wenn es im Erdorbit aufgetankt wird, was ebenfalls geplant ist. In nicht allzu ferner Zukunft soll die Schwerlastrakete Elon Musks großen Traum verwirklichen: Die Kolonialisierung des Mars – Musk hatte das Unternehmen vor mehr als 20 Jahren gegründet, um die Menschheit zu einer „multiplanetaren Spezies“ zu machen. (tab)