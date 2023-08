Geringes Einkommen als Krebs-Risikofaktor

Von: Pamela Dörhöfer

Krebs-Untersuchung in einem modernen MRT-Gerät. Imago © Imago

Soziale Ungleichheiten wirken sich auf die Zahl der Neuerkrankungen und die Überlebensrate aus. Das zeigt eine Studie des Deutschen Krebsforschungszentrums.

Rauchen, Alkohol, Übergewicht, chronische Entzündungen, Bewegungsmangel, Umweltgifte: Für Krebs sind mittlerweile etliche Risikofaktoren bekannt. Längst weiß man, dass es nicht nur die Genetik oder Pech ist, wenn sich ein bösartiger Tumor entwickelt – und dass die Krankheit in vielen Fällen zu vermeiden wäre. Dass auch die soziale Situation und das Einkommen eine Rolle spielen können, wurde bislang im Zusammenhang mit Krebs weniger thematisiert – auch wenn es eigentlich nahe liegt. So gibt es beispielsweise innerhalb Europas große Unterschiede bei der Krebssterblichkeit; in Bulgarien etwa ist sie wesentlich höher als in Deutschland. Aber auch innerhalb Deutschlands existieren große regionale Unterschiede, wie nun eine aktuelle Studie des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg (DKFZ) zeigt.

Das Erfreuliche zuerst: Insgesamt sinken die „altersstandardisierten Krebs-Neuerkrankungsraten“ in Deutschland seit 2007. (Zur Erklärung: Altersstandardisierung ist ein Verfahren, um Daten aus verschiedenen Regionen vergleichen zu können, ohne dass es zu Verzerrungen kommt, weil die Altersstrukturen nicht die gleichen sind.) Aber es profitieren nicht alle Menschen gleichermaßen von diesem positiven Trend: So sind die Krebs-Neuerkrankungen in benachteiligten Regionen deutlich weniger stark zurückgegangen als in wohlhabenderen Gebieten.

Armut und Krebs: Folgen sozialer Ungleichheit

Soziale Ungleichheiten können sich bei Krebs auf mehrenen Ebenen auswirken: Das fängt an mit der Ernährung und dem Lebensstil insgesamt, der Aufgeklärtheit über Risikofaktoren, setzt sich damit fort, wie häufig Untersuchungen zur Früherkennung wahrgenommen werden – und kann letztlich auch den Erfolg einer Behandlung betreffen: Wer sich nicht in einem spezialisierten Zentrum, sondern in einem Krankenhaus mit weniger Erfahrung bei der Krebstherapie behandeln lässt, hat unter Umständen schlechtere Aussichten auf Heilung.

Für ihre Studie nutzten die Epidemiologinnen und Epidemiologen um Lina Jansen und Volker Arndt vom DKFZ Daten der deutschen Krebsregister. Diese decken insgesamt 48 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner aus acht Bundesländern ab, berücksichtigt wurden die Krebsdiagnosen zwischen 2007 und 2018. Die Forschenden stuften zunächst alle Regionen anhand eines sozioökonomischen Index in fünf Gruppen ein. Zu den wohlhabendsten Gebieten zählen demnach unter anderem Teile Bayerns und Niedersachsens, schwache Regionen finden sich unter anderem in Nordrhein-Westfalen oder in Bremen/Bremerhaven. In allen fünf Gruppen ging die Neuerkrankungsrate bei fast allen Krebsarten zurück; mit Ausnahme von Lungenkrebs bei Frauen (was damit zu tun hat, dass sie beim Rauchen „aufgeholt“ haben). In den schwächsten Regionen war dieser Rückgang jedoch deutlich schwächer ausgeprägt als in den wohlhabenderen Gebieten, groß war das Delta insbesondere bei Darm- und Lungenkrebs von Männern.

Ungleichheit wächst: Rolle von sozialen Faktoren bei Krebs

Und: Im Laufe des Beobachtungszeitraums wuchs die Ungleichheit beträchtlich: Gab es 2007 bei den Männern in den schwächsten Regionen sieben Prozent mehr Neuerkrankungen als in den am wenigsten benachteiligten Gebieten, so wurde dieser Unterschied im Laufe der Jahre immer größer. 2018 betrug er schließlich stattliche 23 Prozent. Bei den Frauen stieg er von sieben Prozent im Jahr 2007 auf 20 Prozent im Jahr 2018.

Die Forschenden untersuchten auch, was die Gründe dafür sind. „Interessanterweise“, so heißt es in einer Mitteilung des DKFZ, unterschieden sich die sozioökonomisch schwächsten Regionen „hinsichtlich des Zugangs zum Gesundheitssystems, der Entfernung zum nächsten medizinischen Zentrum, der Ärztedichte oder der Anzahl an Krankenhausbetten nicht deutlich von den am wenigsten benachteiligten Regionen“. Große Unterschiede hingegen bestünden „bei den individuellen Faktoren wie Arbeitslosigkeit, Anteil an Sozialhilfeempfängern oder der Schulabbrecherquote“. „Die sozialen Faktoren scheinen also eine viel größere Rolle zu spielen als die generelle Infrastruktur“, sagt Epidemiologin Lina Jansen.

Nach Ansicht der Forschenden trägt auch die unterschiedliche Verbreitung eines wenig gesunden Lebensstils – also der „klassischen“ Risikofaktoren – in erheblichem Maße zur sozialen Ungleichheit bei Krebs bei: So gebe es bei der Häufigkeit von Tabakkonsum, Bewegungsmangel oder starkem Übergewicht „ein sozioökonomisches Gefälle“. Die Studienergebnisse zeigten erneut, so Lisa Jansen, „dass wir in Zukunft besondere Anstrengungen unternehmen müssen, damit alle Menschen gleichermaßen von Empfehlungen zu einem gesunden Lebensstil und von Krebs-Früherkennungsuntersuchungen profitieren“.

Link zur Studie : https://t1p.de/7ykpe