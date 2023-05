„Wir sind noch nicht mit dem Versteckspiel fertig“ – Nasa-Team in Sorge um Mars-Helikopter

Von: Tanja Banner

„Ingenuity“: Mit dem Nasa-Hubschrauber hob am 19. April erstmals ein von Menschen gemachtes Flugobjekt von der Oberfläche des Mars ab. Bis Anfang Dezember hatte der Mini-Helikopter 16 Flüge absolviert. © Nasa

Auf dem Mars spielt der Nasa-Helikopter „Ingenuity“ unfreiwillig „Verstecken“ mit seinem irdischen Team. Das könnte so weitergehen.

Pasadena – Der Mars-Helikopter „Ingenuity“ macht der US-Raumfahrtorganisation Nasa bereits seit langer Zeit Freude – aus den geplanten fünf Flügen auf dem roten Planeten sind längst zehnmal so viele geworden. Doch langsam mischt sich auch etwas Sorge in die Freude: Wie lange wird „Ingenuity“ noch durchhalten? Erst kürzlich konnte der kleine Hubschrauber sechs Mars-Tage (entspricht etwa sechs Erdentagen und sechs Stunden) lang nicht erreicht werden. Nach dem 49. Flug von „Ingenuity“ auf dem Mars verlor das Team, das den Hubschrauber betreut, den Kontakt – was die Zuständigen zuerst nicht weiter besorgte, wie der Chefingenieur Travis Brown in einem langen Update auf der Missions-Website erklärt.

Seit der Hubschrauber wegen großer Kälte auf dem Mars einen „Winterschlaf“ eingelegt hatte, fällt es dem Team auf der Erde schwer, vorherzusagen, wann der Helikopter „aufwacht“ und ansprechbar ist – ein Grund, warum es zuerst keine Sorge um „Ingenuity“ gab. Brown berichtet: „Das Team hat in den vergangenen Wochen eine beträchtliche Anzahl von Sols (Mars-Tagen, Anm. d. Red.) damit verbracht, den Hubschrauber zu verlieren, zu suchen und wiederzufinden.“ Dazu kam, dass der Rover „Perseverance“, mit dem der Helikopter zum Mars gereist war und der als Kommunikations-Relais mit der Erde dient, sich hinter einen Felsen bewegt hatte und dadurch ein „Kommunikations-Schatten“ entstanden ist, wie Brown schreibt.

Sorgen um Nasa-Helikopter „Ingenuity“ auf dem Mars

Doch als der Rover diesen Schatten wieder verließ, blieb der Helikopter weiter unauffindbar – „die Situation begann, ein gewisses Unbehagen zu erzeugen“, schreibt der Chefingenieur und fährt fort: „In den mehr als 700 Sols, die wir mit dem Helikopter auf dem Mars verbracht haben, hatten wir nicht ein einziges Mal einen totalen Funkausfall erlebt. Selbst in den schlechtesten Kommunikationsumgebungen hatten wir immer irgendein Anzeichen von Aktivität gesehen.“ Die Suche nach dem Hubschrauber ging weiter – und fast eine Woche nach dem letzten Kontakt gab es eine Reaktion von „Ingenuity“. Ein kurzes Funksignal zeigte, dass der Helikopter aktiv war. Zur selben Zeit am folgenden Tag gab es erneut das Signal – „eine willkommene Erleichterung für das Team“, berichtet Brown.

Doch das nächste Problem bahnte sich bereits an: Der Rover „Perseverance“ bewegte sich schnell auf den Helikopter zu – und lief Gefahr, näher als 45 Meter an ihn heranzukommen. Das wäre ein Problem, weil es in einem Radius von 45 Metern um den Rover eine Flugverbotszone gibt, um „Perseverance“ zu schützen. Deshalb setzte das Helikopter-Team alles auf eine Karte und schickte „Ingenuity“ einen neuen Flugplan. Und tatsächlich: Der Hubschrauber wachte auf und unternahm seinen 50. Flug auf dem Mars: 300 Meter weit und 18 Meter hoch. So hoch war er zuvor noch nie geflogen. Zwischenzeitlich war der Rover dem Helikopter bis auf 80 Meter nahe gekommen – es war also äußerst knapp. Wie Brown es ausdrückt: „Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass das Helikopter-Team erleichtert war“.

Situation für Hubschrauber „Ingenuity“ wird sich auf dem Mars nicht ändern

Die Situation für den Hubschrauber wird sich auf dem Mars offenbar erst einmal nicht ändern, obwohl der marsianische Sommer langsam zurückkehrt. „Der Staub, der unser Solarpanel bedeckt, sorgt dafür, dass ‚Ingenuity‘ wahrscheinlich für einige Zeit in diesem vorübergehenden Energiezustand bleiben wird“, berichtet Brown und ergänzt: „Das bedeutet, dass wir – sehr zum Leidwesen des Teams – noch nicht mit dem Versteckspiel mit unserem verspielten kleinen Hubschrauber fertig sind.“

Ursprünglich war „Ingenuity“ als eine Technologiedemonstration geplant: Der Hubschrauber sollte beweisen, dass der motorisierte, gesteuerte Flug eines Drehflüglers in der extrem dünnen Mars-Atmosphäre möglich ist. Bis zu fünf Testflüge innerhalb von 30 Mars-Tagen waren geplant. Am 19. April 2021 fand der erste Flug statt – der Hubschrauber hat also bisher mehr als zwei Jahre durchgehalten und hilft dem Rover „Perseverance“ seit geraumer Zeit, indem er vorab das Terrain erkundet, in das der Rover fahren soll. Nach dem großen Erfolg des Helikopters hat die Nasa bereits entschieden, dass bei einer Rückholmission von Bodenproben vom Mars zwei Hubschrauber teilnehmen sollen. (tab)