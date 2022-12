Durchbruch in der Kernfusion? Forschende warnen vor zu großen Erwartungen

Forschung

Von Tanja Banner schließen

Kernfusion gilt als sicher und sauber – nun könnte in den USA ein Durchbruch gelungen sein. Doch Forschende warnen vor zu großen Erwartungen.

Livermore – Bei der Kernfusion werden je zwei Atomkerne zu einem neuen Kern verschmolzen, dabei entsteht Energie. In der Natur kann man die Kernfusion beispielsweise bei unserer Sonne und anderen Sternen im Einsatz erleben – Kernfusionsreaktionen sind die Ursache dafür, dass die Sterne Energie abstrahlen.

Die Kernfusion gilt als sicher und sauber, doch trotz langjähriger Forschung und zahlreicher Experimente ist es Forschenden bisher nicht gelungen, bei einer Kernfusion mehr Energie zu erzeugen, als bei diesem Prozess verbraucht wird. „Trotz 70 Jahren Forschung hat bisher niemand mehr Energie aus einer Fusionsreaktion herausgeholt, als er hineinstecken musste. Der Rekord lag bei etwa 70 Prozent, also ein Nettoenergieverlust“, betont Mark Wenman, Dozent für Nuklearmaterialien am Imperial College London. Doch das könnte sich bald ändern. Wie die Financial Times und die Washington Post berichten, ist einem US-Labor offenbar ein wichtiger Schritt in der Kernfusion gelungen.

Durchbruch in der Kernfusion? US-Labor soll er geglückt sein

Die Financial Times berichtet, US-Energieministerin Jennifer Granholm werde am Dienstag (13. Dezember) „einen bedeutenden wissenschaftlichen Durchbruch“ bekannt geben. Weiter heißt es unter Berufung auf Beteiligte, dem US-Labor Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) in Livermore im US-Bundesstaat Kalifornien sei es erstmals gelungen, in einem experimentellen Fusionsreaktor mehr Energie zu erzeugen, als während des Prozesses verbraucht wurde. Ein „Nettoenergiegewinn“ von 120 Prozent sei dabei erreicht worden.

+ Blick in die Zielkammer im Lawrence Livermore National Laboratory. Dort soll ein Durchbruch in der Kernfusion gelungen sein. (Archivbild) © dpa/Lawrence Livermore National Laboratory/Philip Saltonstall

Die Forschenden nutzten den Berichten zufolge für ihr Experiment Laser, mit denen sie einen kleinen Wasserstofftropfen bestrahlten und so die Fusion auslösten. Die Washington Post zitiert einen Forschenden mit den Worten: „Für die meisten von uns war dies nur eine Frage der Zeit“. Vom US-Energieministerium und dem Labor gibt es bisher noch keine Bestätigung, da „die Analyse noch im Gange“ sei.

Seit mehr als 70 Jahren wird an der Kernfusion geforscht

„Alle, die an der Fusion arbeiten, versuchen seit über 70 Jahren zu zeigen, dass es möglich ist, mehr Energie aus der Fusion zu gewinnen, als man hineinsteckt“, weiß Jeremy Chittenden, Professor für Plasmaphysik am Imperial College in London. „Wenn die Berichte stimmen und mehr Energie freigesetzt wurde, als zur Erzeugung des Plasmas verbraucht wurde, ist das ein echter Durchbruch, der ungeheuer spannend ist. Es beweist, dass das lang ersehnte Ziel, der ‚heilige Gral‘ der Fusion, tatsächlich erreicht werden kann.“

+ Diese Illustration zeigt ein NIF-Target-Pellet in einer Hohlraumkapsel mit Laserstrahlen, die durch Öffnungen an beiden Enden eintreten. Die Strahlen komprimieren und erhitzen das Target auf die Bedingungen, die für die Kernfusion erforderlich sind. © dpa/Lawrence Livermore National Laboratory

Doch Forschende warnen vor zu großen Erwartungen. „Obwohl dies eine positive Nachricht ist, ist dieses Ergebnis immer noch weit von dem tatsächlichen Energiegewinn entfernt, der für die Erzeugung von Elektrizität erforderlich ist“, betont Tony Roulstone, Dozent für Kernenergie an der University of Cambridge. „Ein technisches Ziel für die Fusion wäre es, einen Großteil der für den Prozess verwendeten Energie zurückzugewinnen und einen Energiegewinn zu erzielen, der doppelt so hoch ist wie die für die Laser aufgewendete Energie“, erklärt der Experte. „Er muss doppelt so hoch sein, weil die Wärme in Elektrizität umgewandelt werden muss und dabei Energie verloren geht.“

Forschung zur Kernfusion Auch in Europa wird an der Kernfusion geforscht. In Südfrankreich wird dazu der Forschungsreaktor ITER aufgebaut. In der Kernversuchsanlage JET in Großbritannien ist es Forschenden gelungen, für einige Sekunden einen „Mini-Stern“ zu erzeugen.

Kernfusion noch „weit davon entfernt, nützliche, reichlich vorhandene, saubere Energie zu liefern“

Das Ergebnis sei ein wissenschaftlicher Erfolg – „aber noch weit davon entfernt, nützliche, reichlich vorhandene, saubere Energie zu liefern“, so das Fazit von Roulstone. Dem schließt sich Robin Grimes, Professor für Materialphysik am Imperial College London, an: „Es ist eine große Herausforderung, diese Energie so zu extrahieren, dass sie nutzbar gemacht werden kann, und Materialien zu entwickeln, die einem Dauerbetrieb standhalten können. (tab)

Rubriklistenbild: © dpa/Lawrence Livermore National Laboratory/Philip Saltonstall