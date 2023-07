Keine Kennzeichnung für gentechnisch veränderte Pflanzen

Von: Pamela Dörhöfer

Veränderungen im Erbgut sollen Pflanzen widerstandsfähiger machen. Imago © Joerg Boethling/Imago

Die EU-Kommission plant Lockerungen im Umgang mit Lebensmitteln, die mit neuerer, präziser Gentechnik hergestellt wurden. Das zeigt ein geleakter Entwurf.

Pflanzen, deren Erbgut mit neueren, präzisen Methoden der Gentechnik verändert wurde, sollen künftig in der EU nicht mehr gekennzeichnet werden müssen. Voraussetzung ist, dass diese Pflanzen keine artfremden Erbanlagen enthalten und als substanziell gleichwertig mit konventionell gezüchteten Pflanzen eingestuft werden. Diese einschneidenden Veränderungen der bisherigen Regelungen sieht offenbar ein umfassender Vorschlag vor, den die Europäische Kommission am Mittwoch vorlegen will, wie das Science Media Center (SMC) berichtet. Demnach habe sich das Gremium „nach langen internen Diskussionen“ auf einen Entwurf geeinigt – der während des internen Abstimmungsverfahrens geleakt worden sei.

Die Vorschläge seien komplex und bisher „begrifflich vage“, würden aber eine „Revolution der bisherigen Zulassungsverfahren“ bedeuten. Das SMC weist darauf hin, dass sich der Entwurf bis zur offiziellen Veröffentlichung und in den dann anstehenden parlamentarischen Verhandlungen noch erheblich verändern könnte.

Zu den neueren Methoden der Gentechnik, auf die der Vorschlag zielt, zählen Verfahren der Genom-Editierung wie die Genschere Crispr/Cas (für die es den Nobelpreis gab). Diesen Technologien gemein ist, dass sie punktgenaue Eingriffe am Erbgut ermöglichen. Der Vorschlag der Kommission sieht vor, eine Vielzahl von Sorten, die mit diesen Verfahren hergestellt wurden, aus der bisherigen strengen Zulassung für gentechnisch veränderte Pflanzen herauszunehmen. Solche Lebens- und Futtermittel müssten dann EU-weit nicht mehr gekennzeichnet, sondern nur noch angemeldet und anschließend mit ihren Eigenschaften in einem öffentlich zugänglichen Register eingetragen werden.

Voraussetzung dafür ist, dass die gentechnisch hergestellte Pflanze sich von der „Elternpflanze“ durch nicht mehr als 20 genetische Veränderungen in „vorhersehbaren DNA-Sequenzen“ unterscheidet. Das bedeutet: Es wäre zum Beispiel erlaubt, bis zu 20 Basenpaare zu ersetzen oder einzufügen. Auch können DNA-Abschnitte eingesetzt werden, die es bereits im „Genpool“ von Züchtern gibt. Laut SMC seien „nach Rücksprache mit unterschiedlichen Experten und Expertinnen“ bisher sowohl der „Genpool des Züchters“ als auch die „Vorhersehbarkeit der DNA-Sequenz“ nicht eindeutig definiert.

Klar sei allerdings, dass eine mit den neueren Methoden gentechnisch veränderte Pflanze sich grundsätzlich nicht von konventionell gezüchteten Sorten unterscheiden dürfe. Das bedeutet: Die Mutationen oder DNA-Sequenzen müssten sich theoretisch auch mit klassischen Kreuzungen erzeugen lassen. Aus diesem Grund dürfen diese Pflanzen kein genetisches Material von artfremden Organismen enthalten. Dazu gehört unter anderem Mais, der ein Protein von Bakterien produziert, das als Insektizid wirkt.

Der Entwurf sieht außerdem vor, dass auch gentechnisch veränderten Pflanzen, die nicht sämtliche aufgeführten Voraussetzungen haben, dann vereinfacht zugelassen werden können, wenn sie Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, die den Zielen des „European Green Deal“ dienen. Dazu zählen unter anderem Toleranz gegenüber Trockenheit oder Hitze oder Resistenzen gegen bestimmte Krankheitserreger, höherer Ertrag oder auch eine „verbesserte Nährstoffzusammensetzung“. Allein gegen Herbizide tolerant gemachte Pflanzen sind von beiden Kategorien ausgeschlossen und würden weiterhin wie klassische genveränderte Organismen zugelassen.

Vom SMC befragte Fachleute äußerten sich vorwiegend positiv zu dem Entwurf, aber nicht nur. Holger Puchta, Geschäftsführender Direktor des Botanischen Instituts und Professor für Molekularbiologie und Biochemie der Pflanzen am Karlsruher Institut für Technologie, spricht von „einem sehr großen Schritt in die richtige Richtung“ – „für die europäische Wissenschaft wie auch für die Züchter“. Martin Qaim, Professor für Agrarökonomie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, bezeichnete die bisherige Gesetzgebung als „antiquiert“, das könnten man sich „vor dem Hintergrund der globalen Herausforderungen nicht länger leisten“: „Neue genomische Techniken können helfen, die Landwirtschaft ertragreicher, umweltfreundlicher und klimaangepasster zu machen.“ Die erzeugten „kleinen genetischen Veränderungen“ könnten „prinzipiell“ auch durch natürliche Mutationen entstehen, diese Pflanzen seien deshalb genauso sicher wie konventionell gezüchtete.

Angelika Hilbeck vom Institut für Integrative Biologie der Technischen Hochschule Zürich hingen findet den Vorschlag „wissenschaftlich inakzeptabel“. „Kritischer wissenschaftlicher Sachverstand“ sei „vollständig ignoriert“ worden: „Der Vorschlag folgt ausschließlich dem wissenschaftlichen Verständnis einer einzigen Interessengruppe – den interessengeleiteten Vertretern der Gentechnik – und ist damit als einseitig einzustufen“, kritisiert sie.