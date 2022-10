„Jumbo Jet“ 747 bei „Fat Bear“-Wahlen weiter im Rennen

Schlank ist der massige Braunbär Nummer 747 mit dem Spitznamen „Jumbo Jet“ am 25. Juni 2022 im Katmai-Nationalpark in Alaska; fett geworden ist er, wie man am 6. September 2022 erkennen kann. © C. Rohdenburg/L.Law/Katmai National Park and Preserve/dpa

Braunbären wissen: Um den Winter zu überstehen, müssen sie im Sommer ordentlich anspecken. Was sie wahrscheinlich nicht wissen: Im Internet haben sie deshalb eine recht solide Fangemeinde.

Anchorage - Glück für Nr. 747: Bei den „Fat Bear“-Wahlen im Katmai-Nationalpark in Alaska hat es der massige Braunbär mit dem vielsagenden Spitznamen „Jumbo Jet“ in die nächste Runde geschafft. Beim Wahlauftakt erhielt 747, dessen Gewicht auf über 600 Kilogramm geschätzt wird, mehr Stimmen als sein jüngerer Rivale Nr. 856. Mit dem gewaltigen „Boeing Körper“ hätte 747 die Flughöhe erreicht, witzelte die Park-Verwaltung in einer Mitteilung.

Noch ganz schlank geht Braunbärin Holly am 28. Juni 2022 durch den Katmai-Nationalpark in Alaska (oben); am 10. September 2022 hat sie sich bereits eine ordentliche Fett-Reserve zugelegt (unten). © T.Carmack/E.Johnston/Katmai National Park and Preserve/dpa

Der Katmai-Park im Südwesten von Alaska richtet die „Fat Bear Week“ zum achten Mal aus. Der Wettbewerb soll über das Ökosystem und den Lebensraum der über 2000 Braunbären in der Region informieren. Über 800.000 Menschen aus aller Welt hatten im Vorjahr ihre Stimme abgegeben.

Auch Neuling Nr. 164 setzte sich in der ersten Stichwahl durch. Die Park-Ranger hatten zuvor die cleveren Fischfangmethoden des jüngeren Braunbären gelobt. Mit diesen beiden Kandidaten sind jetzt noch acht weitere Bären und Bärinnen im Rennen, darunter Vorjahressieger Otis, das imposante Männchen Nr. 32 mit dem Beinamen „Chunk“ (auf Deutsch „Klotz“) und die üppige Holly.

Online können Besucher und Bären-Fans täglich für die dicksten Prachtexemplare stimmen. Auf Vorher-Nachher-Fotos ist zu erkennen, wie die nach dem Winterschlaf dünnen Bären den Sommer über beim Lachsfang anspecken. Der Gewinner wird am „Fat Bear“-Dienstag (11. Oktober) gekürt. dpa