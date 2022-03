Die heikle Mission des Nasa-Astronauten Mark Vande Hei

Von: Tanja Banner

Der Nasa-Astronaut Mark Vande Hei an Bord der Internationalen Raumstation ISS. Er soll mit einer russischen Sojus-Kapsel zur Erde zurückkehren – inmitten des Ukraine-Konflikts. (Archivbild) © imago/ZUMA Wire

Der Nasa-Astronaut Mark Vande Hei hat auf der ISS einen Rekord gebrochen. Jetzt folgt seine schwierigste Mission: die Rückkehr zur Erde.

Washington D.C. – Erst kürzlich hat der Nasa-Astronaut Mark Vande Hei einen eindrucksvollen Rekord aufgestellt: Er befindet sich länger im Weltall als alle US-Raumfahrenden vor ihm. Seit dem 9. April 2021 lebt und arbeitet Vande Hei an Bord der Internationalen Raumstation ISS und hat dort zahlreiche Experimente durchgeführt. Unter anderem hat er Pflanzen in der Schwerelosigkeit der Raumstation angebaut und geerntet, zu medizinischen Studien beigetragen und rund um die Ernährung von Astronaut:innen geforscht. Er selbst ist dabei auch Versuchskaninchen: Sein Langzeitaufenthalt in der Schwerelosigkeit soll erforschen, wie der menschliche Körper mit den Bedingungen im Weltall über längere Zeit zurechtkommt.

Doch die schwierigste Aufgabe steht dem Nasa-Astronauten erst noch bevor: die Rückreise. Denn der Rückflug findet mit einer russischen Sojus-Raumkapsel statt, Vande Hei wird von den beiden russischen Kosmonauten Oleg Novitskiy und Pyotr Dubrov begleitet. Eigentlich ist das reine Routine: Seit vielen Jahren fliegen Nasa-Astronaut:innen an Bord der russischen Raumkapseln, nach dem Ende des Space-Shuttle-Programms im Sommer 2011 waren die USA eine Zeitlang sogar auf den russischen „Taxi“-Service zur ISS angewiesen und hatte keine Möglichkeit mehr, selbst Astronaut:innen ins All zu schicken.

Nasa-Astronaut Mark Vande Hei kehrt von der ISS zur Erde zurück

Angesichts der Ereignisse auf der Erde könnte Vande Heis Rückflug ein heikles Unterfangen werden – schließlich wird Russland seit Beginn des Ukraine-Kriegs vom Westen sanktioniert, zahlreiche internationale Kooperationen in der Raumfahrt wurden auf Eis gelegt. Eine der prominentesten Missionen, die unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs in der Ukraine eingefroren wurde, ist die „ExoMars“-Mission der europäischen Raumfahrtorganisation Esa, die gemeinsam mit der russischen Weltraumbehörde Roskosmos durchgeführt werden sollte. Die ISS ist eines der wenigen Raumfahrt-Projekte mit russischer Beteiligung, das bisher weitgehend unbehelligt weiterläuft.

Dazu soll auch der Transport von Astronaut:innen gehören. „Ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen: Mark kommt mit dieser Sojus nach Hause“, erklärte Joe Montalbano, Nasa-Manager des ISS-Programms bei einer Pressekonferenz am 14. März. Zuvor hatte es Gerüchte gegeben, dass Vande Hei auf eine Nasa-Raumkapsel warten solle. Doch das ist nicht so einfach: Mark Vande Hei ist für die US-Kapsel, eine „Crew Dragon“-Raumkapsel von SpaceX nicht ausgebildet, zudem fehlt ihm ein passender Raumanzug. Seit Beginn des Ukraine-Konflikts versucht die russische Seite immer wieder, einen Konflikt um die ISS anzufachen. Ein von russischer Seite veröffentlichtes Video schien damit zu drohen, dass Russland Vande Hei auf der ISS zurücklassen könnte. Außerdem gibt es immer wieder russische Drohungen, das gemeinsame Projekt ISS zu verlassen.

Eine russische Sojus-Raumkapsel landet in der kasachischen Steppe. (Archivbild) © imagoITAR-TASS

Internationale Raumstation: Nasa-Astronaut hat heikle Aufgabe vor sich

Derzeit hat die internationale Zusammenarbeit im Rahmen der ISS Bestand und Mark Vande Heis heikle Mission steht unmittelbar bevor. Am 30. März 2022 um 6 Uhr morgens soll die Luke zwischen der Sojus-Kapsel und der ISS geschlossen werden, das Abdocken der Raumkapsel von der Raumstation ist für 9.21 Uhr geplant. Nach einem dreieinhalbstündigen Flug zur Erde sollen die drei Astronauten um 13.28 Uhr in der kasachischen Steppe landen. Danach soll es für die Rückkehrer so weitergehen, wie es standardmäßig gehandhabt wird: Der US-Astronaut Mark Vande Hei wird von Nasa-Mitarbeitenden in Empfang genommen und nach Houston begleitet, während die Kosmonauten zum Ausbildungszentrum der russischen Kosmonauten nahe Moskau zurückkehren.

Datum + Uhrzeit Ereignis 30.03.2022, 06.00 Uhr (MESZ) Luke zwischen Sojus und ISS wird geschlossen 30.03.2022, 09.21 Uhr (MESZ) Sojus-Kapsel dockt von ISS ab 30.03.2022, 13.28 Uhr (MESZ) Landung in der kasachischen Steppe Quelle: Nasa

Mark Vande Hei und sein russischer Kollege Pyotr Dubrov werden zum Zeitpunkt ihrer Landung 355 Tage am Stück im Weltraum verbracht haben. Dabei haben sie 5680 Mal die Erde umkreist und mehr als 240 Millionen Kilometer zurückgelegt. Den US-Rekord für den längsten Aufenthalt im Weltraum haben sie damit gebrochen, doch für den Weltrekord reicht es nicht: Der wird seit 1995 vom Russen Valery Polyakov gehalten. Er umkreiste die Erde in der russischen Raumstation Mir mehr als 14 Monate lang (437 Tage und 18 Stunden). (tab)

