Forschende wollen Krebs vorbeugen durch Hautverjüngung

Von: Pamela Dörhöfer

Ausgiebige Sonnenbäder schaden der Haut. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Das Deutsche Krebsforschungszentrum und das Unternehmen Beiersdorf gründen ein gemeinsames Labor.

Heidelberg – Hautkrebs vermeiden durch Verjüngung der Haut: Das soll das Ziel eines neuen „Joint Innovation Lab“ sein, das das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg (DKFZ) und der auf Hautpflege spezialisierte Konzern Beiersdorf gegründet haben. In diesem gemeinsam betriebenen Labor sollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die „epigenetische Uhr“ der Hautzellen unter die Lupe nehmen, um einen Weg zu finden, „die biologische Alterung zurückzudrehen und damit auch das Hautkrebsrisiko zu reduzieren“, wie es in einer Mitteilung des DKFZ heißt.

Wie das funktionieren soll? Sämtliche Körperzellen tragen eine Art molekularer Uhr in sich, die das Lebensalter anzeigt. Dieses lässt sich an den epigenetischen Markierungen des Erbguts ablesen, kleinen chemischen Anhängseln, die entscheiden, welche Gene aktiv sind und welche nicht. Der Alterungsprozess verändert das Muster dieser epigenetischen Markierungen. Die Änderungen sind mit Risiken für Krankheiten verbunden, so auch für Krebs.

Diese Prozesse sollen im Joint Innovation Lab erforscht werden – und ebenso, ob und wie sich die epigenetische Uhr speziell in Hautzellen zurückdrehen lässt.

Haut verjüngen zur Krebs-Vorbeuge: „Neuartiger Ansatz“

„Das Alter ist der wichtige bekannte Krebsrisikofaktor“, erklärt Frank Lyko, Leiter der Abteilung Epigenetik am DKFZ: „Unsere Vision ist es, gezielt in die Epigenetik der Haut einzugreifen, damit die Hautzellen biologisch zu verjüngen und so möglicherweise zu verhindern, dass Hautkrebs entsteht.“ Das sei ein „vollkommen neuartiger Ansatz in der Prävention von Hautkrebs“. Marc Winnefeld, Leiter der Abteilung Applied Skin Research bei Beiersdorf, sagt: „Durch die Zusammenarbeit mit dem DKFZ können wir die Suche nach Strategien und Modellsubstanzen beschleunigen, die sowohl die Hautalterung als auch die Krebsentstehung beeinflussen.“

Das Deutsche Krebsforschungszentrum und das Unternehmen verbindet bereits eine langjährige Forschungskooperation. So untersucht Frank Lyko seit 2008 gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von Beiersdorf die Epigenetik der Hautzellen, unter anderem mit dem Ziel, den Einfluss von UV-Strahlung zu verstehen. Seit Beginn der Zusammenarbeit sei der Stand des Wissens über die epigenetische Uhr laut DKFZ „enorm gewachsen“. In diversen Studien sei es auch bereits gelungen, sie zurückzudrehen „und damit verschiedene Gewebe zu verjüngen – ohne erkennbare schädliche Nebenwirkungen“. (pam)