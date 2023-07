Große Seen sind oft stärker belastet als Ozeane

Von: Pamela Dörhöfer

Studie zu Mikroplastik zeigt, dass die Partikel auch entlegenste Orte erreichen können

Sie gelangen überall hin, selbst dorthin, wo der Einfluss des Menschen – scheinbar – gering ist: Winzigste Kunststoffpartikel verschmutzen Gewässer, schädigen das Ökosystem und die darin lebenden Organismen. Ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Universität Milano-Bicocca stellte nun fest, dass die Konzentration von Mikroplastik im Süßwasser teilweise sogar noch höher ist als in den subtropischen Ozeanwirbeln, also den Meeresgebieten, in denen sich große Mengen an Plastikmüll ansammeln. Die Forschenden hatten für ihre im Fachmagazin „Nature“ erschienene Studie 38 Seen und Talsperren in unterschiedlichen Regionen der Welt untersucht.

Wenig überraschend erscheint das Ergebnis, dass Seen und Stauseen in dicht besiedelten Gebieten und/oder mit großen Grundflächen und starkem menschlichen Einfluss besonders belastet waren. Was die Forschenden jedoch nicht erwartet hatten, war das Ausmaß der Verschmutzung einiger Seen – und dass es das stark belasteter Meeresgebiete übertraf, wie es in einer Mitteilung des an der Studie beteiligten Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) heißt. Zu den Seen mit der höchsten Belastung zählen auch einige, die als Trinkwasserquellen genutzt werden und bekannte Feriengebiete sind: der Lago Maggiore und der Luganer See (Schweiz/Italien), der Lake Tahoe (USA) oder der Lake Neagh (Großbritannien).

Stechlinsee betroffen

Insgesamt variierte die Mikroplastik-Konzentration bei den untersuchten Seen von 0,01 bis zu mehr als zehn Partikeln pro Kubikmeter. 45 Prozent der untersuchten Seen wiesen mehr als einen Partikel pro Kubikmeter auf, die am stärksten verschmutzten mehr als zehn Partikel pro Kubikmeter, heißt es in der Mitteilung des IGB. Selbst in entlegenen Bergseen habe man habe man Mikroplastik gefunden.

Stella Berger vom IGB erklärt, warum gerade große Seen wie der Lake Tahoe, der Lago Maggiore oder der Luganer See so belastet sind: Aufgrund der langen Verweildauer des Wassers seien sie Senken für Kunststoffe, beim Lake Tahoe beispielsweise dauere es etwa 650 Jahre, bis sich der gesamte Wasserkörper einmal ausgetauscht habe: „Solche Seen fungieren als Fallen für Plastik und können im Laufe der Zeit erhebliche Mengen an Mikroplastik ansammeln.“

In Deutschland überraschte der Stechlinsee mit relativ hoher Belastung in Form von Mikrofasern – obwohl das Ufer weitgehend natürlich und von Buchenwald umgeben ist Hans Peter Grossart vom IGB vermutet, dass es sich vor allem um Fasern von der Kleidung Badender handelt.