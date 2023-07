Bahnbrechende Entdeckung im Weltall: Das Universum „summt“

Von: Tanja Banner

Mehrere Forschungsteams finden den Nachweis für eine Art „Hintergrundrauschen“ im Universum. Die Gravitationswellen „summen“ und können zahlreiche Geheimnisse lüften.

Bonn – Schaut man an den Nachthimmel, scheint dort oben alles ruhig zu sein. Gelegentlich rast ein Satellit vorbei, sonst bewegt sich nichts. Doch der Schein trügt. Das Universum wird ständig durchgeschüttelt – für das menschliche Auge und für die meisten wissenschaftlichen Instrumente sind die Gravitationswellen, die den Kosmos durchrütteln, jedoch nicht wahrnehmbar.

Seit vielen Jahren versuchen Forscherinnen und Forscher mit sogenannten Pulsar Timing Arrays Gravitationswellen aufzuspüren. Pulsare sind Himmelskörper, die in sehr regelmäßigen Abständen Pulse aussenden. Sie sind so regelmäßig, dass die Forschung lange Zeit davon ausging, dass man anhand dieser regelmäßigen Pulse bemerken müsste, wenn sie von Gravitationswellen beeinflusst werden.

Mithilfe von Pulsaren haben Forscherinnen und Forscher eine Art „Hintergrundrauschen“ von Gravitationswellen im Universum entdeckt. (Symbolbild) © Daniëlle Futselaar/MPIfR

„Pulsare sind hervorragende natürliche Uhren. Wir nutzen die unglaubliche Regelmäßigkeit ihrer Signale, um nach winzigen Veränderungen in ihrem Ticken zu suchen und so die subtile Dehnung und Stauchung der Raumzeit durch Gravitationswellen aus dem fernen Universum nachzuweisen“, erklärt David Champion vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn in einer Mitteilung des European Pulsar Timing Array (EPTA).

Gravitationswellen-Entdeckung: „Hintergrundrauschen“ im Universum

Nun ist es Forscherinnen und Forschern in aller Welt tatsächlich gelungen, eine Art „Hintergrundrauschen“ aus Gravitationswellen im Universum nachzuweisen. „Das ist ein Schlüsselnachweis für Gravitationswellen bei sehr niedrigen Frequenzen“, erklärt Stephen Taylor (Vanderbilt University) in einer Mitteilung des North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves (NANOGrav).

„Pulsare sind eigentlich sehr schwache Radioquellen, sodass wir Tausende von Stunden pro Jahr an den größten Teleskopen der Welt benötigen, um dieses Experiment durchzuführen“, betont die Forscherin Maura McLaughlin. Weltweit gibt es mit den unterschiedlichen Pulsar Timing Arrays – EPTA und NANOGrav sind nur zwei von ihnen – mehrere gigantische Gravitationswellen-Detektoren, die es nun möglich gemacht haben, Gravitationswellen mit viel niedrigeren Frequenzen wahrzunehmen, als bisher möglich. „Wir öffnen ein neues Fenster in das Gravitationswellen-Universum im Nanohertzbereich, wo wir einzigartige Quellen und Phänomene beobachten können“, freut sich die Wissenschaftlerin Caterina Tiburzi.

Gravitationswellen vom Tanz zweier schwarzer Löcher

In einer konzertierten Aktion wurden Studien mehrerer Forschungsgruppen zeitgleich veröffentlicht – die NANOGrav-Studien im Fachjournal The Astrophysical Journal Letters, die europäischen Studien in Fachmagazin Astronomy and Astrophysics.

Es ist nicht das erste Mal, dass Forschungsteams Gravitationswellen aufspüren. Erstmals gelang es am 14. September 2015 mit dem LIGO-Detektor in den USA. 2017 erhielten die Forscher Rainer Weiss, Barry Barish und Kip Thorne für den ersten direkten Nachweis im All entstehender Gravitationswellen den Physik-Nobelpreis. Das gemessene Gravitationswellen-Signal stammte damals von zwei schwarzen Löchern, die sich umkreisten, sich dabei immer näher kamen und letztendlich verschmolzen.

„Enthalten Informationen über einige der bestgehüteten Geheimnisse des Universums“

Die nun entdeckten Gravitationswellen sind eine Art „Hintergrundrauschen“ im Universum, ein „Summen“, von denen sich die Forscherinnen und Forscher viel erhoffen. „Diese ultra-niedrigen Gravitationswellen enthalten Informationen über einige der bestgehüteten Geheimnisse des Universums“, freut sich der an den Studien beteiligte Forscher Stanislav Babak. Sein Kollege Michael Keith findet: „Die heute vorgestellten Ergebnisse markieren den Beginn einer neuen Reise in das Universum, um einige seiner ungelösten Geheimnisse zu lüften.“

Doch was genau „summt“ da eigentlich in unserem Universum? Die NANOGrav-Forschenden vermuten, dass sich Paare von supermassereichen schwarzen Löchern umkreisen und dabei die niederfrequenten Gravitationswellen produzieren. Im Laufe der Zeit überlappen sich die Gravitationswellen verschiedener Paare – das Hintergrundrauschen oder „Summen“ entsteht und ist als einzigartiges Muster in den Daten der Pulsare zu erkennen. (tab)