Zusammenbruch der Schwerkraft: Astronom sieht „klare Beweise“

Von: Tanja Banner

Die Schwerkraft könnte uns bald in einem neuen Licht erscheinen. Eine alternative Theorie gewinnt an Boden und könnte die Astrophysik revolutionieren.

Seoul – Die Schwerkraft (Gravitation) ist wohl das bekannteste Naturgesetz, mit dem jeder täglich mehrfach Male konfrontiert wird. Die gängigen Modelle der Gravitation basieren auf den Theorien von Isaac Newton und Albert Einstein. Um die ungewöhnlichen Bewegungen einiger Himmelskörper zu erklären, hat die Kosmologie zusätzlich die dunkle Materie eingeführt – eine Substanz, die bisher nicht nachgewiesen werden konnte, aber den größten Teil der Masse unseres Universums ausmachen soll. Gerade erst hat die europäische Raumfahrtorganisation Esa eine Raumsonde gestartet, die die dunkle Materie erforschen soll.

Ein alternativer Ansatz zur Gravitation verzichtet jedoch auf die geheimnisvolle dunkle Materie. Die MOND-Theorie (MOND steht für „Modified Newtonian Dynamics“) wurde in den 1980er Jahren vom israelischen Physiker Mordehai Milgrom entwickelt. Vor kurzem stellte ein Forschungsteam um den Astrophysiker Pavel Kroupa fest, dass das Verhalten offener Sternhaufen eher den Vorhersagen der MOND-Theorie entspricht als dem gängigen Modell.

Forscher findet „direkten Beweis für den Zusammenbruch der Standardgravitation“

Der Astronom Kyu-Hyun Chae von der Sejong-Universität in Seoul hat das gängige Gravitationsmodell nach Newton und Einstein sowie die MOND-Theorie überprüft und dazu die Beschleunigung von 26.500 Doppelsternen untersucht, die zuvor vom Esa-Weltraumteleskop „Gaia“ erfasst wurden. Und die neuen Daten, die Chae in der Fachzeitschrift The Astrophysical Journal veröffentlicht hat, könnten bedeutsam sein: Sie deuten laut Forscher darauf hin, dass die Sterne sich eher nach dem MOND-Modell bewegen, wenn ihre Beschleunigung unter einen Wert von einem Nanometer pro Sekunde zum Quadrat sinkt.

In seiner Studie schreibt Chae von einem „direkten Beweis für den Zusammenbruch der Standardgravitation bei schwacher Beschleunigung“. Er habe eine „unverrückbare Anomalie der Gravitation zugunsten der MOND-basierten modifizierten Schwerkraft“ gefunden, so die Studie weiter. Chae berichtet darin von dem „klaren Beweis“, dass die Bewegung von Doppelsternen bei geringer Beschleunigung genau so verläuft, wie es die auf MOND basierende AQUAL-Theorie vorhersagt.

Astronom ist sich sicher: „Die Ergebnisse sind echt“

In einer Mitteilung seiner Universität erklärt Chae, dass es ihm unwahrscheinlich erscheint, „dass eine Verschwörung oder eine unbekannte Systematik“ die beobachtete Anomalie verursachen könnte. Der Forscher unterstreicht: „Ich habe alle möglichen Systematiken untersucht. Die Ergebnisse sind echt. Ich gehe davon aus, dass die Ergebnisse in Zukunft mit besseren und größeren Daten bestätigt und verfeinert werden. Ich habe auch alle meine Codes aus Gründen der Transparenz und im Interesse aller interessierten Forscher veröffentlicht.“

Mordehai Milgrom, der Urheber der MOND-Theorie, der jedoch nicht an der aktuellen Studie beteiligt war, betont: „Wenn sich diese Anomalie als ein Zusammenbruch der Newtonschen Dynamik bestätigt, und vor allem, wenn sie tatsächlich mit den einfachsten Vorhersagen von MOND übereinstimmt, wird sie enorme Auswirkungen auf die Astrophysik, die Kosmologie und die Grundlagenphysik im Allgemeinen haben.“ Bevor jedoch endgültige Schlüsse gezogen werden könnten, seien unabhängige Analysen erforderlich.

Fachleute erwarten „immense“ Auswirkungen auf die Astrophysik

Der Astrophysiker Pavel Kroupa ist überzeugt: „Mit diesem Test an weiten Doppelsternen und unseren Tests an offenen Sternhaufen in der Nähe der Sonne deuten die Daten nun zwingend darauf hin, dass die Gravitation Milgromianisch und nicht Newtonisch ist. Die Auswirkungen auf die gesamte Astrophysik sind immens.“ (tab)

